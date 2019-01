Είδαμε και σχολιάζουμε: “Μαίρη, η Βασίλισσα της Σκοτίας”

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Στα πολυτάραχα χρόνια της βασιλείας της Elizabeth I (Margot Robbie), η εξαδέλφη της, Mary Stuart (Saoirse Ronan) επιστρέφει χήρα από τη Γαλλία και καταλαμβάνει τον θρόνο της Σκοτίας. Οι δύο γυναίκες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς, αλλά και να προσπαθήσουν να βρουν την ισορροπία στη μεταξύ τους σχέση…

Η Josie Rourke σκηνοθετεί την πρώτη της κινηματογραφική ταινία, με τίτλο «Μαίρη, η Βασίλισσα της Σκοτίας» (“Mary Queen of Scots”), το σενάριο της οποίας βασίζεται στο βιβλίο “Queen of Scots: The true life of Mary Stuart” του John Guy και έχει ως θέμα του τη βιογραφία της θαρραλέας βασίλισσας, η οποία αποτέλεσε το αντίπαλον δέος στη θρυλική κυριαρχία της Ελισάβετ Α΄, κατά τον 16ο αιώνα. Στο έργο, οι δύο βασίλισσες έχουν την τύχη να ερμηνεύονται από δύο θαυμάσιες ηθοποιούς, οι οποίες δίνουν ανθρώπινη υπόσταση σε αυτές τις γυναίκες που βρέθηκαν σε θέσεις υπέρμετρης ισχύος, αντιμετωπίζοντας τεράστιες προκλήσεις, τη συνεχή αμφισβήτηση των ανδρών, οι οποίοι θέλησαν να τις εκμεταλλευτούν με κάθε τρόπο, αλλά και τη λαϊκή πεποίθηση ότι η ελέω Θεού εξουσία δεν θα πρέπει να εκφράζεται από άτομα θηλυκού γένους, τα οποία θεωρούνται εκ φύσεως κατώτερα. Elizabeth και Mary, πέρα από συγγενείς, είχαν πολλά κοινά –από τον δυναμισμό και το ένστικτο επιβίωσης, έως την αποφασιστικότητα και την ευαισθησία τους, την οποία έπρεπε πάντοτε να κρατούν καλά κρυμμένη, για να μην φαίνονται αδύναμες.

Η ταινία ρίχνει σαφώς το βάρος της στη Stuart, περιγράφοντας με αληθοφάνεια τη σκοτεινή, γεμάτη ίντριγκες και δολοπλοκίες εποχή και τον πραγματικό αγώνα που έπρεπε να δώσει μια γυναίκα, προκειμένου να επιβιώσει και να καταφέρει να μη γίνει υποχείριο όλων αυτών που επιβουλεύονται την εξουσία της. Η πλούσια παραγωγή αναβιώνει άρτια την ατμόσφαιρα της εποχής και το μοντάζ έχει ορισμένες καλές στιγμές, παραλληλίζοντας έξυπνα τις δύο «αντιπάλους». Ωστόσο, από τη σκηνοθεσία λείπει η έμπνευση, ο ρυθμός και, κυρίως, η συναισθηματική ένταση, η οποία θα έκανε τα όσα συναρπαστικά συμβαίνουν επί της οθόνης να μπορούν να αγγίξουν πραγματικά τον θεατή…

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tulip Entertainment, από την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου.

