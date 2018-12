Είδαμε και προτείνουμε: “Ο Ένοχος”

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο Asger Holm (Jakob Cedergren), αστυνομικός που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, εργάζεται προσωρινά στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης. Την παραμονή της δίκης η οποία θα κρίνει το επαγγελματικό του μέλλον, δέχεται ένα τηλεφώνημα από την Iben (Jessica Dinnage), μία γυναίκα που έχει απαχθεί και αποφασίζει να κάνει τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου να την εντοπίσει…

Η δανέζικη ταινία «Ο Ένοχος» (“Den Skyldige” / “The Guilty”), που έγραψε, μαζί με τον Emil Nygaard Albertsen, και σκηνοθέτησε ο Gustav Möller, στο ντεμπούτο του σε φιλμ μεγάλου μήκους, θα αποτελούσε πρόκληση για κάθε σκηνοθέτη, καθώς όλη της η δράση εκτυλίσσεται σε έναν μόνο χώρο (το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας) και σε πραγματικό χρόνο. Σχεδόν το μόνο πρόσωπο που βλέπουμε δε, είναι ο πρωταγωνιστής, καθώς –πέραν ελάχιστων συναδέλφων του, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο μέρος– όλοι οι υπόλοιποι βασικοί χαρακτήρες του έργου ακούγονται μόνο από το τηλέφωνο! Μεγάλο ατού, η μετρημένη ερμηνεία του Cedergren, στον ρόλο ενός πολυδιάστατου χαρακτήρα που προφανώς κουβαλά τα δικά του μυστικά και ενοχές.

Το έργο, το οποίο κέρδισε τα Βραβεία Κοινού στο Φεστιβάλ Sundance και σε αυτά του Ρότερνταμ, της Θεσσαλονίκης και του Τορίνο, ίσως μετά από κάποιο σημείο να εξαντλεί την κεντρική του ιδέα. Ωστόσο, οι σταδιακές αποκαλύψεις για το τί πραγματικά συμβαίνει με την υπόθεση της απαγωγής αλλά και για το παρελθόν του Asger αναζωπυρώνουν διαρκώς το ενδιαφέρον του θεατή. Και οι χαρακτήρες, ορατοί και «αόρατοι», αναλύονται με πληρότητα, κάνοντας έτσι το ζήτημα του ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος –σε όλα τα επίπεδα– να αποδεικνύεται εξαιρετικά πολύπλοκο…

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την One from the Heart, από την Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου.

