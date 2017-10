To “Hair” γιορτάζει την 50η του επέτειο και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα!

Το διάσημο tribal rock μιούζικαλ “HAIR” ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2017, γιορτάζοντας την επέτειο των 50 χρόνων από την πρώτη του παράσταση. Το βραβευμένο αυτό μιούζικαλ παρουσιάζεται αυτό το φθινόπωρο ταυτόχρονα σε Αθήνα και Λονδίνο.

“ΗAIR”! H συναρπαστική, τολμηρή, νεανική παραγωγή που δημιούργησε τεράστιο θόρυβο στη Νέα Υόρκη όπου πρωτοπαρουσιάστηκε και που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και πολυάριθμες παραστάσεις σε Αμερική και Ευρώπη, κερδίζοντας βραβεία Grammy και Tony για το καλύτερο soundtrack και την καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ, αντίστοιχα.

50 χρόνια έχουν περάσει από το περίφημο “Summer of Love” στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 20.000 χίπις που διαδήλωσαν ειρηνικά και ήταν αυτό που οδήγησε λίγο μετά σε φεστιβάλ όπως το Mόντερει Pop Festival και δύο χρόνια μετά στο περίφημο Woodstock. Σε μια εποχή που τα αιτήματα για ελευθερία, αγάπη, φιλία, ισότητα, ειρήνη, σεξουαλική απελευθέρωση μαζί με τα αντιρατσιστικά και αντιπολεμικά μηνύματα δυνάμωναν και γίνονταν συνώνυμα μιας ολόκληρης γενιάς που άκουγε rock ‘n’ roll και ζούσε σε αρμονία με τη φύση και τα ζώα, γεννήθηκε το “HΑIR”, μία παράσταση εμπνευσμένη από τα συνθήματα, την ζωντάνια, τα χρώματα, τις ιδέες του κινήματος των χίπις. Το “HAIR” δεν είναι ένα οποιοδήποτε μιούζικαλ. Το “HAIR” εκφράζει όλα αυτά μαζί, είναι η αποτύπωση του πνεύματος μιας γενιάς, μία αναπάντεχη διατύπωση της κουλτούρας των νέων έτσι όπως είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και είχε γαλουχηθεί με το πνεύμα ελευθερίας της γενιάς των beatniks.

Στο ελληνικό ανέβασμα του το “HAIR” συγκεντρώνει ταλαντούχους νέους ηθοποιούς και τραγουδιστές από όλο το φάσμα της ελληνικής σκηνής και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη Μαλισσόβα μας υπόσχεται το πιο φαντασμαγορικό, το πιο μεθυστικό, το πιο πολύχρωμο και τολμηρό μιούζικαλ που έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα. Τα Παιδιά των Λουλουδιών με τα φτερά και τις κορδέλες στο μέτωπο, τα μακριά μαλλιά, τα φυλαχτά, τις καουμπόικες μπότες, τα σανδάλια, τα μοκασίνια, τα μεξικάνικα πόντσο, τα στενά παντελόνια, τα μικρά κουδούνια φορεμένα στις ζώνες και τους αστραγάλους, θα βρίσκονται από τις 15 Νοεμβρίου και για περιορισμένες παραστάσεις στο Θέατρο Χώρα. Για πρώτη φορά θα ακούσουμε τα εμβληματικά τραγούδια του “HAIR” –τραγούδια που έγιναν ύμνοι του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ και καθόρισαν τον όρο rock musical, όπως το “Age of Aquarius” και το “Let the sunshine in”.

Λίγα λόγια για το έργο

Το “HAIR” λέει την ιστορία της «φυλής», μιας ομάδας πολιτικά ενεργών χίπις της «Εποχής του Υδροχόου» που ζουν μια μποέμικη ζωή στη Νέα Υόρκη και αγωνίζονται ενάντια στη στρατολόγηση στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο Claude, ο καλός φίλος του, Berger, η συγκάτοικός τους, Sheila και οι φίλοι τους αγωνίζονται να εξισορροπήσουν τις νέες τους ζωές, τους έρωτές τους και τη σεξουαλική επανάσταση με την εξέγερσή τους ενάντια στον πόλεμο, την συντηρητική κοινωνία και τους γονείς τους. Τελικά, ο Claude πρέπει να αποφασίσει αν θα αντισταθεί όπως έκαναν οι φίλοι του ή να υποκύψει στις πιέσεις των γονιών του (και της συντηρητικής Αμερικής) να υπηρετήσει στο Βιετνάμ, να συμβιβαστεί εγκαταλείποντας τις φιλειρηνικές του ιδέες και να διακινδυνεύσει τη ζωή του.

“HAIR”! Come, join the tribe and let the sunshine in!

“HAIR”

The American Tribal Love Rock Masterpiece

Book and Lyrics by Gerome Ragni & James Rado

Music by Galt MacDermot

Πρωταγωνιστούν:

Αιμιλιανός Σταματάκης | Μαίρη Συνατσάκη | Ίαν Στρατής | Άρης Πλασκασοβίτης | Κατερίνα Σούσουλα | Angelika Dusk | Κρυσταλλία | Αναστάσιος Ράμμος | Ξένια Ντάνια | Φαίδων Φαρίντ | Γιάννης Μανιατόπουλος | Αγγέλα Σιδηροπούλου | Ντένια Λεβέντη | Σταύρος Μπέκας | Έλενα Βακάλη | Πάνος Μαλακός | Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

Συντελεστές:

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας

Απόδοση Στίχων: Γιάννα Βασιλείου

Χορογραφίες: Νίκος Μαριάνος

Ενδυματολόγος: Γιώργος Σεγρεδάκης

Σκηνογράφος: Ζήσης Παπαμίχος

Μουσική διδασκαλία – διεύθυνση ορχήστρας: Ανδρέας Κουρέτας

Ηχητικός σχεδιασμός: Νίκος Χρονόπουλος

Φωτιστικός σχεδιασμός: Περικλής Μαθιέλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Σουλεϊμάν

Βοηθός χορογράφου: Στεφανία Σωτηροπούλου

Graphic designer: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Trailer παράστασης : Νικόλας Οικονομίδης

Επιμέλεια προγράμματος: Μαριλένα Παναγιωτοπούλου

Μακιγιάζ: Make Up Lab by Yannis Marketakis

Hair styling αφίσας: Σπύρος Σαμοΐλης

Φωτογραφίες αφίσας: Κοσμάς Κουμιανός

Φωτογραφίες παράστασης: Αγγελική Κοκκοβέ

Παραγωγή: People Entertainment Group A.E.

Διεύθυνση παραγωγής: Δάφνη Πιτσίκα

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Κασσάκος

Βοηθός παραγωγής: Γρηγόρης Παγανίτσας

Πρεμιέρα 15 Νοεμβρίου 2017

για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων!

Παραστάσεις:

Τετάρτη, 20:00

Πέμπτη, 21:00

Παρασκευή, 21:00

Σάββατο, 21:00

Κυριακή, 19:00

Θέατρο Χώρα

Αμοργού 20, Κυψέλη

Τηλ. 210 8673945

Τιμές εισιτηρίων:

Α΄ ζώνη: 30 €

Β΄ ζώνη: 25 €

Γ΄ ζώνη: 20 €

Εξώστης: 15 €

Προπώληση: viva.gr, 11876, καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, viva kiosk Τεχνόπολη και Σύνταγμα και στο athinorama.gr