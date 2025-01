Ο ελληνικός εθνικός τελικός για τη Eurovision 2025 πλησιάζει, με τη χώρα να προετοιμάζεται για την επιλογή του τραγουδιού που θα την εκπροσωπήσει στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού. Η ανακοίνωση των δώδεκα καλλιτεχνών που θα διεκδικήσουν τη θέση έγινε μέσω της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ.

Ο εθνικός τελικός θα διεξαχθεί ζωντανά στις 30 Ιανουαρίzου στο Christmas Theater στην Αθήνα και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Παρουσιαστές θα είναι οι Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια θα αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού για τη Eurovision θα περιλαμβάνει συνδυασμένη ψήφο από το κοινό και δύο κριτικές επιτροπές. Το 50% της τελικής βαθμολογίας θα προκύψει από την τηλεψηφοφορία του κοινού, ενώ το υπόλοιπο 50% θα προέλθει από τις δύο κριτικές επιτροπές, μία ελληνική και μία διεθνή. Κάθε κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τα τραγούδια με συγκεκριμένο τρόπο, δίνοντας βαθμούς από 1 έως 12. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η ψήφος του κοινού θα έχει καθοριστική σημασία.

Η ΕΡΤ έχει θέσει αυστηρούς όρους για τη συμμετοχή των καλλιτεχνών στον διαγωνισμό, ενώ οι φιναλίστ πρέπει να εμφανίζονται μόνο μέσω των μέσων της ΕΡΤ μέχρι τη διεξαγωγή του τελικού. Επίσης, οι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στον τελικό θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες προβολής και να αποφεύγουν εμφανίσεις σε άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο νικητής του ελληνικού τελικού θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας τον Μάιο.

Μάθετε τους 12 φιναλίστ

και ακούστε παρακάτω όλα τα τραγούδια του ελληνικού τελικού:

Andy Nicholas – Lost My Way

BARBZ – Sirens

Evangelia – Vále

Ναυσικά Γαβριλάκη – Unhurt me

Ελένη & Μαρία Ντίνα (Dinamiss) – Odyssey

Θάνος Λάμπρου – Free Love

RIKKI – Elevator (Up and Down)

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Κώστας Καραφώτης – Παράδεισος

Georgina Kalais & John Vlaseros – High Road

Xannova Xan – Play it!

Klavdia – Αστερομάτα

Κώστας Αγέρης – Γη μου