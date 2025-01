Η μεγάλη βραδιά του ελληνικού τελικού της Eurovision 2025 είναι γεγονός! Απόψε, στις 21:00, το Christmas Theater θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας από τις 13 έως τις 17 Μαΐου 2025.

Οι Σάκης Ρουβάς και Έλενα Παπαρίζου αναλαμβάνουν τον ρόλο των παρουσιαστών, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση της βραδιάς έχει επιμεληθεί ο Φωκάς Ευαγγελινός. Το φαντασμαγορικό σόου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, την ERT WORLD, το ERTFLIX International, ενώ θα υπάρχει και μετάδοση στη νοηματική γλώσσα μέσω του live streaming του ERTFLIX.

Στη σκηνή θα ανέβουν δώδεκα διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους με σκοπό να κατακτήσουν το εισιτήριο για την Ελβετία. Η σειρά εμφάνισής τους, όπως προέκυψε από κλήρωση, είναι η εξής:

RIKKI – “Elevator (Up and Down)”

Θάνος Λάμπρου – “Free Love”

Κώστας Αγέρης – “Γη Μου”

Andy Nicolas – “Lost My Way”

Klavdia – “Αστερομάτα”

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – “Παράδεισος”

Georgina Kalais, Γιάννης Βλασσερός – “High Road”

BARBZ – “Sirens”

Evangelia – “Vále”

Dinamiss – “Odyssey”

Nafsica – “Unhurt Me”

Xannova Xan – “Play It!”

Ο νικητής θα αναδειχθεί μέσω ψηφοφορίας, η οποία θα διαμορφωθεί κατά 50% από το κοινό και κατά 50% από δύο επιτροπές: την ελληνική (25%) και τη διεθνή (25%).

Εκτός από τις διαγωνιζόμενες συμμετοχές, η βραδιά θα είναι γεμάτη μουσικές εκπλήξεις. Οι δύο παρουσιαστές θα ανοίξουν το σόου συνοδευόμενοι από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ, ερμηνεύοντας τρία θρυλικά κομμάτια της Eurovision: το “Waterloo” των ABBA, το “Hold Me Now” του Johnny Logan και το “Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι Μου”, το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μαρινέλλα το 1974.

Στη σκηνή θα ανέβει επίσης η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας, Μαρίνα Σάττι, για να ερμηνεύσει το “ZARI”, ενώ θα εμφανιστεί και ο φετινός εκπρόσωπος της Κύπρου, Theo Evan (Βαγγέλης Θεοδώρου), ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη.

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς πλησιάζει η στιγμή που θα ανακοινωθεί ο μεγάλος νικητής. Ποιος θα κερδίσει την ψήφο του κοινού και των επιτροπών και θα ταξιδέψει στη Βασιλεία για να διεκδικήσει τη διάκριση για την Ελλάδα; Η απάντηση έρχεται απόψε στις 21:00, ζωντανά από την ΕΡΤ1!

Τα 12 τραγούδια του ελληνικού τελικού, μπορείτε να τα ακούσετε εδώ