Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ΜΥΘΩΔΙΑ παρουσιάζει στο θέατρο Μικρό Άνεσις (Εναλλακτική Σκηνή) τη “LULU” του Φράνκ Βέντεκιντ.

Ένα έργο γροθιά στο στομάχι.

«Ένα εξπρεσιονιστικό νούμερο του τσίρκο σε λούπα. Ένα κορίτσι που αναβιώνει το θάνατό της κάθε μέρα. Άνδρες που την αντιμετωπίζουν σαν παιχνίδι, σαν αντικείμενο, σαν τρόπαιο εγκλωβίζονται στη μηχανή Λούλου. Μια μηχανή που οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει. Άνθρωποι που δεν έχουν μάθει τι θα πει αγάπη. Η Λούλου ποτέ δεν θέλησε να δείξει στον κόσμο κάτι άλλο από αυτό που έβλεπε σε εκείνη. Η Λούλου είναι αυτή που εσείς θέλετε να είναι».

“LULU”

a monster tragedy

a brothel in lupe

a girl on sale

a gambling game

a sigh of relief

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Σοφία Αντωνίου

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Σύμβουλος δραματουργίας – Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Μολέσκη

Κινησιολογία: Ανδρονίκη Μαραθάκη

Πρωτότυπη μουσική: Ecati

Σκηνικός χώρος – Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Βοηθός Ενδυματολόγου/Σκηνογραφου: Σοφία Μπαμπανιώτη

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Φωτογραφίες – Βίντεο: Νάσια Στουραΐτη

Παραγωγή: Μυθωδία

Επικοινωνία: Μαρκέλλα Καζαμία

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά)

Δημήτρης Καπουράνης

Οδυσσέας Ιωάννου-Κωνσταντίνου

Ευδοκία Μιμιλίδη

Λεωνίδας Παπαδόδημας

Φώτης Στρατηγός

Πρεμιέρα : Τετάρτη, 4 Μαΐου

έως 5 Ιουνίου 2022

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 20:00

Θέατρο Μικρό Άνεσις

Εναλλακτική Σκηνή

Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι

Τηλ. 210 7718943

Γενική είσοδος : 15 €