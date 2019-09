H Nacha Mendez στη Ρότα, με τραγούδια από Μεξικό, Περού, Αργεντινή, Κούβα…

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Nacha Mendez μας καλεί σε ένα μουσικό ταξίδι σε αρκετές ισπανόφωνες χώρες του κόσμου. Μεξικό, Περού, Αργεντινή, Κούβα είναι μόνο κάποιοι προορισμοί… Επίσης θα την απολαύσουμε σε δικές της συνθέσεις συντροφιά με τον πιανίστα Ανδρέα Γυφτάκη.

Η μουσική για τη Nacha αποτελεί έκφραση της περιέργειας της, συνώνυμο του ανήσυχου πάθους για τη ζωή. Αρνείται να ταιριάξει τέλεια στο κάθε είδος μουσικής, αντλώντας άφοβα στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα επιρροών. Έτσι καταφέρνει να επεκτείνει τον ορισμό της “Latin” μουσικής. Η μουσική της είναι ένα τολμηρό μείγμα που τολμά να απευθύνει έκκληση προς τους οπαδούς των άλλων σύγχρονων μορφών της παγκόσμιας μουσικής, όπως Lila Downs, Cesaria Evora, Mercedes Sosa ή Omara Portuondo.

Προορίζεται για να αναγνωριστεί ως μια από τις μεγάλες νέες φωνές της εποχής μας, να σηματοδοτήσει το επόμενο βήμα σε μια μεγάλη παράδοση. Η Nacha είναι μια εθνικά αναγνωρισμένη δημιουργός που έλαβε το National Endowment for the Arts βραβείο και μια σημαντική υποτροφία Μουσικής στη Νέα Υόρκη. Τον Φεβρουάριο του 2011, τιμήθηκε από την επιτροπή New Mexico του Εθνικού Μουσείου Γυναικών Καλλιτεχνών. Ψηφίστηκε ως καλύτερη τραγουδίστρια στο Νέο Μεξικό το 2009, το 2010 της απονεμήθηκε το Best Family Entertainer Award, ενώ το 2012 τιμήθηκε από τη Συμμαχία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 2013 έλαβε το βραβείο στο Νέο Μεξικό για την καλύτερη παραγωγή στην κατηγορία Latin music και το τραγούδι της “Para llegar a ti” διαγωνίστηκε για το πρώτο βραβεία Latin Grammy για το δίκτυο CBS Television.

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

21:30

Ρότα Art Bar

Σόλωνος 124, Αθήνα

Κρατήσεις απαραίτητες

t: 210 3801033

Είσοδος: 8€