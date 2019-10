“Κρατικά Μυστικά” έρχονται στο φως…

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Λονδίνο, 2003. Η Katharine Gun (Keira Knightley) εργάζεται ως μεταφράστρια στην Κρατική Υπηρεσία Επικοινωνιών της Μεγάλης Βρετανίας. Με έναν νέο πόλεμο κατά του Ιράκ να μοιάζει επικείμενος, το τμήμα τους λαμβάνει ένα email από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ζητά τη συνδρομή τους στην παρακολούθηση κάποιων ηγετών χωρών της Αφρικής. Στόχος, ουσιαστικά να τους εκβιάσουν να ψηφίσουν υπέρ του πολέμου στο συμβούλιο του ΟΗΕ. Η νεαρή υπάλληλος λαμβάνει τότε μία απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή της…

Ο Gavin Hood σκηνοθετεί το «Κρατικά Μυστικά» (“Official Secrets”), έργο το οποίο βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Το σενάριο που συνυπογράφει ο Hood με τους Gregory και Sara Bernstein, βασίζεται στο βιβλίο των Marcia και Thomas Mitchell, “The Spy Who Tried to Stop a War: Katharine Gun and the Secret Plot to Sanction the Iraq Invasion”, και αποτυπώνει τα γεγονότα με ακρίβεια ντοκιμαντέρ, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει έντονη κινηματογραφικότητα. Τη διανομή απαρτίζουν θαυμάσιοι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων οι Ralph Fiennes, Matt Smith, Matthew Goode, Rhys Ifans και Jeremy Northam, και η ταινία στο σύνολό της διαθέτει μια στιβαρή ακεραιότητα. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα, την οποία εκπέμπει ως προσωπικότητα η Gun, είναι που την οδήγησε στο να διαρρεύσει ένα απόρρητο έγγραφο και στη συνέχεια να βρεθεί αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, κατηγορούμενη ότι παραβίασε τον νόμο περί αποκάλυψης κρατικών μυστικών.

Η ταινία παρουσιάζει με πολύ άμεσο και εύστοχο τρόπο το πώς κυβερνήσεις χρησιμοποιούν κάθε μέσο προκειμένου να αποσπάσουν αυτό που θέλουν για να ικανοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα, χειραγωγώντας ή/και παραπλανώντας την κοινή γνώμη μέσω του Τύπου. Ακόμη ένα ενδιαφέρον ερώτημα προκύπτει σε σχέση με το ποιες είναι οι σχέσεις των ΜΜΕ με την εξουσία και πώς διαχειρίζονται ζητήματα ανομίας και διαφθοράς. Η απάντηση σε όλα τα ζωτικής σημασίας θέματα που θίγει το φιλμ συνοψίζεται σε μία λέξη: συνείδηση. Η ηθική του κάθε ανθρώπου και το τί επιλέγει τελικά να πράξει είναι που καθορίζει όχι μόνο την προσωπική του διαδρομή, αλλά μπορεί εν τέλει να επηρεάσει και την ίδια την Ιστορία…

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer, από την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου.

