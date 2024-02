Πριν μερικές μέρες οι Little Black Something μύησαν δημοσιογράφους και φίλους στο κόσμο του ντεμπούτο άλμπουμ τους, A Love Letter to Mistaken. Το άλμπουμ ξεκίνησε το ταξίδι του με ένα ιδιαίτερο listening session για φίλους και δημοσιογράφους στο Manos Backline Studio.

Το ημερολόγιο γράφει 2018 και ο πρωταγωνιστής μας είναι ακραία ερωτευμένος… Και αυτή μαζί του. Και …χωρίζουν. Απόγνωση. Αγανάκτηση. Αυτοκαταστροφή. Αν η αγάπη δεν αρκεί, γιατί συνεχίζουμε να τραγουδάμε;

Ακροβατώντας ανάμεσα στην απελπισία της συνειδητοποίησης του τέλους και στα ανάμεικτα συναισθήματα που δημιουργεί η υπόσχεση της νέας αρχής… μια μελωδία. Ένας στίχος. Τρέχεις στο στούντιο, στο μόνο μέρος που ξέρεις ακόμα πώς να ζεις. Μία κραυγή. Ξανά και ξανά, για ώρες. Breathe!

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό μαύρο κάτι… Μέσα του κρύβονταν ένας χωρισμός, δύο καραντίνες και ένα τραγούδι. Πέντε μουσικοί ακούγοντας τις πρώτες νότες που έβγαιναν από μέσα του, πλησίασαν και άρχισαν να προσθέτουν και άλλες και άλλες και άλλες… έως ότου, χωρίς να το καταλάβουν, σχεδόν μαγικά, το μικρό μαύρο κάτι, έγινε οι Little Black Something. Ή μήπως ήταν ανάποδα;

Οι Little Black Something δεν είναι άλλη μία ροκ μπάντα. Είναι μια μπάντα σαν αυτές που θαυμάζαμε στην εφηβεία μας, τότε που ακόμα πιστεύαμε ότι ένας στίχος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και ένα riff μπορούσε να σε σώσει.

Με μία παραγωγή που θα σας μεταφέρει ηχητικά στα μυθικά Sound City Studios στο Λος Άντζελες και ένα ονειρικό line up, αν το rock που σας ταιριάζει παίζεται σε αρένες, μόλις βρήκατε τον δίσκο της χρονιάς σας.

Οι Little Black Something είναι οι: Alex Simon | Φώτης Δεληνικόλας | Γιώργος Κουρελής | Σταύρος Χειλάς | Τάσος Αρβανίτης | David Mihaljević

Ο καθένας τους έχει μια πολύχρονη και αυτόνομη πορεία στη μουσική βιομηχανία, συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες της εγχώριας σκηνής και εκτενείς περιοδείες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Εκτός της σταδιοδρομίας τους ως μουσικός, ο Alex είναι ο παραγωγός πίσω από αυτό τον δίσκο (και ουκ ολίγους χρυσούς και πλατινένιους άλλους), ο Φώτης, όταν δεν εξαντλεί τα όρια της ταστιέρας στις προσωπικές του συνθέσεις, είναι από τους πλέον περιζήτητους session κιθαρίστες και ο Γιώργος είναι ίσως ο μόνος πληκτράς που δεν μπορείς να σταματήσεις να κοιτάς σε όποια από τις αμέτρητες συνεργασίες που έχει κάνει. Ο Σταύρος, γνωστός και ως η (μετ)ενσάρκωση του hard rock, ακολουθεί τα βήματα των ηρώων του και θα τον βρείτε να παίζει ή να ακούει κιθάρα συνέχεια όποτε και όπου νιώθει. Ο David έφυγε από την Κροατία, πήγε στο Berkeley (τι, εσείς όχι;) και τώρα κατοικεί στη Γερμανία πίσω από τα τύμπανα του παίζοντας ό,τι θέλει από nu metal έως pop με την χαρακτηριστικά φινετσάτη τεχνική του. Τέλος, ο Τάσος έρχεται για να μας θυμίσει τη σημασία του ταλέντου και της δουλειάς. Με 20 χρόνια μελέτης πίσω του και καμία άλλη προηγούμενη εμπειρία, προσγειώθηκε στους LBS και… είναι σαν να γεννήθηκε στη σκηνή!