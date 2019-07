Οι Electric Litany τον Οκτώβριο, στο Gagarin 205… Η προπώληση ξεκίνησε!

Η εντυπωσιακή καλλιτεχνική πορεία των Electric Litany ξεκινά το 2007 στη βρετανική πρωτεύουσα. Εκεί, ο Αλέξανδρος Μίαρης μαζί με τον Richard Simic πειραματίζονται με τις μουσικές τους επιρροές σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και δίνουν τα πρώτα τους live σε underground χώρους του Ανατολικού Λονδίνου. Το 2010, ο Benjamin Prince (synths) προστίθεται στους Electric Litany και με την κυκλοφορία του πρώτου τους album, “How to be a child and win the war” την ίδια χρονιά, μας συστήνουν στον lo-fi post rock κόσμο τους. Το δισκογραφικό τους ντεμπούτο γίνεται δεκτό με διθυραμβικές κριτικές και ακολουθείται από μία μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία στο πλευρό των Interpol και των Archive.

Καλοδουλεμένος ήχος, μουσικοί πειραματισμοί, σκοτεινή αισθητική και προσεγμένα βίντεο, καθιερώνουν τους Electric Litany στα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα που έχει αναδείξει η λονδρέζικη σκηνή τα τελευταία χρόνια. Ο Alan Parsons, παραγωγός των The Beatles και Pink Floyd, βλέπει στο ελληνοβρετανικό συγκρότημα τους νέους Radiohead και συνεργάζεται μαζί τους για το δεύτερο album τους, “Enduring days you will overcome”. Η μυσταγωγική ατμόσφαιρα που τόσο μοναδικά καταφέρνουν να δημιουργούν, εντείνεται από τα συγκλονιστικά φωνητικά του Αλέξανδρου Μίαρη και καθιστούν το “Enduring days you will overcome” άξιο διάδοχο του εντυπωσιακού πρώτου τους album. Το 2014, λίγο πριν την Ευρωπαϊκή τους περιοδεία, ο Παύλος Μαυροματάκης προστίθεται στο μπάσο και με αυτόν ολοκληρώνεται το line up του συγκροτήματος.

Το καλοκαίρι του 2017, οι Electric Litany βρέθηκαν στον τόπο καταγωγής του Μίαρη, την Κέρκυρα, προκειμένου να δουλέψουν για το νέο τους album. Με στοιχεία από τους μαγικούς ήχους των καλοκαιρινών βραδιών αλλά παράλληλα επηρεασμένο βαθιά από την ανθρωπιστική κρίση που συγκλόνισε την παγκόσμια γνώμη, το “Under Α Common Sky” κινείται σε σκοτεινά, δυστοπικά μονοπάτια και αποτελεί τη μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, πρόκληση για τους Electric Litany.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του “Under A Common Sky” που αναμένεται τον Σεπτέμβριο από τις One RPM, Apollon Records και Inner Ear, οι Electric Litany θα συναντήσουν ξανά το ελληνικό κοινό, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στο Gagarin 205, σε μία μοναδική εμφάνιση.

Μια ξεχωριστή βραδιά με νέους ήχους από ένα αγαπημένο συγκρότημα του ελληνικού κοινού!

