Ο κορυφαίος πιανίστας και διακεκριμένος συνθέτης Σταύρος Λάντσιας έρχεται στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, για μια μοναδική συναυλία μαζί με τους συνοδοιπόρους του μουσικούς Ανδρέα Πολυζωγόπουλο και Γιώργο Καλούδη.

Πρόκειται για μια συνύπαρξη τριών σπουδαίων μουσικών σ’ ένα ατμοσφαιρικό μουσικό πρόγραμμα βασισμένο στην μελωδία, την δεξιοτεχνία και τον αυτοσχεδιασμό.

Για τον Σταύρο Λάντσια το πιάνο αποτελεί τη δική του «φωνή», το μέσο για να δημιουργήσει τις μελωδικές συνθέσεις του βασισμένες στο συναίσθημα, με εικόνες και επιρροές από την κλασσική και την κινηματογραφική μουσική ως την τζαζ.

Στο χώρο της συναυλίας θα διατίθεται για πρώτη φορά και το καινούργιο άλμπουμ «Stavros Lantsias Trio Live at St. Paul’s Anglican Church, Athens» στη προνομιακή τιμή των 12 ευρώ. Πρόκειται για τη ζωντανή ηχογράφηση της sold-out συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου στην Αθήνα και περιλαμβάνει καινούργιες συνθέσεις του Σταύρου Λάντσια, διασκευές παλιότερων θεμάτων του καθώς κι ένα πρελούδιο του Σοπέν.

Την ατμόσφαιρα της ηχογράφησης διαμορφώνουν οι φυσικοί ήχοι, ο υποβλητικός χώρος και η εξαιρετική χημεία και οικειότητα των τριών σπουδαίων μουσικών.

Oι τρεις μουσικοί μετά από πρόσκληση του πολιτιστικού γραφείου της Κυπριακής Πρεσβείας στο Βερολίνο ταξίδεψαν σε αρκετές πόλεις της Γερμανίας κάνοντας συναυλίες σε εκκλησίες, μουσεία και αίθουσες συναυλιών πάντα με ακουστικό ήχο. Σε αυτές τις περιοδείες γεννήθηκαν και οι καινούργιες συνθέσεις «As far as your eyes can see» & «Princess Waltz» εμπνευσμένες από Κυπριακούς μύθους, «The scent-Το Άρωμα» με αναφορά στο παραδοσιακό Κυπριακό τραγούδι Το Γιασεμί και «Growing Apart – Dedicated to Manos Xadjidakis» μια αναφορά στον Μάνο Χατζιδάκι.

Συντελεστές:

Σταύρος Λάντσιας | Πιάνο, Μελόντικα & Μεταλλόφωνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος | Τρομπέτα & Flugelhorn

Γιώργος Καλούδης | Τσέλο, Κρητική Λύρα & Κρουστά

Σχεδιασμός Φωτισμού: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8

Eισιτήρια: 15 ευρώ διακεκριμένη ζώνη, 12 ευρώ γενική είσοδος, 10 ευρώ φοιτητικό/ανέργων/ΑμεΑ/εξώστης

Προπώληση: Ticketservices

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Τηλεφωνικά: 2107234567

To cd κυκλοφορεί από την Argomusic.

Διανομή: General Music Greece.

* Ο χώρος του Παρνασσού λειτουργεί αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο

Είναι απαραίτητη η επίδειξη: πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης συνδυαστικά με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας