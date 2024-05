«Μία ημέρα στην εξοχή αξίζει όσο ένας μήνας στην πόλη» είπε η Christina Rossetti. Στη Βαμβακού κάθε ημέρα μας κοντά στη φύση είναι μοναδική και γεμάτη έμπνευση, γι’ αυτό και κάθε χρόνο διοργανώνουμε στην καρδιά του Λακωνικού Πάρνωνα μία μεγάλη γιορτή που συγκεντρώνει σε λίγες μόνο ημέρες την ουσία του ανέμελου καλοκαιριού στο χωριό! Για τέταρτη συνεχή χρονιά, λοιπόν, 4-7 Ιουλίου 2024, το Vamvakou Experience Festival με ελεύθερη είσοδο για όλους, θα χρωματίσει με νέες ορεινές εμπειρίες και το φετινό καλοκαίρι, με την υπογραφή της Vamvakou Revival και την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Αφού χρόνια τώρα …δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ, οι αγαπημένοι Locomondo έρχονται (06/07) για ένα αξέχαστο συναυλιακό πάρτι που θα δώσει τον παλμό στο προαύλιο του σχολείου του χωριού.

Το ίδιο βράδυ, ο Anser ο αγαπημένος Λάκωνας ράπερ, θα παρασύρει το κοινό σε χιπ χοπ ρυθμούς και ατελείωτες ρίμες.

Στο φετινό Vamvakou Experience Festival, χορός, θέατρο και μουσική συνομιλούν με τον τόπο σε διαφορετικά επίπεδα! Ένα οικογενειακό πάρτι με τους Burger Project (04/07), οι Παραβάσεις/ Αναγνώσεις, σειρά θεατρικών αναλογίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με τον Χρήστο Λούλη (05/07), ένα δίπτυχο σύγχρονου χορού με τίτλο Return of the summer, σε χορογραφίες του Γιάννη Μανταφούνη και του Κωνσταντίνου Ρήγου από το Mπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) (05/07), ένα μοναδικό dj set με τον Μάκη Παπασημακόπουλο (05/07), το Oros Ensemble που γεμίζει με κλασική μουσική τα σπίτια του χωριού (07/07), αλλά και το Schoolwave on tour (07/07) με τρεις μπάντες, παίρνουν τα βουνά και θα βρεθούν μαζί μας στη Βαμβακού.

Διαφορετικές εκφάνσεις ευεξίας και δραστηριότητες στη φύση, λαογραφία και εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους, συμπληρώνουν το καλειδοσκόπιο της φετινής διοργάνωσης με το Baby Boom Dance από τις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ (07/07), ένα διαδραστικό «Σχολείο σοκολάτας» (06/07) και μία εναλλακτική «Γιορτή των χρωμάτων» (07/07) που θα γεμίσει φωτεινές αποχρώσεις και χαμόγελα το βουνό.

Vamvakou Experience Festival, μία καθιερωμένη μαγική συνάντηση -φέτος τετραήμερη- ετοιμάζεται να λάβει χώρα στις πλαγιές του βουνού, με διαφορετικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που απευθύνονται σε διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικά ενδιαφέροντα από μωρά και νέους γονείς, παιδιά 6 έως 12 ετών, εφήβους, ενηλίκους, ή και ώριμες ηλικίες 65+. Κάθε χρόνο, μετουσιώνουμε την έμπνευση σε εμπειρία και την εμπειρία σε ανεκτίμητες καλοκαιρινές αναμνήσεις, μέσα από τη φύση και τον πολιτισμό, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τις τέχνες και την ψυχαγωγία. Ένας τόπος γεμάτος δημιουργικές αφορμές, ένα μαγικό τετραήμερο ταξίδι γεμάτο διαφορετικούς τρόπους ψυχαγωγίας που θα οδηγήσουν τον επισκέπτη σε μια πρωτόγνωρη αίσθηση ελευθερίας και διασκέδασης κοντά στη φύση!