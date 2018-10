Ακούσαμε live τους “God is An Astronaut” στο Fuzz Music Club, στην πολυαναμενόμενη επάνοδό τους στην αθηναϊκή σκηνή!

Γράφει η Πόπη Βεζάζη

Φωτογραφίες: Ζέτα Χιώτη

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου και είναι η μέρα που μας βρίσκει έξω από το Fuzz Music Club για να παρακολουθήσουμε από κοντά τους αγαπημένους για το ελληνικό κοινό, post-rock instrumental “God is An Astronaut”. Μία μπάντα προερχόμενη από την Ιρλανδία, με μεγάλη επιτυχία και αναγνωρισιμότητα εδώ και περίπου 16 χρόνια, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερους θαυμαστές, επανέρχεται για ακόμα μια εμφάνιση στην Αθήνα.

Με αφορμή το νέο τους album, “Epitaph”, καταφθάνουν για να γνωρίσουν στο κοινό που αγαπούν πολύ, όπως λένε, τα νέα τους κομμάτια, με ήχο καθαρό, instrumental rock, με επιρροές από το ρεύμα του shoegaze έως το doom metal και το synth-wave.

Η βραδιά στον χώρο του Fuzz ξεκινάει με ένα πολύ δυναμικό support, ένα μουσικό κουαρτέτο από την Αθήνα. Είναι οι “Head On”, οι οποίοι παρουσιάζουν την πρώτη τους δουλειά με τίτλο “Ubik”. Με χαρακτηριστική μορφή –περσόνα θα λέγαμε– τον τραγουδιστή τους και μουσικές επιρροές από Sonic Youth και Public Image Limited έως τους Joy Division και τους Soundgarden, οι “Head On”, τραβούν την προσοχή. Κάνουν θόρυβο, κυριαρχούν επάνω στο post-punk είδος, δηλώνουν φωναχτά την παρουσία τους, έχουν ταχύτητα και μπόλικο γρανάζι στα κομμάτια και το ύφος τους. Σκληροπυρηνικοί, σκοτεινοί, αλλά παράλληλα μελαγχολικοί στον ήχο της κιθάρας τους, δίνουν το παρόν και μαγνητίζουν το κοινό που έχει πλέον γεμίσει το venue.

Κάτι λιγότερο από μία ώρα μετά, η μπάντα αποχωρεί. Στήνονται οι εξοπλισμοί, που θα υποδεχτούν τους Headliners της βραδιάς. Οι “God is An Astronaut”, αποδεικνύουν ότι η μουσική τους είναι «καθαρή», γνήσια και μέσω της δικής τους ανεξάρτητης δισκογραφικής ετικέτας Revive Records έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν το όνομα τους στην πιο «ανθρώπινη» πλευρά του post-rock ρεύματος. Έχουν έως και σήμερα 8 albums στο ενεργητικό τους και ένα E.P. (“A moment of stillness”, 2006), κάθε μία από τις δουλειές τους, καταγράφει μία στιγμή της μπάντας ως προς τον χαρακτήρα και την ταυτότητά της στον χώρο της μουσικής.

Θα λέγαμε ότι εκπροσωπούν το post-rock, instrumental είδος, όμως αυτό που παρουσίασαν είναι κάτι περισσότερο από μία συγχορδία ήχων και post-rock ύφους. Τα δίδυμα αδέρφια, Torsten και Niels Kinsella, ο Robert Murphy και ο Lloyd Hanney, παίζουν νέα κομμάτια από τον καινούργιο δίσκο τους “Epitaph”, αλλά και παλιά αγαπημένα, όπως τα “Far from Refuge”, “Echoes”, “Fragile” και το πολύ ξεχωριστό “All is Violent, All is Bright”, από τον ομώνυμο δίσκο τους το 2005, μιλώντας στο κοινό για τα βιώματα και τις προσωπικές τους ιστορίες, επ’ αφορμή των οποίων έγραψαν τα τραγούδια τους. Η παρουσίαση του Live συνδυάζει πολύ δημιουργικά και άρτια ήχο και εικόνα με ιδιαίτερα φώτα και οπτικά εφέ, εξομοιώνοντάς το με σκηνικό από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αυτό είναι και το διακριτικό σημείο τους, που τους έχει ξεχωρίσει και καθιερώσει στο χώρο της post-rock μουσικής σκηνής.

Η εμφάνισή των “God is An Astronaut” συνεχίζεται με ένα ατμοσφαιρικό, θεαματικό σκηνικό, η μπάντα ανεβάζει τον παλμό ανάμεσα στο πλήθος, με το synthesizer και το electronic στοιχείο να επικρατεί στο χρώμα των κομματιών, περνάει σε μία πιο μελωδική πλευρά, με το “Forever Lost”, για να επανέλθει στα μονοπάτια του post-instrumental και πιο δυναμικού κιθαριστικού riff (“Worlds in Collision”). Η μετάβαση από τον melodic στον post-rock και πιο δυνατό ήχο τους γίνεται ομαλά και παρασέρνει τον κόσμο –όλη η ιδέα της οπτικής παρουσίασης και του ακουστικού σημείου συνδυάζεται άψογα, έχει κάτι το επικό, αιθέριο και σίγουρα μαγνητίζει τον ακροατή.

Μετά την πρώτη αποχώρηση τους, οι “God is An Astronaut”, επανέρχονται για το encore, για να μας χαρίσουν το τελευταίο τους κομμάτι, “Helios Erebus”, από τον ομώνυμο δίσκο τους το 2015, μία από τις πιο σκοτεινές και έντονες δουλειές του συγκροτήματος, ένα «πέρασμα» σε μία άλλη ατμόσφαιρα, πανέμορφη και εξωτική που παρασέρνει το μουσικόφιλο κοινό και δίνει έναν ευέλικτο και post-progressive τόνο στο έργο τους. Για το τέλος και μετά το encore, οι μουσικοί επανέρχονται για να ευχαριστήσουν το θερμό κοινό τους για τη μεγάλη υποδοχή και την αγάπη που δείχνει στη μπάντα όλα αυτά τα χρόνια.

Οι “God is An Astronaut” τοποθετούνται σήμερα στο βάθρο μίας από τις πιο αγαπημένες μπάντες, με μακρά πορεία στον χώρο του progressive post-rock μουσικού ρεύματος και μία δισκογραφία γεμάτη θησαυρούς, ποιοτική epic μουσική επένδυση, συνοδευόμενη οπτικά από μοναδικής ομορφιάς visual art. Σίγουρα ήταν ένα από τα πιο προσεγμένα και αισθητικά εντυπωσιακά live που παρακολουθήσαμε αυτό το φθινόπωρο.

