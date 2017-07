Η Idra Kayne τραγούδησε …τους άνδρες της ζωής της, στον Κήπο του Μεγάρου!

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Φωτογραφίες: Χαρά Γερασιμοπούλου

Τελευταίο βράδυ του Ιουνίου, το πιο ζεστό του καλοκαιριού έως τώρα, και όσοι αψήφησαν τον καύσωνα προκειμένου να βρεθούν στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ανταμείφθηκαν και με το παραπάνω. Εκεί, η υπέρ-ταλαντούχα Idra Kayne είχε ετοιμάσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, αφιερωμένο σε τραγούδια που ερμήνευσαν άνδρες. Εξαρχής, το στοίχημα μοιάζει κερδισμένο, καθώς όχι μόνο δεν τίθεται θέμα σύγκρισης ανάμεσα σε γυναικεία και ανδρική φωνή, αλλά και επειδή είναι βέβαιο ότι η Kayne και η μπάντα της, θα διασκευάσουν με εντελώς δικό τους τρόπο ό,τι τραγούδι επιλέξουν να ερμηνεύσουν.

“If I were a Boy”, λοιπόν, και λίγα λεπτά μετά τις 21:00, η Idra και οι υπέροχοι μουσικοί της ανέβηκαν στη σκηνή, αποφασισμένοι να παραβλέψουν τις υψηλές θερμοκρασίες και να μας ταξιδέψουν σε ένα… ανδρικό μουσικό σύμπαν, ιδωμένο ωστόσο μέσα από τη γυναικεία (δι)αίσθηση της οικοδέσποινας.

Η συναυλία δεν είχε καλά-καλά αρχίσει, όταν τη διέκοψε το κινητό της Kayne. Στο τηλέφωνο ήταν… ο ψυχολόγος της –τον υποδύθηκε με εξαιρετική αμεσότητα ο ηθοποιός Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο οποίος υπέγραψε και τα πολύ όμορφα κείμενα της παράστασης. Σκοπός της συνομιλίας, να ανακαλύψουμε γιατί η Idra θα ήθελε να είναι άνδρας –ή έστω γιατί την έχουν επηρεάσει τόσο πολύ άνδρες ερμηνευτές και τραγουδοποιοί.

Μέσα από την κουβέντα, ξεδιπλώθηκαν όλες οι μουσικές επιρροές της ερμηνεύτριας –από soul, jazz και funk, έως τη rock, την pop ακόμη και τη metal σκηνή. Κι όλες αυτές οι μουσικές ενώθηκαν σε ένα μοναδικό, εξαιρετικά προσωπικό groove, το οποίο δημιούργησαν οι εμπνευσμένες ενορχηστρώσεις του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου. Ιδιαιτερότητά τους, το beat που έδιναν τα τύμπανα, αλλά και η ιδιαίτερη συμβολή του πιάνου και των εγχόρδων, τα οποία προσέδιδαν μια πιο κλασική, ακουστική διάσταση στα κομμάτια που χρειαζόταν.

Όσο για το ποιοι ήταν τελικά οι άνδρες της μουσικής ζωής της Idra; Harry Belafonte, Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince, Marvin Gaye, Ray Charles, Justin Timberlake, αλλά και οι Πυξ Λαξ, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, χάρη στον οποίον έγινε στο πρόγραμμα η μοναδική «εισβολή» τραγουδιού ερμηνευμένου από γυναίκα. Η Kayne μεταμορφώθηκε σε «Μαίρη Παναγιωταρά», τραγουδώντας με εντελώς δικό της τρόπο το διαχρονικό «Μια Μέρα Μιας Μαίρης», ενώ στα λιγοστά ελληνικά τραγούδια που ερμήνευσε διέκρινα μια ιδιαίτερη ευαισθησία και απαλότητα στη φωνή της.

Το κορίτσι που στην εφηβεία του ήταν –κατά δική του ομολογία– ντροπαλό και είχε γεμίσει τους τοίχους του δωματίου του έως επάνω με αφίσες των “Take That”, μπορεί να κάνει τη φωνή του κυριολεκτικά ό,τι θέλει. Πέρα από την πληθωρικότητα και τον δυναμισμό της, η οποία εκφράστηκε άψογα σε χορευτικά τραγούδια όπως το “Freedom” του George Michael και το “Relight my Fire” του αγαπημένου της συγκροτήματος, η Idra μας συγκίνησε χάρη στην απλότητα με την οποία ερμήνευσε το σπουδαίο “Georgia on my Mind” και τα συναισθήματα με τα οποία χρωμάτισε το «Να Χαθώ στα Βήματά σου». Αυτό το κορίτσι μπορεί να καθορίστηκε μουσικά από άνδρες, αλλά είναι σίγουρο πως κι αυτοί με τη σειρά τους θα εντυπωσιάζονταν από τις εμπνευσμένες προσεγγίσεις της στις δημιουργίες τους ή τα τραγούδια που ερμήνευσαν πρώτοι εκείνοι. Και οπωσδήποτε θα έμεναν άναυδοι με την αμεσότητα, τις φωνητικές ικανότητες, το συναίσθημα και τη ζωντάνια, την ψυχή, με την οποία «ντύνει» κάθε τραγούδι που ερμηνεύει.

Ο αυθορμητισμός αυτού του κοριτσιού που ζήτησε από τον κόσμο στο φινάλε να μαζευτεί μπροστά στη σκηνή για να βγάλουν όλοι μαζί μια selfie και μεταμορφώθηκε για ένα δίωρο σε αγόρι, προσωπικά με έκανε να ξεχάσω τη ζέστη και να ταξιδέψω μαζί της σ’ έναν κόσμο γεμάτο ρυθμό και συναίσθημα, όπου τα αγόρια μπορούν να κάνουν τα κορίτσια να αισθανθούν πως είναι αληθινά ξεχωριστά: “Could you be the most beautiful girl in the world?”, τραγούδησε από καρδιάς η Kayne, κρατώντας μια από τις πιο όμορφες ερμηνείες της στη βραδιά για το υπέροχο τραγούδι του Prince. Και θαρρώ πως όσοι όλοι όσοι την ακούγαμε θα απαντούσαμε ομόφωνα: “Dear Idra, indeed you are…”







Στην παράσταση έπαιξαν οι δεξιοτέχνες μουσικοί:

Μιχάλης Πορφύρης, Γιώργος Ταμιολάκης (τσέλο)

Κώστας Καριτζής, Μπάμπης Καρασαββίδης (βιολί)

Γιώργος Κωστελέτος (ντραμς)

Γιώργος Κωστόπουλος (κοντραμπάσο)

Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο)

Δημήτρης Σχίζας (κιθάρα)



