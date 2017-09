“Η Τάξη μας” για δεύτερη χρονιά, και περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Εθνικό Θέατρο…

Η περσινή επιτυχία «Η τάξη μας» του Ταντέους Σλομποτζιάνεκ που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την περασμένη σεζόν στο Εθνικό Θέατρο, επαναλαμβάνεται στην Κεντρική Σκηνή από 28 Σεπτεμβρίου έως και 12 Νοεμβρίου 2017. Η σκηνοθεσία είναι του Τάκη Τζαμαργιά, ενώ την πρωτότυπη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Δημήτρης Μαραμής, ο οποίος εμπνεύστηκε από την πολωνική και εβραϊκή μουσική παράδοση.

Ένα σπουδαίο κείμενο της σύγχρονης ευρωπαϊκής δραματουργίας, γραμμένο το 2009, το έργο του πολωνού Ταντέους Σλομποτζιάνεκ, καταγράφει με ψυχραιμία, αλλά και γερές δόσεις συναισθήματος, πώς οι ιστορικές συγκυρίες στιγματίζουν τις ζωές των ανθρώπων, φέρνουν στην επιφάνεια τον «κρυμμένο» μας εαυτό και διαλύουν τους πιο ισχυρούς ανθρώπινους δεσμούς. Το έργο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχει παρουσιαστεί με τεράστια επιτυχία στο Ισραήλ, στην Ουγγαρία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιταλία, στον Καναδά, στη Σουηδία και στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει κερδίσει το αναγνωρισμένο βραβείο “Nike” το 2010 –το κορυφαίο Πολωνικό βραβείο λογοτεχνίας– που για πρώτη φορά απενεμήθη σε θεατρικό έργο. Επίσης κατατάχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα σύγχρονα ευρωπαϊκά έργα που γράφτηκαν κατά το 2009/10, από το European Theatre Convention.

Το έργο βασίζεται σε αληθινή ιστορία και αφορά στα γεγονότα της πόλης Γιεντβάμπνε στην Πολωνία, όταν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και υπό τη γερμανική κατοχή, οι Εβραίοι κάτοικοι της πόλης δολοφονήθηκαν από τους Καθολικούς συντοπίτες τους. Πρόκειται για την αφήγηση της ζωής 10 πολωνών συμμαθητών, που τους συνδέει η εθνικότητα και τους χωρίζει η θρησκεία. Όταν όμως ο ναζισμός εισβάλλει στη χώρα τους, οι σχέσεις που είχαν κτιστεί μέσα στη σχολική τάξη καταρρέουν. Θηριωδία και μίσος παίρνουν τη θέση της συνύπαρξης και της αλληλοϋποστήριξης. Το μίσος γεννά νέο μίσος και ο άνθρωπος βγάζει στην επιφάνεια τα πιο απρόβλεπτα στοιχεία του εαυτού του. Άραγε ο χρόνος μπορεί να επουλώσει τις πληγές; Το σήμερα να αθωώσει το χθες; Πώς ησυχάζει η ψυχή, όταν έχει αποκαλύψει τις πιο σκοτεινές πτυχές της;

The Telegraph ένα αξιόλογο και δυνατό έργο

The Guardian ένα δυνατό έργο για την συλλογική ενοχή

Financial Times μια πολύ δυνατή δουλειά που θέτει στο επίκεντρο τη συλλογική ευθύνη

Curtain up ένα θεατρικό κείμενο που δύσκολα ξεχνάς

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Έρι Κύργια

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Σκηνικά-Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Μουσική: Δημήτρης Μαραμής

Στίχοι τραγουδιών: Σωτήρης Τριβιζάς

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Κίνηση: Ζωή Χατζηαντωνίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάκης Μεζόπουλος

Φωτογράφος παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Διανομή (αλφαβητικά)

Κώστας Γαλανάκης

Καίτη Κωνσταντίνου

Βασίλης Μαγουλιώτης

Αλέξανδρος Μαυρόπουλος

Γιάννης Νταλιάνης

Ράνια Οικονομίδου

Άλκης Παναγιωτίδης

Χάρης Χαραλάμπους

Γιώργος Πυρπασόπουλος

Κωνσταντίνα Τάκαλου

Μουσικός επί σκηνής (ακορντεόν): Γιώργος Σχοινάς

*Σημείωση: όλες τις παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα έχουν αγγλικούς υπέρτιτλους.

Πρεμιέρα: Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Από Τετάρτη έως και Κυριακή στις 20:00

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια

Κρατήσεις: τηλ. 210 5288170-171, 210 7234567 (μέσω πιστωτικής κάρτας), ticketservices.gr και tickets.public.gr

Κρατήσεις για συλλόγους: τηλ. 210.5288178

Τιμές εισιτηρίων: 22 €, 17 €, 10 € (φοιτητικό), κάτοχοι κάρτας ΟΑΕΔ 5 €

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, ενιαία τιμή 15 €

Παρασκευή, ενιαία τιμή 13 €