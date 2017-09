Μιλήσαμε με τον Μάρκο Κούμαρη (Locomondo), λίγο πριν την εμφάνισή τους στην Τεχνόπολη!

Συνέντευξη στον Φίλιππο Λαμπρινό

Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου αναμένουμε το τελευταίο και πιο καυτό καλοκαιρινό πάρτι στην Τεχνόπολη. Οι Locomondo όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος , υπόσχονται να μας προσφέρουν μία εκρηκτική βραδιά. Λίγες μέρες πριν από το live και ελάχιστα λεπτά πριν από την τελευταία τους πρόβα είχαμε την χαρά να βρεθούμε στο Χαλάνδρι με τον Μάρκο Κούμαρη, τραγουδιστή του συγκροτήματος. Συζητήσαμε για την καλοκαιρινή τους περιοδεία, τα τελευταία τραγούδια που κυκλοφόρησαν καθώς και για την προγραμματισμένη εμφάνισή τους και τα μελλοντικά τους σχέδια. Είναι τόσο απολαυστική η παρέα του Μάρκου που θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες αλλά ο χρόνος μας πίεζε…



Κάθε χρόνο περιμένουμε με ανυπομονησία την καλοκαιρινή σας εμφάνιση στην Τεχνόπολη. Τι διαφορετικό να περιμένουμε φέτος;

Την Τετάρτη θα κάνουμε την αποχαιρετιστήρια συναυλία της καλοκαιρινής σεζόν στην Τεχνόπολη. Αυτή την φορά όμως υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα καθιερωμένα live που κάνουμε κάθε χρονιά στην αρχή ή το τέλος του καλοκαιριού στο Γκάζι. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να παίξει μαζί μας ο Tonino Carotone, με τον οποίο κάναμε μία εμφάνιση τον χειμώνα στο Διογένης Studio. Ουσιαστικά θα είναι μία συναυλία Locomondo με μία guest εμφάνιση του Tonino και της γυναίκας του Piluka Aranguren .

Πώς ακριβώς συνέβη η γνωριμία και η συνεργασία σας με τον Tonino Carotone;

Η εμφάνισή μας με τον Carotone έγινε μετά από πρόταση της παραγωγής του Διογένης Studio . Με τον Tonino είχαμε γνωριστεί ουσιαστικά πριν από 10 χρόνια όπου είχαμε παίξει στους Αμπελόκηπους, αλλά ο ίδιος δεν το θυμόταν λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ εκείνο το βράδυ. Μετά από αυτό το live που πραγματοποιήσαμε μαζί τον χειμώνα γνωριστήκαμε και κάναμε ένα ωραίο γλέντι παρέα όπου παίξαμε μουσική μέχρι πρωίας μαζί και με τη γυναίκα του. Σε εκείνο το γλέντι πειραματιστήκαμε πάνω σε ένα τραγούδι που είχα γράψει το οποίο κυκλοφόρησε πριν από δύο εβδομάδες με τον τίτλο “ La Mulata”. Aγαπάει πολύ τα ρεμπέτικα και αυτό το κομμάτι είναι ένα Λάτιν κομμάτι το οποίο όμως παίζω στον μπαγλαμά.



Μπορείς να μου τον περιγράψεις σαν άνθρωπο;

Ο Carotone είναι απίστευτος. Αρχικά μιλάει μόνο ισπανικά, δεν μιλάει καθόλου αγγλικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αφενός με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τα τραγούδια του και αφετέρου με την χαρακτηριστική χροιά της φωνής του έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κοινό στην Ελλάδα. Πολύς κόσμος έχει την εντύπωση ότι είναι Ιταλός, αλλά είναι Ισπανός. Το βασικό του κοινό δεν είναι όμως στην Ισπανία αλλά στην Ιταλία και την Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αν σε συμπαθήσει έχει πολλή ζεστασιά μέσα του και η γυναίκα του ακόμα περισσότερη. Οι στιγμές που έχω περάσει μαζί του και οι συζητήσεις που έχουμε κάνει είναι μοναδικές. Έχει βιώσει σκληρές εμπειρίες από την δεκαετία του 80’ που ήταν μια πολύ έντονη εποχή.

Είστε ευχαριστημένοι από την καλοκαιρινή σας περιοδεία;

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος η περιοδεία μας πήγε πάρα πολύ καλά και τελειώνει τώρα στην Τεχνόπολη. Ευελπιστούμε να προλάβουμε να κάνουμε μερικές μέρες διακοπές γιατί είμαστε σερί από τον Μάιο. Κάναμε πολλές εμφανίσεις στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα με τη συναυλία στο Βερολίνο θα έχουμε συμπληρώσει 12 εμφανίσεις φέτος.

Εκτός από το “ La Mulata” κυκλοφορήσατε ακόμα ένα τραγούδι το φετινό καλοκαίρι, το “80s”…

Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε συμβολικά στις 14 Ιουνίου του 2017, 30 χρόνια ακριβώς από τον τελικό του Ευρωμπάσκετ του ’87 με την Σοβιετική Ένωση. Είναι ένα κομμάτι που ήθελα πάρα πολύ καιρό να γράψω και δεν περίμενα να πω την αλήθεια τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να περιγράψω τη σύγχυση των ανθρώπων της ηλικίας μου, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν γίνει θεατές των τεράστιων αλλαγών που συντελούνται μεταξύ της δεκαετίας του 80’ και του σήμερα. Είναι ένα τραγούδι παράνοια, χρησιμοποιώ την τεχνική του name dropping, ρίχνω δηλαδή πάρα πολλά ονόματα μαζί για να δημιουργήσω στον ακροατή τη σύγχυση που θέλω να δείξω ότι υπάρχει σε μας επειδή έχουν αλλάξει τόσα πολλά και σε τέτοιο βαθμό που είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε.



Νιώθεις νοσταλγία για την δεκαετία του 80’;

Δεν είναι τόσο πολύ νοσταλγία για εκείνη την εποχή αλλά πολύ περισσότερο το πόσο δύσκολο είναι κάποιος να το διαχειριστεί. Είναι μία προσπάθεια να συνδεθούν αυτά με έναν χιουμοριστικό αλλά και νοσταλγικό τρόπο. Αν με είχαν αφήσει ελεύθερο το τραγούδι θα ήταν περίπου 8 με 10 λεπτά. Τόσο ήταν η αρχική του μορφή αλλά μετά αναγκαστήκαμε να το κόψουμε και να το ξανακόψουμε για να φτάσουμε σε μια πιο φιλική διάρκεια . Η αρχική του εκδοχή περιελάμβανε αποσπάσματα από τα γνήσια κομμάτια, είχε δηλαδή αποσπάσματα από το “Eye of the tiger” , από το «Ιn the burning heart» και φυσικά από το “Final Countdown”. Επειδή όμως δεν προλάβαμε να πάρουμε εγκαίρως τις άδειες από την Αμερική αναγκαστήκαμε να τα βγάλουμε για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα.

Πώς σου ήρθε η σκέψη για ένα τόσο ιδιαίτερο κομμάτι;

Η αρχική σκέψη μου ήρθε το 2016 όταν άρχισαν να πεθαίνουν πολλοί από τους ήρωες που είχαμε τότε. Μέσα σε μία χρόνια αποδεκατίστηκε όλο μας το idol system , από ηθοποιούς μέχρι ποδοσφαιριστές και τραγουδιστές. Έτσι ξεκίνησα να θυμάμαι εκείνη την δεκαετία, την οποία είχα βιώσει πολύ έντονα καθώς τότε πέρασα την εφηβεία μου. Βλέπεις για παράδειγμα ότι σήμερα τα πιτσιρίκια θεωρούν αυτονόητο ο ποδοσφαιριστής να έχει τατουάζ μανίκι και κάνεις μία προσπάθεια να το φανταστείς αυτό το τατουάζ μανίκι πάνω στον Γιάννη Βαλαώρα της Λάρισας. Εκεί ξεκινάει το τραγούδι.

Μουσικά είναι κάτι διαφορετικό από το δικό σας στυλ. Είναι κάτι που θέλατε σκόπιμα να κάνετε ή έτσι σας βγήκε;

Είναι μία προσπάθεια να πάμε προς το Hip Hop. Προσπάθησα αρχικά μόνος μου αλλά δεν γινόταν. Όταν δεν μπορείς πρέπει να ζητήσεις βοήθεια, έτσι πιστεύω. Επειδή λοιπόν εμείς δεν το έχουμε το Hip Hop καλά, είπαμε να πάμε στους καλύτερους . Γνωριστήκαμε με τον Κώστα Καλημέρη και τον βοηθό του τον Μιχάλη Παπαθανασίου ο οποίος έκανε την ενορχήστρωση των πραγμάτων που εμείς δεν θα παίζαμε, ενώ ο Κώστας την μίξη. Tο master το κάναμε στην Αμερική.



Θέλετε έτσι λοιπόν να αλλάξετε το στυλ σας και να πάτε και σε άλλα είδη;

Όχι, το δικό μας στυλ είναι αυτό που ξέρει ο κόσμος και ο επόμενος μας δίσκος θα είναι πάλι σε αυτό το κλασικό στυλ. Αν θελήσουμε κάποια στιγμή να πάμε προς κάποιο είδος που δεν γνωρίζουμε τόσο καλά θα ζητήσουμε βοήθεια. Πρέπει όμως πρώτα να εξετάσουμε το θέμα της παραγωγής. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει τόσο πολύ που οι δικές μας παλιές παραγωγές ακούγονται εκτός εποχής .Θα πειραματιστούμε σε θέματα παραγωγής για να μπορέσει να είναι δυνατή.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου σας δίσκου. Στα μελλοντικά σας πλάνα περιλαμβάνεται ένας νέος δίσκος ή θα ακολουθήσετε κι εσείς το ρεύμα της εποχής με τα singles;

Έχουμε πολύ υλικό αλλά δεν έχουμε χρόνο. Επειδή το CD δεν το ακούμε πια ούτε στο αυτοκίνητο ούτε στο σπίτι, αλλά ακούμε από το Spotify και το Youtube, αναγκαστικά πάμε στη νοοτροπία του single. Αλλιώς θα κάνεις ένα τεράστιο άλμπουμ όπου καθένας θα κρατήσει ένα τραγούδι, ενώ τα υπόλοιπα θα τα κάψει. Ίσως είναι καλύτερη ιδέα να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι κάθε δύο μήνες αλλά σκοπός μας είναι να βγάλουμε έναν ολοκληρωμένο δίσκο, για εμάς περισσότερο. Το αρχικό σχέδιο ήταν να είμαστε έτοιμοι προς τον Γενάρη αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο κυρίως γιατί η περιοδεία τράβηξε πάρα πολύ. Όταν είσαι σε περιοδεία σταματάει η δημιουργική διαδικασία.



Για την χειμερινή περίοδο έχετε προγραμματίσει κάτι;

Τον χειμώνα προγραμματίζουμε κάποιες χειμερινές παραστάσεις σε ένα μαγαζί στην Αθήνα το οποίο θα ανακοινώσουμε σύντομα. Η σελίδα μας στο Facebook “Locomondo.official” ισχύει κανονικά για να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο όπως και το site μας “locomondo.gr” αλλά και το Instagram που φτιάξαμε πρόσφατα.

Οι Locomondo του χρόνου κλείνουν 15 χρόνια. Συνεχίζετε κανονικά;

Έχουμε μαζί πλέον 14 χρόνια, φτάνουμε σιγά σιγά στα 15 και συνεχίζουμε εκτός απροόπτου. Προς το παρόν περνάμε πολύ καλά. Κάποτε τέθηκε το ερώτημα αν συνεχίζουμε ή σταματάμε, αλλά πλέον είμαστε μία οικογένεια που δύσκολα την αφήνεις . Το δύσκολο κομμάτι είναι να κρατάς τις ισορροπίες ενώ υπάρχουν εντάσεις και τριβές. Έχουμε και τη Ράνια Τσάκαλη μάνατζερ για πολλά χρόνια, η οποία ξέρει τις παραξενιές μας και μπορεί να μας διαχειρίζεται. Παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο γιατί δεν ξέρω αν θα μας άντεχε άλλος μάνατζερ με όλα αυτά τα κουσούρια .

