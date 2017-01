Μύρωνας Στρατής, Ησαϊας Ματιάμπα, Ήβη Αδάμου – Και οι τρεις είναι υπέροχοι…!

Γράφει η: Γεωργία Τσάκωνα

Φωτογραφίες: Παυλίνα Πλουμπίδη

Και πάνω που έχεις εμπεδώσει την λαϊκή ρήση «στους δύο τρίτος δεν χωρεί» έρχεται η Ήβη Αδάμου να σε διαψεύσει. Το ότι ο Στρατής με τον Ματιάμπα (ή αν προτιμάτε …Ματιάμπα και Στρατής!) αποτελούν ένα απίστευτο επί σκηνής δίδυμο το ήξερα καθώς το έχουν αποδείξει περίτρανα τα τελευταία χρόνια, το ότι όμως το live τους μπορούσε να απογειωθεί ακόμα περισσότερο με την παρουσία της Ήβης, το κατάλαβα το Σάββατο το βράδυ όπου έγιναν και τα «αποκαλυπτήρια» του σχήματος για μια σειρά εμφανίσεων στο club του Σταυρου του Νότου.

Σε ένα γεμάτο χώρο από άτομα όλων των ηλικιών, η βραδιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 με τους τρεις καλλιτέχνες επί σκηνής να μας καλωσορίζουν. Το θεατράλ ύφος μας προϊδέασε από την αρχή κι όλας για το ξέφρενο πάρτι και το παιχνιδιάρικο ύφος που θα ακολουθούσε.

Η γλυκιά, μελωδική και πάντα γελαστή Ήβη Αδάμου, παίρνοντας πρώτη την σκυτάλη, ζέστανε το κοινό με ξένες και ελληνικές επιτυχίες, παλαιότερες αλλά και πιο πρόσφατες… Πιο ώριμη από ποτέ, τόσο φωνητικά όσο και σε θέμα παρουσίας, βρήκε άψογα τα πατήματα της ανάμεσα στους δύο παρτενέρ της και απέναντι στον κόσμο.

Και αφού ζεσταθήκαμε για αρχή… το «πολυεργαλείο» που ακούει στο όνομα Ησαΐας Ματιάμπα ήρθε να ανεβάσει ακόμα πιο πολύ την θερμοκρασία. Ένας καλλιτέχνης με χίλιες μορφές, χίλιες φωνές και χίλια ταπεραμέντα! Όσοι τον έχετε δει σε live καταλαβαίνετε περίπου τι εννοώ και λέω περίπου γιατί εδώ είναι ακόμα πιο απολαυστικός. Με φωνή που σου διαπερνά την καρδιά και με μια απίστευτη, αστείρευτη γκάμα τραγουδιών, ο Ησαΐας είναι σαν ένα ανθρώπινο JukeBox που δεν θες να πάρεις στιγμή τα μάτια σου από πάνω του μη τυχόν και χάσεις κάποια από τις κινήσεις του!Last but not least… ο Μύρωνας Στρατής, «αναλαμβάνει έργο» στις σόλο εμφανίσεις, ο άνθρωπος που κάνει την ηλεκτρική κιθάρα να μοιάζει με παιδικό παιχνίδι στα χέρια του. Αισθαντικός, δυναμικός αλλά ενθουσιώδης, μας δίνει το έναυσμα για χορό , ξεσηκώνοντας μας με τα τραγούδια του.Το δυνατότερο κομμάτι της βραδιάς είναι αδιαμφισβήτητα η κοινή συνύπαρξη των τριών καλλιτεχνών , επί σκηνής . Με εκρηκτική διάθεση μας θυμίζουν την δεκαετία του ’80 και μας οδηγούν στο σήμερα, μέσα από ρυθμούς ντίσκο, ποπ, ροκ και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Eurovision, Σάκης, One , O.P.A. , HI-5 συναντούν Τσιτσάνη , Χαρούλη και Χαρούλα (Αλεξίου)…Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχουν δώσει (και τα έχεις δώσει) όλα, εκεί λίγο μετά τις 3μιση… βγαίνουν τα λαμέ σακάκια!! Ο Μύρωνας και ο Ησαΐας «μετατρέπονται» σε (πολύ)λαϊκούς τροβαδούρους (εξ’ου και η ενδυματολογική παρέμβαση) και «μαδούν τις μαργαρίτες», «βγάζουν το μαντήλι από τα μαλλιά» και πολλά άλλα!!!!

Ήδη είπα πολλά και δεν θέλω να αποκαλύψω άλλες λεπτομέρειες… είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο καλοστημένα και ταλαντούχα σχήματα που υπάρχουν τώρα στην νυχτερινή σκηνή. Και οι τρεις ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟΙ!!!!

