Ο Παναγιώτης Πετράκης παίρνει… “ένα μονοπάτι πονηρό…” που τον οδηγεί στο El Convento del Arte!

Στο πλαίσιο της ενότητας «Προσωπικά», με την υπογραφή του Πάνου Αμαραντίδη στην καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Παναγιώτης Πετράκης μάς προσκαλεί την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, σε μια μουσική νοερή εκδρομή μέσα απο τον αισθαντικό χώρο του El Convento del Arte, για να βαδίσουμε σε μονοπάτια αγαπημένων ελληνικών τραγουδιών του μακρινού αλλά και πρόσφατου παρελθόντος, με συνοδοιπόρο τον ενορχηστρωτή / μαέστρο, Κωνσταντίνο Παγιάτη.

«Μα είναι κι ένα μονοπάτι πονηρό…»: Τραγούδια που έχουμε σιγοψιθυρίσει, κάποια ίσως λίγο ξεχασμένα, όλα όμως αγαπημένα μας ξεδιπλώνουν τις ιστορίες και τα παραμύθια τους. Αρχιτέκτονες του ελληνικού τραγουδιού όπως ο Θεοδωράκης, ο Καλδάρας, ο Κραουνάκης, ο Μικρούτσικος, ο Μούτσης, ο Ξαρχάκος, ο Πλέσσας, ο Σουγιούλ, ο Σπανός, ο Τσιτσάνης, ο Χατζιδάκις και πολλοί ακόμα δίνουν το υλικό για μια φρέσκια μουσική ανάγνωση, με έναν ήχο λιτό που στοχεύει να μας μυήσει σε μια μουσική μυσταγωγία.

Οπως πάντα, ο chef Μιχάλης Ντουνέτας φροντίζει για το οδοιπορικό μας στην γεύση και τη μύηση στο καλό κρασί.

Ο Παναγιώτης Πετράκης συστήνεται

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Παναγιώτης Πετράκης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε θέατρο στη σχολή Βεάκη και παράλληλα ξεκίνησε να μελετά τραγούδι με τον διεθνούς φήμης βαρύτονο Κώστα Πασχάλη. Συνέχισε τις σπουδές του πάνω στο αγαπημένο του θεατρικό είδος, το μιούζικαλ, στη Νέα Υόρκη ως υπότροφος του ιδρύματος Fulbright.

Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Αμερική και έχει συνεργασθεί στο θέατρο με μερικούς απο τους πιο σπουδαίους έλληνες και ξένους σκηνοθέτες. Ενδεικτικά αναφέρονται παράστασεις ορόσημο στην 20ετή πορεία του: “Follow the fellow who follows a dream” και «Οι απάχηδες των Αθηνών» στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τα μιούζικαλ “Saturday Night Fever”, “Funny Girl”, «Δαίμονες» και “Priscilla, Queen of the desert”.

Απο το 2010 συμπράττει με την Λαική ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Εχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και show.

Συντελεστές

Ερμηνεία: Παναγιώτης Πετράκης

Καλλιτεχνική Επμέλεια: Πάνος Αμαραντίδης

Μαέστρος / Ενορχηστρωτής: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Ώρα προσέλευσης: 21:30

Ωρα έναρξης: 22:00

Διάρκεια: 2:30 ώρες, με διάλειμμα

El Convento Del Arte

Βιργινίας Μπενάκη 7 Μεταξουργείο

Πληροφορίες – Κρατήσεις: τηλ. 210 5200602

*Ο χώρος λειτουργεί από τις 21:30 για ποτό και φαγητό

Είσοδος: 10 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr