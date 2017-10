Στις “Μωβ Καληνύχτες” της Παυλίνας Βουλγαράκη…

Γράφει η Κάλλια Βαβουλιώτη

Φωτογραφίες: Μάριος Γκούβας

To βράδυ της περασμένης Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε το live της Παυλίνας Βουλγαράκη στον Σταυρό του Νότου Club, σε ένα βράδυ συναισθηματικά φορτισμένο και με πολλούς εκλεκτούς παρευρισκόμενους από τον καλλιτεχνικό χώρο, οι οποίοι ήρθαν να απολαύσουν τη νέα αλλά ιδιαίτερα ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, σε μία βραδιά γεμάτη ευαισθησία, ρομαντισμό, αλλά συγχρόνως δυναμισμό και πολύ κέφι.

Ανάμεσα στους φίλους που τίμησαν την Παυλίνα Βουλγαράκη ήταν οι Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Σαβέρια Μαργιολά, Μάγδα Βαρούχα, Παναγιώτης Μάργαρης, Βίκυ Καρατζόγλου, Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά και ο πατέρας της οικοδέσποινας, Γιώργος Βουλγαράκης, που την υποστηρίζει σε κάθε της καλλιτεχνικό βήμα.

To live ξεκίνησε περίπου στις 11, με την Παυλίνα να εμφανίζεται επί σκηνής εξαιρετικά ανανεωμένη, σε μία ατμοσφαιρική έναρξη του πρώτου μέρους του προγράμματος, με το κομμάτι «Έλα πιο κοντά» που συμπεριλαμβάνεται στον νέο της δίσκο που κυκλοφορεί από την Cobalt και τιτλοφορείται «Μωβ Καληνύχτες». Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της νεαρής τραγουδίστριας, η συνεργασία της με τον Ψαραντώνη «Φερ’ τα μου όλα πίσω» που ζέστανε και ξεσήκωσε το κοινό με τη δυνατή ενέργειά του. Το πρώτο μέρος της βραδιάς αποτέλεσε την «σωματοποίηση» πολλών κομματιών του καινούριου album, ανάμεσα σ’ αυτά και τα «Μ’ ένα κομμάτι παλιακό», «Μην με ρωτάς» και «Σαν να με αγαπάς» επί σκηνής, αποδεικνύοντας πως οι καλλιτέχνες που βάζουν τον πήχη ψηλά από τις πρώτες κυκλοφορίες τους συνεχίζουν εξίσου συγκροτημένα και επιτυχημένα.

Η καλλιτέχνις, εκτός από τα δικά της κομμάτια, επέλεξε να ερμηνεύσει και στα δύο μέρη της βραδιάς και κάποια αγαπημένα της, όπως το «Για ένα Τανγκό», προσδίδοντας στη βραδιά μία μουσικά ερωτική χροιά. Το “Videogames” της Lana Del Ray μας έκανε να συναισθανθούμε τη νεανικότητα της αγάπης, ενώ η Βουλγαράκη αφιέρωσε τον «Παλιό στρατιώτη» στον παρευρισκόμενο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Τo live αυτό ήταν γεμάτο εξομολογητική διάθεση από πλευράς της Παυλίνας. Iστορίες για τραγούδια που γράφτηκαν κυριολεκτικά με τα τακούνια στο χέρι, ιστορίες για ανθρώπους που χωρίζουν αλλά που εν τέλει η αγάπη κερδίζει και είναι ξανά μαζί, ιστορίες για έρωτες που προσπάθησαν να υπάρξουν μέσα από ένα γεωγραφικό χάσμα, ιστορίες για τη σχέση που έχουν οι κόρες με τις μητέρες.

Μεταξύ των κομματιών που τραγούδησε η Παυλίνα Βουλγαράκη υπήρχαν μουσικά «διαλείμματα», όπου δύο από τους εξαίρετους μουσικούς της μπάντας της, ο Κωστής Βήχος και ο Μιχάλης Βρέττας τραγούδησαν γνωστά ροκ κομμάτια, όπως το “Where is my mind” των Placebo και το “I wanna be adored” των Stone Roses, ενώ παράλληλα συνοδεύονταν από τον Αλέξη Σταυρόπουλο στα τύμπανα, τον Γιώργο Καρδιάνο στην κιθάρα και τον Γιώργο Κουρέλλη στα πλήκτρα.

Το δεύτερο μέρος της βραδιάς ξεκίνησε με την Παυλίνα να τραγουδάει το αγαπημένο μας «Φωτιά στο λιμάνι» των Ξύλινων Σπαθιών σε μία άκρως συγκινητική στιγμή, τόσο για την ίδια επί σκηνής, όσο και για το κοινό, ενώ μας θύμισε το πόσο πολύτιμη είναι η σιωπή και το ερωτικό παράπονο με τους στίχους «Όσο σωπαίνω ανθίζω / μου τα ’χεις κάνει θάλασσα / χατήρι δε σου χάλασα» μέσα από το νέο κομμάτι της, «Σελήνη». Σημαντικές στιγμές της βραδιάς, ήταν επίσης το ομώνυμο κομμάτι «Μωβ Καληνύχτες», το οποίο άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων, τόσο στιχουργικά όσο και μουσικά. Ακούσαμε ακόμα το «Χάρτινο το φεγγαράκι» και τα «Ήσυχα Βράδια» αλλά και την «Καινούρια Ζάλη» και «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο».

Μπορεί να πει κάποιος με σιγουριά, πως η Παυλίνα Βουλγαράκη είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος και πολύπλευρος άνθρωπος –που μπορεί να παίζει με επιτυχία σε μία μουσική παλέτα ποπ – ροκ, αλλά συγχρόνως μπορεί να κινηθεί με ευκολία στο λαϊκό και στο ρεμπέτικο. Η μουσική της είναι τόσο προσεγμένη και ολοκληρωμένη, παρά το νεαρό της ηλικίας της, που μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι θα μας ετοιμάσει στο μέλλον…



*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού γραπτού ή οπτικού, χωρίς την άδεια του Music Corner…