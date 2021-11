Μετά το Save our heads, oι Amalia & The Architects επιστρέφουν με το Love is in my room, το δεύτερο single από μια σειρά τραγουδιών που θα αποτελέσουν το ντεμπούτο άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει το 2022.

Το Love is in my room είναι ένα indie pop τραγούδι, με το Νίκο Αγγλούπα στην παραγωγή και το μπάσο και τον Κρίτωνα Μπελλόνια στα τύμπανα.

Το Love is in my room είναι ένα τραγούδι / σχόλιο πάνω στην αδυναμία ορισμού του τι είναι η αγάπη.

Στο βίντεο, σκηνοθετημένο από τον Δημήτρη Παράσχο, παρακολουθούμε τον ταλαντούχο χορευτή Adam Abbou να χορεύει σε ένα δωμάτιο γεμάτο συμβολισμούς. Στους τοίχους προβάλλεται και το σχέδιο της εικαστικού Στέλλας Καβάγιου το οποίο αποτελεί και μέρος του εξωφύλλου του single.

Οι Amalia & The Architects είναι το πιο πρόσφατο πρότζεκτ της 23χρονης τραγουδοποιού Amalia. Ο ήχος της συνδυάζει indie rock, folk και pop στοιχεία.

Mε την έναρξη της πανδημίας το σχήμα σταμάτησε τις πρόβες, αλλά η Αmalia μπήκε στο στούντιο με το Νίκο Αγγλούπα και τον Κρίτωνα Μπελλόνια και το Love is in my room είναι ένα ακόμα υπέροχο αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής.

I’ve read that love is “this” or love is “that”

nothing fits as it changes

Love might be a little child that throws it’s clothes

as it grows always changes

I don’t know what love “is”

I don’t know what love “is”

But love is in my room

love is in my room

I give you books instead of flowers

you give me looks instead of power

I feel weak

I escape into the shower to avoid this room

that hugs my mind and scares me blind

I don’t know what love “is”

I don’t know what love “is”

But love is in my room

love is in my room

(-What a wonderful intensity of feeling it must generate!

I often think, one may have missed something

in not having passions like that.

-Nonsense!)*

I’m scared to make some room for you

But I want you want you in my room

*from Aldous Huxley’s “Brave New World”