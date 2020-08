Μετά από δύο δισκογραφικές δουλειές, η ερμηνεύτρια Αναστασία Σπύρου επιστρέφει με το πρώτο της αγγλόφωνο single, με τίτλο “Sweet Red Wine” – μια μελωδική ροκ μπαλάντα σε μουσική και στίχους που υπογράφει η ίδια.

Την ενορχήστρωση και τη μίξη επιμελήθηκαν οι Γιώργος Μίγκας και Ελίνα Καλαμποκίνη, ενώ συμμετείχαν οι μουσικοί:

Χριστίνα Καμινάρη (βιόλα)

Γιώργος Καραδήμος (κιθάρα)

Παύλος Γαλάνης (τύμπανα)

Γιώργος Μίγκας (πιάνο)

Κωνσταντίνος Λάμπας (μπάσο).

Μια παραγωγή της Ankh Productions / Ankh Music & Entertainment.

Take my hand

Hold me tight

In my darkest hour

Be the light

Kiss my lips

Bare my soul

In the lonely night

Be my song

Grey skies turn to blue

When you’re beside me

All I need is you

C’mon and hide me

All my cares were gone

The day I met you

All I knew was pain

Until I found you

Touch my heart

Wipe the tears

I will stay around

Through your fears

Love will grow

Love will shine

Life will taste

Like sweet red wine