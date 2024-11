Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η Belinda Jo Carlisle γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 1958 στο Hollywood της Καλιφόρνια. Ήταν κόρη του Harold Carlisle, υπαλλήλου σε πρατήριο καυσίμων, και της Joanne. Η Belinda πήρε το όνομά της από την αγαπημένη ταινία της μητέρας της, “Johnny Belinda” (1948).

Η Carlisle ήταν η πρώτη από επτά αδέλφια (τρία αγόρια και τέσσερα κορίτσια). Όταν ήταν πέντε ετών, ο πατέρας της εγκατέλειψε την οικογένεια και η ίδια έχει δηλώσει ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής της ηλικίας μέσα στη φτώχεια.

Μεγάλωσε στο San Fernando Valley και από μικρή ηλικία είχε ενδιαφέρον για τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες. Ωστόσο, η εφηβεία της δεν ήταν εύκολη, καθώς μεγάλωσε σε ένα αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον που συχνά δεν ενθάρρυνε τα καλλιτεχνικά της όνειρα.

«Όταν έφτασα στα 14, είχα γίνει πολύ άγρια», έχει δηλώσει η ίδια. «Το έσκαγα από το σπίτι, κάπνιζα χασίς, έπαιρνα LSD… ό,τι μπορείς να φανταστείς, το δοκίμαζα».

Η πρώτη της επαφή με τη μουσική βιομηχανία έγινε το 1977 ως ντράμερ του punk rock συγκροτήματος The Germs, αν και σύντομα άφησε αυτή τη θέση για να αναζητήσει νέες καλλιτεχνικές κατευθύνσεις…

Η Επιτυχία με τις Go-Go’s

Η Belinda Carlisle έγινε γνωστή ως η φωνή των Go-Go’s, του πρώτου γυναικείου συγκροτήματος που έγραψε τα δικά του τραγούδια, έπαιξε τα δικά του όργανα και κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του Billboard album chart. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ “Beauty and the Beat” (1981) έγινε πλατινένιο, με μεγάλες επιτυχίες όπως το “Our Lips Are Sealed” και το “We Got the Beat”. Οι Go-Go’s έγιναν σύμβολο της new wave και punk rock εποχής, αφήνοντας το στίγμα τους στη μουσική βιομηχανία.

Παρόλο που οι Go-Go’s γνώρισαν τεράστια επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι προσωπικές διαφορές και οι πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας οδήγησαν στη διάλυσή τους το 1985.

Η Σόλο Καριέρα της

Μετά τη διάλυση των Go-Go’s, η Belinda Carlisle ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της και κατάφερε να αναδειχθεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες pop καλλιτέχνιδες των δεκαετιών του 1980 και 1990!

Belinda (1986)

Το πρώτο της άλμπουμ, “Belinda”, κυκλοφόρησε το 1986. Αν και είχε μέτρια επιτυχία, το τραγούδι “Mad About You” έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και έφτασε στο #3 του Billboard Hot 100. Το άλμπουμ καθιέρωσε την Carlisle ως μία υπολογίσιμη δύναμη στη σόλο pop σκηνή.

Heaven on Earth (1987)

Το 1987 ήταν η χρονιά που η Belinda Carlisle έγινε παγκόσμια σούπερ σταρ. Το δεύτερο άλμπουμ της, “Heaven on Earth”, περιείχε το μεγαλύτερο χτύπημά της, το “Heaven Is a Place on Earth”. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και έγινε παγκόσμια επιτυχία, με ισχυρή παρουσία στα charts σε Ευρώπη και Αυστραλία.

Άλλα δημοφιλή τραγούδια από το άλμπουμ περιλαμβάνουν το “I Get Weak“ (γραμμένο από τον Diane Warren) και το “Circle in the Sand”, που εδραίωσαν τη θέση της Carlisle ως pop είδωλο. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο και θεωρείται το πιο επιτυχημένο της καριέρας της.

Runaway Horses (1989)

Το τρίτο άλμπουμ της, “Runaway Horses”, κυκλοφόρησε το 1989 και ήταν αυτό που απογείωσε την καριέρα της, με τεράστιες επιτυχίες στις οποίες θα σταθούμε περισσότερο σ’ αυτό το αφιέρωμα:

“Leave a Light On”,το πρώτο single από το άλμπουμ που γρήγορα έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της καριέρας της Belinda!

Γράφτηκε από τους Rick Nowels, Ellen Shipley και Richard Page. Ο Rick Nowels είχε ήδη συνεργαστεί επιτυχημένα με την Carlisle στο άλμπουμ “Heaven on Earth”, δημιουργώντας επιτυχίες όπως το “Heaven Is a Place on Earth” και το “Circle in the Sand”. Η χημεία τους ήταν αναμφισβήτητη, και το “Leave a Light On” συνεχίζει αυτή την επιτυχημένη συνεργασία.

Η παραγωγή του τραγουδιού περιλαμβάνει τον χαρακτηριστικό pop/rock ήχο της Carlisle, με μελωδικά φωνητικά, ρυθμικά πλήκτρα και ένα εντυπωσιακό κιθαριστικό σόλο.Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία του τραγουδιού είναι η συμμετοχή του George Harrison, πρώην μέλους των Beatles! Ο Harrison έπαιξε σλάιντ κιθάρα στο τραγούδι, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη μελωδική διάσταση που το κάνει να ξεχωρίζει. Η συμμετοχή του Harrison ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες πτυχές του άλμπουμ και αποτέλεσε σημαντικό μέρος της προώθησής του.Οι στίχοι μιλούν για αγάπη και νοσταλγία, για τη σημασία του να κρατάς μια θέση για κάποιον στη ζωή σου. “Άσε ένα φως αναμμένο για μένα“… Οι στίχοι εκφράζουν την ελπίδα και την επιθυμία για επανασύνδεση, με τη φράση “Leave a light on for me” να λειτουργεί ως μεταφορά για την προσδοκία της επιστροφής.

“Summer Rain”,

ένα τραγούδι γεμάτο συναισθηματική δύναμη. Γράφτηκε από τους Robbie Seidman και Maria Vidal, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο μακροχρόνιος συνεργάτης της Carlisle, Rick Nowels. Η παραγωγή του τραγουδιού περιλαμβάνει πλούσια ενορχήστρωση με πλήκτρα και έγχορδα και στο τελικό αποτέλεσμα έχουμε μια αργή αλλά δυναμική ροκ μπαλάντα, που τονίζει τη φωνητική ερμηνεία.

Οι στίχοι περιγράφουν την αγάπη μιας γυναίκας για έναν στρατιώτη που φεύγει μακριά, αφήνοντάς την να θυμάται τις στιγμές τους κάθε φορά που πέφτει καλοκαιρινή βροχή. Οι στίχοι αποπνέουν μελαγχολία, ενώ η φράση “I remember you through the summer rain“ γίνεται σύμβολο αιώνιας αγάπης και δύναμης των αναμνήσεων!

Το video clip έχει μια δραματική και ονειρική αισθητική. Περιλαμβάνει εικόνες από καταιγίδες, τη Belinda Carlisle να ερμηνεύει το τραγούδι σε μυστικιστικά τοπία και σκηνές που ενισχύουν τη μελαγχολική διάθεση του κομματιού. Αν και απλό στη σύλληψη, καταφέρνει να αποδώσει την ένταση των συναισθημάτων που εκφράζουν οι στίχοι…

“Runaway Horses”,

το ομώνυμο τραγούδι από το τρίτο σόλο άλμπουμ της Belinda… Κι εδώ έχει βάλει το χεράκι του ο Rick Nowels που έγραψε και αυτό το τραγούδι μαζί με την Ellen Shipley.

Το “Runaway Horses” ξεχωρίζει για τη θεατρική του αίσθηση και τους συμβολικούς του στίχους, που μιλούν για την ελευθερία, την επιθυμία και τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος.

Η παραγωγή περιλαμβάνει πλούσια ενορχήστρωση με έγχορδα, κιθάρες και ρυθμικά πλήκτρα, δημιουργώντας μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα με τη δραματική ερμηνεία της Carlisle.Οι στίχοι του “Runaway Horses” είναι γεμάτοι εικόνες που παραπέμπουν σε έναν ρομαντικό, αδάμαστο κόσμο, με κεντρικό θέμα την ελευθερία και την αναζήτηση της περιπέτειας:

…runaway horses

take us through the night

You and I on runaway horses

baby hold on tight…

Η μεταφορά των «ατίθασων αλόγων» συμβολίζει την ανεξέλεγκτη δύναμη του έρωτα ή της ζωής γενικότερα, ενώ ο τόνος των στίχων εμπνέει αισιοδοξία και τόλμη. Το τραγούδι αγγίζει τη συναισθηματική ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας φόβους και όρια, κυνηγώντας τα όνειρά μας με θάρρος.Το “Runaway Horses” αποτέλεσε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του άλμπουμ, ενισχύοντας την ταυτότητα του έργου ως ένα ολοκληρωμένο concept album. Το τραγούδι λατρεύτηκε από τους θαυμαστές της Carlisle και παραμένει “fan favorite”.

“La Luna”,

ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Belinda Carlisle… Με έναν ονειρικό ήχο και στίχους που συνδυάζουν τη ρομαντική νοσταλγία με μια παραμυθένια αίσθηση, το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός μοιραίου, μυστηριώδους έρωτα κάτω από το φως του φεγγαριού.

Η ενορχήστρωση περιλαμβάνει στοιχεία όπως το ισπανικό κιθαριστικό ύφος και τα παραδοσιακά έγχορδα, που προσδίδουν έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Το τραγούδι δεν ήταν από τα κυριότερα singles του άλμπουμ, αλλά έγινε τελικά τεράστια επιτυχία λόγω της μοναδικής του αίσθησης και της ερμηνείας της Carlisle.

Η Belinda Carlisle αποδίδει το “La Luna” με μια μελωδική, σχεδόν ονειρική φωνή, που ταιριάζει τέλεια με τον μυστικισμό και τη ρομαντική ατμόσφαιρα του κομματιού. Οι στίχοι, που επικεντρώνονται στο φως του φεγγαριού και την αίσθηση της μαγείας που προκαλεί ο έρωτας, ταιριάζουν απόλυτα με το συναίσθημα που μεταφέρει το τραγούδι.

We were walking, we were talking

We were laughing about the state of our lives

How our fates, brought us together

As the moon was rising in your eyes

“Vision of You”,

μια από τις πιο συναισθηματικές μπαλάντες της Belinda Carlisle.

Γράφτηκε κι αυτό από τους Rick Nowels και Ellen Shipley, το δίδυμο πίσω από πολλά από τα μεγαλύτερα hits της Carlisle. Η παραγωγή του τραγουδιού είναι λιτή αλλά εκλεπτυσμένη, με έμφαση στα πλήκτρα, τις απαλά εκτελεσμένες κιθάρες και τα έγχορδα, δημιουργώντας μια νοσταλγική και ονειρική ατμόσφαιρα.

Οι στίχοι του τραγουδιού αφηγούνται την ιστορία ενός χαμένου έρωτα που εξακολουθεί να στοιχειώνει την ερμηνεύτρια. Υπάρχει μια αίσθηση λαχτάρας και θλίψης, καθώς παντού υπάρχει “ένα όραμα” του αγαπημένου της προσώπου. Μιλάει για τη διαδικασία του αποχωρισμού, την ανάμνηση και τη διατήρηση της αγάπης, ακόμα κι όταν όλα φαίνεται να έχουν χαθεί.Παρόλο που δεν είναι από τα εμπορικά “blockbusters” της Carlisle, το “Vision of You” παραμένει μια αγαπημένη μπαλάντα που αναδεικνύει την ευαίσθητη πλευρά της.

“(We Want) The Same Thing”,

είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του album, μια ακόμα μεγάλη επιτυχία! Είναι ένα θετικό, ρυθμικό και γεμάτο ενέργεια τραγούδι, που ξεχωρίζει για την έντονη pop διάθεση και την αισιοδοξία που μεταδίδει.

Ο τίτλος του τραγουδιού εκφράζει την επιθυμία για κοινό στόχο ή κοινά συναισθήματα σε μια σχέση, αν και οι στίχοι αναφέρονται και σε μια πιο περίπλοκη δυναμική. Η αίσθηση της επιθυμίας για κάτι κοινό και την ανάγκη για κατανόηση και συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων αναδύεται μέσα από τον επαναλαμβανόμενο στίχο:

We want the same thing, we want the same thing

We want the same thing, that love brings.

Ο Rick Nowels βρίσκεται πίσω και από αυτό το τραγούδι. Ελκυστικός ποπ ήχος της εποχής των late 80s, με πολύ δυνατά πλήκτρα και κιθάρες που προσφέρουν έναν αέρα pop-rock…

Τα επόμενα Άλμπουμ

Στη δεκαετία του 1990, η Belinda Carlisle κυκλοφόρησε τα “Live Your Life Be Free” (1991) και “Real” (1993). Αν και αυτά τα άλμπουμ δεν είχαν την ίδια εμπορική επιτυχία με τα προηγούμενα, περιείχαν τραγούδια που απέκτησαν cult following, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Το 1996, κυκλοφόρησε το άλμπουμ “A Woman and a Man”, το οποίο περιείχε τα επιτυχημένα singles “In Too Deep“ και “Always Breaking My Heart”, που είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το “Voila” είναι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της Belinda Carlisle, το οποίο κυκλοφόρησε το 2007. Πρόκειται για ένα άλμπουμ που διαφέρει αρκετά από τα προηγούμενα έργα της, καθώς περιλαμβάνει γαλλικά τραγούδια και είναι έντονα επηρεασμένο από την γαλλική μουσική παράδοση. Το μουσικό ύφος είναι παριζιάνικο και ρομαντικό, με έντονα στοιχεία της γαλλικής chanson και του μελωδικού pop, με ελαφρές πινελιές από jazz και ακόμα και bossa nova.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει μερικές ενδιαφέρουσες διασκευές και τραγούδια, όπως το “La Vie en rose”, διασκευή στο εμβληματικό τραγούδι της Edith Piaf, το οποίο είναι ίσως το πιο διάσημο γαλλικό τραγούδι όλων των εποχών και το “Ne me quitte pas”, ένα ακόμα διάσημο γαλλικό τραγούδι που ερμηνεύει η Belinda με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση…

Το “Wilder Shores”, το όγδοο στούντιο άλμπουμ της Belinda Carlisle, κυκλοφόρησε το 2017. Αυτό το άλμπουμ είναι ιδιαίτερο, καθώς η ερμηνεύτρια αποφάσισε να εξερευνήσει ένα εντελώς διαφορετικό μουσικό είδος, ενσωματώνοντας στοιχεία από τη βουδιστική και μεταφυσική μουσική παράδοση! Ένα άλμπουμ που ασχολείται με τη “μουσική διαλογισμού” και περιλαμβάνει τραγούδια που συνδυάζουν τη ροκ και την πνευματικότητα με ατμοσφαιρικούς ήχους.

Παρά την αντίθεση με το πιο εμπορικό pop έργο της, το “Wilder Shores” έλαβε θετικές κριτικές από τα μέσα, τα οποία εκτίμησαν την καλλιτεχνική τόλμη της Belinda να αναζητήσει νέες μουσικές εκφράσεις. Ωστόσο, δεν κατάφερε να σημειώσει εμπορική επιτυχία αντίστοιχη με τα προηγούμενα έργα της Belinda.

Singles

Η Belinda Carlisle έκανε μια υπέροχη διασκευή του κλασικού τραγουδιού “Have You Ever Seen the Rain?“, που αρχικά κυκλοφόρησε από τους Creedence Clearwater Revival. Το τραγούδι δεν κυκλοφόρησε σε album και υπάρχει διαθέσιμο μόνο για download από ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Ανάλογης μορφής και το “Gonna Be You” που κυκλοφόρησε επίσης μόνο σε ψηφιακές πλατφόρμες και ένωσε τη φωνή της Belinda Carlisle με αυτές τεσσάρων άλλων εμβληματικών κυριών της μουσικής σκηνής, των Dolly Parton, Cyndi Lauper, Gloria Estefan & Debbie Harry!

Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023 και δημιουργήθηκε ειδικά για το soundtrack της ταινίας “80 for Brady”, μια κωμωδία που αφηγείται την ιστορία τεσσάρων γυναικών που ταξιδεύουν για να παρακολουθήσουν τον Tom Brady στο Super Bowl.

In English please…!

Το 2023 η Belinda Carlisle επανήλθε με νέο single που σηματοδοτεί την επιστροφή της στη δισκογραφία μετά από αρκετά χρόνια. Ο λόγος για το “Big Big Love“, ένα pop anthem με στοιχεία από τον χαρακτηριστικό ήχο της Carlisle. Το “Big Big Love” είναι ένα pop τραγούδι που γράφτηκε από τη Diane Warren. Κυκλοφόρησε στις 17 Μαρτίου 2023 ως το κύριο single από το EP “Kismet“, την πρώτη νέα αγγλόφωνη στούντιο συλλογή της Carlisle μετά από πάνω από 25 χρόνια! Ο τελευταίος αγγλόφωνος pop δίσκος της με τίτλο “A Woman & a Man”, κυκλοφόρησε το 1996.

Το “Big Big Love” και το EP “Kismet” αποτέλεσαν ένα σημαντικό σημείο στην καριέρα της, δείχνοντας πως παραμένει ενεργή και δημιουργική στη μουσική βιομηχανία, ακόμα και μετά από δεκαετίες επιτυχίας…

“Μετά από 27 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου μου αγγλόφωνου pop δίσκου, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έκανα ξανά κάτι τέτοιο… και ήμουν αρκετά ευχαριστημένη με αυτή την ιδέα. Τότε, μια τυχαία συνάντηση σε ένα καφέ με οδήγησε πίσω στην υπέροχη Diane Warren, και εκείνη μου έδωσε το καταπληκτικό δώρο αυτού του τραγουδιού και των άλλων τραγουδιών του EP μου” δήλωσε η ίδια για την πρόσφατη δουλειά της.

Η Προσωπική Ζωή της

Η Belinda Carlisle είχε μια διετή σχέση με τον Bill Bateman, ντράμερ των Blasters, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η σχέση τους τερματίστηκε απότομα όταν η Carlisle ξεκίνησε μια σχέση με τον Mike Marshall των Los Angeles Dodgers. Η χρήση κοκαΐνης είχε αρνητική επίδραση σε αυτές τις σχέσεις.

Το 1986 παντρεύτηκε τον Morgan Mason, γιο του ηθοποιού James Mason. Ο γιος τους, James Duke Mason, γεννήθηκε το 1992. Ο γάμος τους παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς στον χώρο της showbiz.

Η ζωή της Carlisle δεν ήταν πάντα εύκολη, καθώς αντιμετώπισε προβλήματα με εθισμούς σε ουσίες για μεγάλο διάστημα. Ωστόσο, μετά από προσωπική προσπάθεια και βοήθεια, κατάφερε να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις και να υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Το 1994 η Carlisle και η οικογένειά της μετακόμισαν στο Fréjus, στη νοτιοανατολική Γαλλία, και έκτοτε μοιράζονταν τον χρόνο τους μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2017, μετακόμισαν στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, ενώ από το 2024 ζουν στο Μέξικο Σίτι.

Συνεχίζει να κάνει περιοδείες, ως σόλο καλλιτέχνης.

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ότι με τις Go-Go’s, επανενώθηκαν το 1999. Το 2021, οι Go-Go’s εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame, μία μεγάλη τιμή που αναγνώρισε την επιρροή τους στη μουσική βιομηχανία ενώ το 2022 ανακοίνωσαν εκ νέου τη διάλυση του group…