Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η Cœur De Pirate μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστή στη χώρα μας, αξίζει όμως να την ανακαλύψουμε, καθώς η μουσική της πορεία έχει χαράξει μια μοναδική διαδρομή στη γαλλόφωνη indie pop. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Béatrice Martin αντιπροσωπεύει όχι μόνο το προσωπικό της στυλ, αλλά και ένα ευρύτερο κύμα συναισθημάτων που εκφράζει μέσα από τις μελωδίες και τους στίχους της.

Τα Πρώτα Βήματα

Η Béatrice Martin γεννήθηκε στο Κεμπέκ του Καναδά το 1989. Από την παιδική της ηλικία άρχισε μαθήματα πιάνου στα τέσσερα της έτη, ενώ στην εφηβεία συμμετείχε σε συγκροτήματα της punk σκηνής και σύντομα κατάφερε να αναπτύξει μια μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα.

Άρχισε να εμφανίζεται σε τοπικές σκηνές με το συγκρότημά της, Bonjour Brumaire. Στα 18 της, το 2006, εκμεταλεύτηκε το διαδίκτυο ως εργαλείο προώθησης των τραγουδιών της, καθώς δημιούργησε blogs και μια σελίδα στο MySpace. Και τα κατάφερε άψογα! Μια δισκογραφική εταιρεία από το Κεμπέκ άκουσε τη δουλειά της και της πρότεινε συμβόλαιο. Η Beatrice δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά, εγκατέλειψε το συγκρότημα Bonjour Brumaire για να αφιερωθεί πλήρως στην προσωπική της καριέρα.

Αρχικά, τραγουδούσε με το όνομά της, Béatrice Martin. Είχε όμως την έμπνευση να εμφανίζεται με το αγγλικό ψευδώνυμο “Her Pirate Heart”, το οποίο μετέφρασε ως Cœur de pirate, όταν άρχισε να γράφει τραγούδια στα γαλλικά.

Το 2008, κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ “Cœur De Pirate“, με μια χαρακτηριστική minimal αισθητική που απογείωσε με την γοητευτική φωνή της. Το άλμπουμ γνώρισε τεράστια επιτυχία, ανεβαίνοντας στην κορυφή των πωλήσεων στον Καναδά.

Το single “Comme des enfants” ξεχώρισε αμέσως, καθιερωνοντάς την ως μια από τις πιο υποσχόμενες νέες φωνές στη γαλλική μουσική. Μάλιστα, στη Γαλλία, το Comme des enfants κέρδισε το βραβείο για το πρωτότυπο τραγούδι της χρονιάς στα Victoires de la Musique. Ο δρόμος για τη νεαρή Beatrice είχε ανοίξει διάπλατα…

Η φράση “Comme des enfants” (σαν παιδιά) υποδηλώνει την αγνότητα και την ειλικρίνεια που συχνά λείπουν από τις σχέσεις των ενηλίκων, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει τη νοσταλγία για μια πιο αθώα προσέγγιση στον έρωτα. Ο συνδυασμός των ονειρικών στίχων με την ευαίσθητη μελωδία δημιουργεί μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία.

Το πρώτο της άλμπουμ προτάθηκε στην κατηγορία του γαλλόφωνου άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία Juno το 2009.

Το 2010, συνεργάστηκε με την Coca-Cola κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Βανκούβερ, ηχογραφώντας το τραγούδι Ouvre du bonheur.

Το 2011, η Cœur de Pirate ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο, δανείζοντας τη φωνή της στη Στρουμφίτα για τη γαλλική μεταγλώττιση της πρώτης ταινίας των Στρουμφ του Raja Gosnell.

Η Πορεία και οι Επιτυχίες

Η Cœur De Pirate έχει μια εντυπωσιακή δισκογραφία, που συνδυάζει τη γαλλική κομψότητα με διεθνή μελωδικότητα. Το 2011, το Blonde έφερε πιο πλούσιες παραγωγές και θεματολογία, εξερευνώντας τον έρωτα, την απώλεια και τις πολυπλοκότητες των ανθρώπινων σχέσεων. Η επιτυχία τραγουδιών όπως το “Adieu” και το “Place de la République” ενίσχυσαν τη θέση της στη μουσική σκηνή.

Το τραγούδι “Place de la République” αναφέρεται σε μια πολύ προσωπική και συναισθηματική εμπειρία της καλλιτέχνιδας. Στο τραγούδι, η Béatrice εκφράζει την αίσθηση της απομόνωσης και του πόνου μετά τον χωρισμό από τη σχέση της, καθώς και τη δυσκολία της να βρει έναν τρόπο να προχωρήσει. Ο τίτλος αναφέρεται στην πλατεία Place de la République στο Παρίσι, η οποία, όπως λέγεται στο τραγούδι, αποτελεί τόπο συνάντησης και στοχασμού, έναν χώρο που προκαλεί αναμνήσεις και συναισθήματα. Η Cœur de Pirate αναδεικνύει τις αντιφάσεις ανάμεσα στην επιθυμία να προχωρήσει και στην αδυναμία να το κάνει, ενώ παράλληλα εκφράζει την ανάγκη να επουλωθεί από τον πόνο της απώλειας και να βρει την ισορροπία της.

Το 2013 κυκλοφορεί το «Trauma», ένα άλμπουμ αποτελούμενο αποκλειστικά από διασκευές κλασικών κομματιών της αγγλικής μουσικής. Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται κομμάτια όπως το «Ain’t No Sunshine» ή το «You Know I’m No Good».

Το 2014 συμμετέχει στο πρότζεκτ «La Bande à Renaud», μαζί με τους Raphaël, Élodie Frégé και Nolwenn Leroy. Στο άλμπουμ αυτό, προσφέρει μια πολύ αξιόλογη ερμηνεία του «Mistral Gagnant».

Το 2015, με το Roses, η Cœur De Pirate ξεπέρασε τα γλωσσικά όρια, συμπεριλαμβάνοντας και προσωπικά της τραγούδια στα αγγλικά. Το “Carry On” και το “Oceans Brawl” αναδείχθηκαν διεθνώς επιτυχίες, επεκτείνοντας το κοινό της.

Το 2016, η Cœur de Pirate συμμετείχε στο μουσικό έργο Les souliers rouges, το οποίο βασίζεται στην κλασική ταινία The Red Shoes των Michael Powell και Emeric Pressburger. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από το γνωστό παραμύθι του Hans Christian Andersen. Το άλμπουμ, που δημιουργήθηκε από τον τραγουδοποιό Marc Lavoine με τη μουσική του Fabrice Aboulker, περιλαμβάνει 15 τραγούδια που ερμηνεύουν ο Marc Lavoine, η Cœur de Pirate και ο μουσικός Arthur H. Το έργο αυτό συνδυάζει το συναίσθημα του παραμυθιού με τη μουσική, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα που ενώνει τις τέχνες του κινηματογράφου και της μουσικής.

Το 2018, η Cœur de Pirate κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ στα γαλλικά, με τίτλο En cas de tempête, ce jardin sera fermé. Στο άλμπουμ αυτό, μιλά για τη μοναξιά, την τοξική αγάπη και τη σεξουαλική κακοποίηση.

Σε συνέντευξή της στη La Presse, αναφερόμενη στο τραγούδι της «Je veux rentrer», λέει: «Ποτέ δεν θα μπορούσα να μιλήσω γι’ αυτό μόνη μου. Εύχομαι να αναγνωρίσουμε τη δύναμη των γυναικών που προχώρησαν μπροστά και που ανέφεραν τους θύτες τους. Το βρίσκω εξαιρετικά γενναίο. Το έκανα μέσω της μουσικής γιατί η μουσική είναι μέρος του εαυτού μου. Διαχειρίστηκα το τραύμα με τον δικό μου τρόπο».

Αγαπημένο τραγούδι του γράφοντος ωστόσο από το συγκεκριμένο album είναι το «Combustible»…

Τον Μάρτιο του 2020, η Cœur de Pirate υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός πολύποδα από τις φωνητικές της χορδές. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος που η ερμηνεύτρια δεν μπορούσε να τραγουδήσει και μάλιστα η ίδια φοβόταν ότι δεν θα κατάφερνε ποτέ να το ξανακάνει… «Αν δεν θεραπευτείς σωστά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μη μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις τη φωνή σου όπως θέλεις. Ήμουν πολύ αγχωμένη».

Και σε αυτή τη στιγμή φαίνεται το άστρο του καλλιτέχνη που κρύβει μέσα της. Αφού δεν μπορούσε να τραγουδήσει αμέσως μετά την επέμβαση, προχώρησε στη δημιουργία ενός album …ορχηστρικού! Θυμήθηκε την παιδική της σχέση με το πιάνο και κυκλοφόρησε τις Perséides (2021), ένα έργο για πιάνο με 10 κομμάτια, το καθένα από τα οποία έχει το όνομα ενός μέρους στο Κεμπέκ που επισκέφτηκε με την οικογένειά της όταν ήταν παιδί.

Και ήρθε η ώρα που αγόρασε και …δισκογραφική εταιρεία!

Τον Ιανουάριο του 2021, η Cœur de Pirate αποκτά την Dare to Care Records, την εταιρεία με την οποία ηχογραφεί από το 2008, μετά την αποχώρηση του ιδρυτή της Eli Bissonnette, που κατηγορήθηκε για τη δημιουργία ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η Cœur de Pirate αναλαμβάνει τη θέση της νέας προεδρίας και καλλιτεχνικής διευθύντριας, ενώ αλλάζει το όνομα της εταιρείας σε Bravo Musique για να σηματοδοτήσει την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την εταιρεία! «Η προτεραιότητά μου παραμένει να παρέχω ένα υγιές περιβάλλον για τους υπαλλήλους μας, ώστε να αναπτύσσονται, καθώς και για τους καλλιτέχνες μας, ώστε να εξελίσσονται και να συνεχίζουν να μοιράζονται την κουλτούρα μας» θα δηλώσει χαρακτηριστικά η ίδια…

Το πρώτο άλμπουμ της Cœur de Pirate με τη νέα της εταιρεία, Impossible à aimer, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021. Ο ήχος της νέας δουλειάς παραπέμπει σε disco και είναι επηρεασμένος από τη γαλλική ποπ μουσική της δεκαετίας του 1970. Μάλιστα κέρδισε βραβείο Juno ως το άλμπουμ της χρονιάς στα γαλλικά το 2022!

Εκμεταλευόμενη το πολύπλευρο ταλέντο της…

Η Cœur De Pirate έχει συνδέσει το όνομά της με μουσικές για ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, και video games. Η συνεισφορά της στη μουσική του παιχνιδιού Child of Light έχει αποσπάσει θερμά σχόλια.

Η Béatrice Martin έχει ξεχωρίσει όχι μόνο για το ταλέντο της, αλλά και για τη δύναμη της προσωπικότητάς της. Με ενεργό ρόλο σε κοινωνικά ζητήματα και έμφαση στη διαφάνεια για ζητήματα ψυχικής υγείας, έχει κερδίσει την εκτίμηση του κοινού.

Πλούσια και η προσωπική της ζωή…

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, τον Ιούλιο του 2012, η Béatrice Martin, γνωστή ως Cœur de Pirate, παντρεύτηκε τον Alex Peyrat, με επάγγελμα τα τατουάζ. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους απέκτησαν μία κόρη, την Romy. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2016 πήραν διαζύγιο.

Λίγες μέρες αργότερα, επισημοποίησε τη σχέση της με την τρανς τραγουδίστρια Laura Jane Grace. Όμως, στα τέλη Αυγούστου του 2016, η Cœur de Pirate ανακοίνωσε ότι είναι και πάλι μόνη.

Τον Μάρτιο του 2017, επανασύνδεθηκε με τον Alex Peyrat και ανακοίνωσε στα social media ότι ανανέωσαν τους όρκους του γάμου τους. Δεν κράτησε πολύ! Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον χωρισμό τους.

Στις 16 Αυγούστου 2021, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι περιμένει παιδί. Στις 16 Ιανουαρίου 2022, ανακοίνωσε την γέννηση του γιου της, Arlo, από τη σχέση της με τον νυν σύντροφό της, Marc Flynn. Τον Μάιο του 2024, η Cœur de Pirate ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί ξανά τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς με τον Marc Flynn!