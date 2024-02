Οι Empty Frame παρουσιάζουν το single “Come Undone” μέσα από τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Underdogs” που θα κυκλοφορήσει την 1η Μαρτίου, από την Coma Records. Ο δίσκος σηματοδοτεί κι επισήμως την έναρξη της νέας εποχής για τη μπάντα. Πιο ηλεκτρική, πιο δυναμική και με περισσότερα «γκάζια».

Το “Come Undone” δίνει την πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα του επερχόμενου άλμπουμ και τον νέο ήχο της μπάντας, λειτουργώντας παράλληλα και ως εισαγωγή στο γενικότερο μήνυμα του album. Είναι ένα κάλεσμα προς το άτομο να ξεπεράσει τον εαυτό του και να ξεσηκωθεί απέναντι σε όσα και όσους το καταπιέζουν.

Το Lyric Video δημιούργησε η Έλια Μωραΐτη.

“Light the fuse, then come undone”

Οι Empty Frame αποτελούνται από τους: Παναγιώτη Φέτση (Μπάσο, Φωνητικά), Χρήστο Καλλιμάνη (Κιθάρες), Μπάμπη Βασιλειάδη (Τύμπανα, Κρουστά), Νίκο Σολωμό (Βιολί) και Καίτη Πάντζαρη (Τσέλο, φωνητικά).