Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Οι Eurythmics ήταν ένα από τα πιο επιδραστικά μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 1980 και του 1990, γνωστοί για τη μοναδική τους ικανότητα να συνδυάζουν ποπ, ροκ και ηλεκτρονική μουσική με έναν ιδιαίτερο και καινοτόμο τρόπο. Η επιτυχία τους βασίστηκε στην ιδιαίτερη χημεία μεταξύ των δύο μελών τους: της Annie Lennox με την εκπληκτική φωνή και το εκλεπτυσμένο στιλ και του Dave Stewart ενός εξαιρετικά ταλαντούχου κιθαρίστα και παραγωγού.

Η Annie Lennox (γεννημένη στις 25 Δεκεμβρίου του 1954, στο Αμπερντίν της Σκωτίας) και ο Dave Stewart (γεννημένος στις 9 Σεπτεμβρίου του 1952 στο Σάντερλαντ της Αγγλίας) γνωρίστηκαν το 1975 σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου, όπου η Lennox εργαζόταν εκείνη την περίοδο. Το 1976, άρχισαν να παίζουν μαζί στην πανκ ροκ μπάντα “The Catch”. Μετά την κυκλοφορία ενός single το 1977, η μπάντα εξελίχθηκε σε “The Tourists”. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκτός από την επαγγελματική τους συνεργασία, είχαν και προσωπική σχέση.

Αισθανόμενοι στην πορεία ότι η σταθερή σύνθεση της μπάντας δεν τους επέτρεπε να εξερευνήσουν τις πειραματικές και καλλιτεχνικές τους τάσεις, αποφάσισαν ότι το επόμενο μουσικό τους εγχείρημα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ευέλικτο και απαλλαγμένο από καλλιτεχνικούς συμβιβασμούς. Ήθελαν να δημιουργήσουν ποπ μουσική, αλλά να έχουν την ελευθερία να πειραματιστούν τους ήχους.

Η απόφαση να σχηματίσουν το δίδυμο Eurythmics ήρθε ενώ βρίσκονταν σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Wagga Wagga στην Αυστραλία. Εκεί, παίζοντας με ένα φορητό mini-synthesizer, κατάλαβαν ότι η συνεργασία τους ως ντουέτο ήταν η επόμενη φυσική κίνηση. Αποφάσισαν να ονομάσουν το σχήμα τους “Eurythmics” (το όνομα προήλθε από μια μέθοδο διδασκαλίας μουσικής για παιδιά μέσω του χορού). Από εκεί και πέρα, η σύνθεση του συγκροτήματος θα αποτελούνταν μόνο από αυτούς τους δύο, ως μόνιμα μέλη και συνθέτες, ενώ οι υπόλοιποι μουσικοί θα συμμετείχαν μόνο εφόσον υπήρχε αμοιβαία συμβατότητα και διαθεσιμότητα.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι οι δύο καλλιτέχνες ενώθηκαν καλλιτεχνικά ακριβώς τη στιγμή που …χώρισαν ως ζευγάρι στην προσωπική τους ζωή!

Το άγχος είχε καταστρέψει τη σχέση τους. «Η σχέση μας ήταν υπερβολικά απαιτητική. Ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε ήταν να ζήσουμε χωριστά» δήλωσε κάποια στιγμή ο Dave.

Η Γέννηση των Eurythmics

Οι Eurythmics δημιουργήθηκαν το 1980 στο Λονδίνο. Η δημιουργία τους αποδείχθηκε ως η πιο επιτυχημένη κίνηση της Annie και του Dave, καθώς τους έφερε διεθνή αναγνώριση.

Η μουσική των Eurythmics εκτείνονταν σε ένα ευρύ φάσμα, συνδυάζοντας ποπ, ροκ, ηλεκτρονική και soul μουσική. Η χαρακτηριστική χροιά της φωνής της Annie Lennox, με την έντονη συναισθηματική της έκφραση και οι εξελιγμένες παραγωγές του Dave Stewart, δημιούργησαν έναν ήχο που έγινε συνώνυμο της 80s μουσικής σκηνής. Οι Eurythmics, με τη χρήση προηγμένων για την εποχή τεχνολογιών, κατάφεραν να προσαρμόσουν τις παραδοσιακές ποπ φόρμες σε κάτι πιο καινοτόμο και πειραματικό.

Οι Eurythmics ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ, “In the Garden”, το 1981 στη Γερμανία με τον παραγωγό Conny Plank. Παρά τη συμμετοχή γνωστών μουσικών και τη διαφορετική τους προσέγγιση, το άλμπουμ δεν σημείωσε εμπορική επιτυχία, αν και το single “Never Gonna Cry Again” μπήκε στα charts.

Το 1982, δημιούργησαν ένα στούντιο στο Λονδίνο με τη βοήθεια ενός τραπεζικού δανείου, δίνοντάς τους την ελευθερία να πειραματιστούν με τη μουσική τους χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, τα singles που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά απέτυχαν εμπορικά, και παρά την καλλιτεχνική ελευθερία που είχαν, το ζευγάρι αντιμετώπισε δυσκολίες στη διαχείριση της καριέρας του. Η Lennox πέρασε δύσκολες στιγμές με ψυχολογικές κρίσεις, ενώ ο Stewart υπέστη πνευμονικό οίδημα.

Κάθε αρχή και δύσκολη, η συνέχεια όμως ήταν βγαλμένη από …Sweet Dreams!

Η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία ήρθε το 1983 με το άλμπουμ “Sweet Dreams (Are Made of This)”. Το ομώνυμο τραγούδι “Sweet Dreams (Are Made of This)” έγινε παγκόσμιο χιτ και άνοιξε το δρόμο για τις επόμενες επιτυχίες τους. Ο δυναμικός ρυθμός, η αναγνωρίσιμη μελωδία και το ανατρεπτικό μουσικό βίντεο του τραγουδιού συνέβαλαν στο να γίνει σύμβολο της δεκαετίας του ’80.

Συχνά, η Annie εμφανιζόταν με έναν τρόπο που προκαλούσε αμφιβολίες για το φύλο της. Ενώ ήταν εντυπωσιακά όμορφη γυναίκα εμφανιζόταν με ανδρικά κοστούμια πολύ κοντά μαλλιά. Αυτή η εικόνα που αμφισβητούσε τα παραδοσιακά στερεότυπα των φύλων, πρόσθεσε μυστήριο στο ντουέτο, κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ιδιαιτερότητα των Eurythmics.

Το “Touch” είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στις 14 Νοεμβρίου 1983 από την RCA Records. Ήταν το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Βρετανικό Albums Chart και έφτασε μέχρι την 7η θέση στο αμερικανικό Billboard 200. Από το άλμπουμ ξεχώρισαν τα singles “Who’s That Girl?”, “Right by Your Side” και “Here Comes the Rain Again”…

Το “Be Yourself Tonight” είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Eurythmics, που κυκλοφόρησε στις 29 Απριλίου 1985, επίσης από την RCA Records. Με αυτή τη δουλειά υιοθέτησαν έναν πιο εμπορικό ήχο, άφησαν κατά μέρος τα synthesizers και υιοθέτησαν μια πιο ζωντανή μουσική με βάση τις κιθάρες, ενσωματώνοντας στοιχεία soul, με δυναμική παρουσία σαξοφώνου. Επίσης συνεργάστηκαν με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως η Aretha Franklin (“Sisters Are Doin’ It For Themselves“) και ο Stevie Wonder (“There Must Be An Angel”).

Η Annie Lennox δήλωσε ότι η φάση της πειραματικής της σχέσης με την ανδροπρεπή εμφάνιση ανήκει πλέον στο παρελθόν. Σε συνέντευξή της ανέφερε: «Ανησυχούσα μήπως με έβλεπαν ως μια τυπική σέξι τραγουδίστρια, οπότε αποφάσισα να σπάσω αυτό το στερεότυπο. Τώρα που το έχω πετύχει, νιώθω πιο άνετα να αφήνω τη δική μου θηλυκότητα να εκφράζεται». Η Lennox συνέχισε να πειραματίζεται, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Στα μουσικά βίντεο που συνόδευσαν το άλμπουμ Be Yourself Tonight του 1985, εμφανίστηκε με κομψά, εφαρμοστά φορέματα, αφήνοντας πίσω την πιο αυστηρή, ανδροπρεπή εικόνα της.

Τον Ιούνιο του 1986 κυκλοφορούν το “Revenge” όπου ενσωμάτωσαν πιο κιθαριστικά στοιχεία και ένα πιο δυναμικό στυλ. Το “Missionary Man”, κέρδισε το βραβείο Grammy το 1987 για την Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα.

“Μετά το άλμπουμ Sweet Dreams, τα τραγούδια απλώς άρχισαν να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο: Here Comes the Rain Again, Would I Lie to You, Missionary Man, Thorn in My Side—ήταν σαν ασταμάτητη ροή. Την εποχή εκείνη, όλα γίνονταν τόσο γρήγορα: ηχογραφούσαμε δίσκους μέσα σε τρεις εβδομάδες, μετά βγαίναμε περιοδεία, κάναμε τα πάντα” είχε πει σε συνέντευξη του ο Dave Stewart. Η ένταση και η ταχύτητα με την οποία εργάζονταν αντικατοπτρίζονται στις πολυάριθμες επιτυχίες που κυκλοφόρησαν κατά τη δεκαετία του 1980, εδραιώνοντας τους Eurythmics ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις της εποχής.

Το 1987 κυκλοφόρησαν το “Savage” με την RCA Records. Με το album αυτό επιχειρούν μια “επιστροφή στο παρελθόν”, σε πιο πειραματικούς ήχους, σαν αυτούς που χαρακτήριζαν τα πρώτα τους άλμπουμ. Οι Eurythmics δεν πραγματοποίησαν περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ. Αντί αυτού, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια συλλογή από βίντεο που περιλάμβανε όλα τα τραγούδια του άλμπουμ. Μετά από αυτή την κυκλοφορία μάλιστα, το ντουέτο ανακοίνωσε πως θα κάνει ένα διάλειμμα. Όπως ήταν λογικό, αμέσως ξέσπασαν φήμες περί διάλυσης του group.

Δύο χρόνια αργότερο, η Lennox και ο Stewart συνεργάζονται ξανά και τον Σεπτέμβριο του 1989 κυκλοφορούν το “We Too Are One“, το έβδομο album τους. Το “We Too Are One” κυκλοφόρησε με τον τίτλο αυτό για να διαψεύσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν σχετικά με τη μόνιμη διάλυση του συγκροτήματος. Το άλμπουμ προωθήθηκε με μια εκτενή παγκόσμια περιοδεία, η οποία αποδείχθηκε η τελευταία για τους Eurythmics για πολύ καιρό, όπως πολλοί είχαν προβλέψει.

Το “Peace” είναι το όγδοο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε το 1999 και ήταν το πρώτο άλμπουμ με νέο υλικό μετά από 10 χρόνια απουσίας. Αφορμή για την επαναδραστηριοποίηση των δύο καλλιτεχνών στάθηκε ένα πάρτι δισκογραφικής εταιρείας λίγο νωρίτερα, το 1998. Εκεί αποφάσισαν να κάνουν μια ακόμη δουλειά μαζί. Ο τίτλος του album απηχούσε την ανησυχία του ντουέτου για τις παγκόσμιες συγκρούσεις και την παγκόσμια ειρήνη. Το “I Saved the World Today” είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία που προέκυψε από αυτή τη δουλειά… Ξεχώρισε επίσης το “17 Again“.

Η ζωή …μετά τους Eurythmics…

Το 2000, η Annie Lennox ξεκίνησε και μια σόλο καριέρα, η οποία της έφερε σημαντική αναγνώριση και βραβεία, ενώ ο Dave Stewart συνέχισε να είναι παραγωγός και συνεργάτης πολλών καλλιτεχνών.

Οι Eurythmics ανακοινώθηκαν ως μέλη του Rock and Roll Hall of Fame το 2022.

…όχι, δεν υπήρξαν ποτέ σύζυγοι…

Ο Dave Stewart και η Annie Lennox, δεν παντρεύτηκαν ποτέ αν και είχαν σχέση στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Παρά το γεγονός ότι η σχέση τους δεν ήταν μακροχρόνια, η δυναμική τους συνεργασία ως Eurythmics άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Ο Stewart βρίσκεται στον τρίτο του γάμο, αλλά η παρουσία της Lennox παραμένει σαν φάντασμα στη ζωή του. Όπως αναφέρει ο ίδιος, “είναι παράξενο το γεγονός ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να μας βλέπουν ως ζευγάρι, ενώ στην πραγματικότητα σπάνια επικοινωνούμε πλέον“.

Από την άλλη, η Annie Lennox έχει κάνει δύο γάμους. Η ζωή της με τους συντρόφους της έχει επηρεάσει το έργο της, με τη Lennox να ενσωματώνει πολλές φορές συναισθηματικές καταστάσεις στους στίχους και την καλλιτεχνική της έκφραση.

Το δίδυμο των Eurythmics παραμένει σπουδαίο παράδειγμα μουσικής πρωτοπορίας, και η μουσική τους συνεχίζει να επηρεάζει γενιές καλλιτεχνών και ακροατών. Η πορεία τους αποδεικνύει τη σημασία της καινοτομίας στο χώρο. Οι Eurythmics, με τη μοναδική τους μουσική πορεία και τις αξεπέραστες επιτυχίες τους, συνεχίζουν να καταλαμβάνουν σημαντική θέση στην ιστορία της μουσικής. Ο συνδυασμός της ταλέντου της Annie Lennox και της δημιουργικότητας του Dave Stewart έκανε τους Eurythmics έναν από τους πιο αξιόλογους και αναγνωρίσιμους μουσικούς συνδυασμούς στην παγκόσμια μουσική σκηνή.