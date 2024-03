«Γυναίκες ασυμβίβαστες, πρωτοπόρες, επαναστάτριες, πειρατίνες, μάγισσες και ανδρονίκες γίνονται τραγούδια που ενώνουν τις ψυχές μας και αφυπνίζουν το νου μας.»

Η μουσική παράσταση For Women, που μάγεψε και συγκίνησε το κοινό και έγινε sold-out όπου παρουσιάστηκε, έρχεται για πρώτη φορά στο Κύτταρο.

Μαζί με τους πέντε καταπληκτικούς μουσικούς αλλά και με το δυναμικό γυναικείο φωνητικό σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την παράσταση, η Αγγελική Τουμπανάκη επιχειρεί ένα φόρο τιμής σε σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα με την δράση τους. Γυναίκες που δεν χώρεσαν στο κάδρο της εποχής τους, ελεύθερες, οραματίστριες, επαναστάτριες, γεμάτες φως. Γυναίκες που ερωτεύτηκαν, πόνεσαν, εναντιώθηκαν στο κατεστημένο και χάραξαν τη δική τους πορεία.

Η αφήγηση της ζωής αυτών των γυναικών είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, στους τόπους και στη μουσική και πάει χέρι χέρι με την απόδοση τραγουδιών αγαπημένων συνθετριών και συνθετών όπως των Νina Simone, Joni Mitchell, Patti Smith, Tracy Chapman, Λένας Πλάτωνος, Μάνου Χατζιδάκι, Θάνου Μικρούτσικου, Μίκη Θεοδωράκη, Leonard Cohen, αλλά και με παραδοσιακά τραγούδια από Ελλάδα, Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ανατολία και Λατινική Αμερική – όλα με κεντρικό πρόσωπο τη Γυναίκα. Ξεχωριστή τιμητική αναφορά θα γίνει και σε σπουδαίες γυναίκες του τραγουδιού που πέρασαν από τη σκηνή του Κυττάρου.

Μία μεγάλη ομάδα συντελεστών από σπάνιους καλλιτέχνες, δεξιοτέχνες της παραδοσιακής και της τζαζ μουσικής, βοκαλίστριες και ηθοποιούς επί σκηνής που δημιουργούν ένα πολυδιάστατο σύμπαν, με ετερογενείς μουσικές, φυσικούς, ηλεκτρονικούς ήχους, λούπες και πολυφωνίες. Μια ευφάνταστη συνύπαρξη του θεάτρου με τη μουσική, της ποίησης και του χορού σε μια παράσταση ανατρεπτική και εξαιρετικά συγκινητική.

Η ιστορία For Women, for all of us…, ξεκινάει από την είσοδο του Κυττάρου. Με θεματική την ισότητα και την ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων, το κοινό με την είσοδό του στο χώρο θα έχει την ευκαιρία να βιώσει μια διαδραστική καλλιτεχνική διαδρομή, σχεδιασμένη από την ομάδα έργου «FOR WOMEN Artivism project».

Στην παρέα For Women θα βρίσκονται οι υπέροχες γυναίκες του δικτύου δημιουργικότητας, και ενεργοποίησης «Μέλισσα» (https://melissanetwork.org), με τις μοναδικές φωνές του τόπου τους, και το «Modistra» project (https://diktiostiriksis.gr) με τις απίθανες πολύχρωμες κλωστές τους να μπλέκονται με τις μελωδίες και τις μουσικές.

Λίγα λόγια για τους συντελεστές

Η Αγγελική Τουμπανάκη είναι βοκαλίστρια, ερευνήτρια, καθηγήτρια φωνής και διδάκτορας Μοριακής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών. Βασικός της άξονας έμπνευσης και έκφρασης αποτελεί η βαθύτερη σχέση επιστήμης και τέχνης και η καλλιτεχνική δημιουργία με κοινωνικό αποτύπωμα πέρα από σύνορα και νόρμες. Είναι δημιουργός μιας σειράς World και Electronic Jazz μουσικών projects, μαέστρος της χορωδίας της “Ανοιχτής Ορχήστρας”, εκπαιδευτικός του εναλλακτικού “Artventure Camp”. Είναι μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας Φωνής “Voice Mentoring”, μέλος της Πρωτοβουλίας κατά των Γυναικοκτονιών και Πρέσβειρα της “WHF” Ελλάδος.

Το Toubanaki 5tet αποτελείται από πέντε διακεκριμένους μουσικούς, συνθέτες και καθηγητές της jazz και παραδοσιακής μουσικής σκηνής της Ελλάδας.

To γυναικείο Vocal Ensemble που δημιουργήθηκε από την Αγγελική Τουμπανάκη ειδικά για την παράσταση For Women, έχει πηγή έμπνευσης και σημείο αναφοράς τον Χορό του αρχαίου ελληνικού δράματος. Κατά τη μουσική δράση και την αφήγηση, πλάι στο τραγούδι, χρησιμοποιεί κρουστά, σύγχρονους βοκαλισμούς και body music. Η χορικότητα εκφράζει τη φωνή της γυναίκας και τη συλλογική της ταυτότητα που εκκινεί από το αρχαίο δράμα, περνάει από την παράδοση και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη φωνητική σύνθεση.

To FOR WOMEN | Artivism project δημιουργήθηκε από την Αγγελική Τουμπανάκη με αφορμή την ανάγκη και το όραμά της, οι καλλιτεχνικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις συλλογικά να αντικατοπτρίζουν την εποχή και να δημιουργούν ένα ισχυρό κοινωνικό – ανθρωπιστικό αποτύπωμα. Η ομάδα έργου αποτελείται από ειδικούς σε ζητήματα έμφυλης ισότητας, καλλιτέχνες -παιδαγωγούς σε προγράμματα διεθνών οργανισμών, υποστηρικτές και εμψυχωτές ευάλωτων ομάδων (π.χ. μεταναστών, προσφύγων), ακτιβιστές κι ακτιβίστριες για την ισότητα των φύλων που έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά.

Aggeliki Toubanaki 5tet

Γιώργος Μακρής (γκάιντα, φλογέρες, καβάλ), Γρηγόρης Ντάνης (κιθάρα), Απόστολος Καλτσάς (μπάσο, loops), Δουμάνης Ηλίας (τύμπανα), Αγγελική Τουμπανάκη (φωνή, loops, Fx)

Vocal Ensemble (αλφαβητικά)

Βακάλη Γεωργία, Κωνσταντέλλου Βασιλική, Παπαθανασίου Μαριάννα, Περγιουδάκη Ματίνα, Προκοπίου Ζωή

Σκηνοθετική επιμέλεια: Ελένη Ευθυμίου

Φωνητική Προετοιμασία του φωνητικού συνόλου: Αγγελική Τουμπανάκη & Ζωή Προκοπίου

Ενορχήστρωση κρουστών του φωνητικού συνόλου: Πέτρος Κούρτης

Ενορχηστρώσεις συνθέσεων φωνητικού συνόλου: Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, Αγγελική Τουμπανάκη, Γιάννης Μπελώνης, Γρηγόρης Ντάνης

Χορογραφίες – Επιμέλεια Κίνησης: Λαμπρινή Γκόλια

Ενδυματολογική επιμέλεια: Μαρία Καραθάνου

Σχεδιασμός και Χειρισμός Φωτισμού: Κωνσταντίνος Μαργκάς

Επιμέλεια και Χειρισμός Ήχου: Πασχάλης Κολέντσης

H «Mέλισσα» είναι ένα δίκτυο για μετανάστριες που ζουν στην Αθήνα (https://melissanetwork.org), με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών τους, τη δημιουργία μιας γέφυρας επικοινωνίας με την κοινωνία υποδοχής, την προώθηση της ενδυνάμωσης τους και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά.

Το “Modistra” (Εργαστήριο Ραπτικής) αποτελεί project του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών (https://diktiostiriksis.gr) με σκοπό την ενίσχυση του έργου του για την υποστήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει στο παρελθόν η βιώνουν εγκλεισμό σε Καταστήματα Κράτησης.

Πέμπτες 14 και 21 Μαρτίου 2024

Ώρα έναρξης βιωματικών δράσεων FOR WOMEN | Artivism project: 20.30

Ώρα έναρξης παράστασης: 21.30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Τηλ. 2108224134

Τιμές Εισιτηρίων (προπώληση & είσοδο): 15 ευρώ,

Εκπτωτικά εισιτήρια (στην είσοδο με την επίδειξη βεβαίωσης):

● Senior (άνω των 65), φοιτητικό, νεανικό (κάτω των 22), ανέργων: 12 ευρώ,

● ΑΜΕΑ (67% και άνω): 12 ευρώ,

● Ειδική τιμή για άνεργη/ο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας: 5 ευρώ.

Προπώληση: more.com