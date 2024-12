Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Οι Foreigner είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970 και 1980, γνωστό για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει δυναμικά ροκ στοιχεία με μελωδικά χιτ. Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1976 από τον κιθαρίστα Mick Jones, τον πολυτάλαντο Βρετανό μουσικό με εμπειρία στους Spooky Tooth, τον Αμερικανό τραγουδιστή Lou Gramm, τον Βρεττανό ντράμερ Dennis Elliott, τον Αμερικανό πληκτρά Al Greenwood, τον επίσης Αμερικανό μπασίστα Ed Gagliardi και τον Άγγλο πολυοργανίστα Ian McDonald, πρώην μέλος των King Crimson.

Το όνομα “Foreigner” (μεταφράζεται “ξένος) αντικατοπτρίζει τη διεθνή σύνθεση του συγκροτήματος, καθώς τα μέλη του προέρχονταν τόσο από τη Βρετανία όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι Foreigner ήρθαν να γεφυρώσουν τις μουσικές παραδόσεις των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Ανεξαρτήτως του πού θα έπαιζαν, κάποιοι από αυτούς θα ήταν πάντα “ξένοι” στη χώρα όπου βρίσκονταν!

Οι Πρώτες Επιτυχίες

Το ομώνυμο ντεμπούτο τους άλμπουμ, Foreigner (1977), σημείωσε τεράστια επιτυχία με τα τραγούδια “Feels Like the First Time”, “Cold as Ice” και “Long, Long Way from Home”. Το άλμπουμ πούλησε πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις ΗΠΑ, καθιστώντας τους ένα από τα πλέον υποσχόμενα συγκροτήματα της εποχής.

Ακολούθησε το Double Vision (1978), το οποίο περιείχε τα επιτυχημένα singles “Hot Blooded” και “Double Vision”, εδραιώνοντας τη φήμη τους ως masters του ραδιοφωνικού ροκ. Ωστόσο από το album εγώ ξεχωρίζω το “Blue Morning, Blue Day“…

Η Χρυσή Εποχή

Το τρίτο άλμπουμ τους, Head Games (1979), είχε πιο «σκληρό» ήχο και περιλάμβανε κομμάτια όπως το ομώνυμο “Head Games” και το “Dirty White Boy”.

Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας τους ήρθε το 1981 με το 4, ένα άλμπουμ που κυριάρχησε στα charts και περιείχε εμβληματικές επιτυχίες όπως:

“Urgent” (με σόλο σαξόφωνο από τον Junior Walker),

(με σόλο σαξόφωνο από τον Junior Walker), “Juke Box Hero” ,

, “Waiting for a Girl Like You”, που έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μπαλάντες της δεκαετίας.

Το “4” έμεινε για δέκα εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και αποτέλεσε το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του συγκροτήματος.

“I Want to Know What Love Is”… υποκλιθείτε!

Το 1984, το άλμπουμ Agent Provocateur ανέδειξε το “I Want to Know What Love Is”, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ιστορίας τους. Η συναισθηματική αυτή μπαλάντα, με τη συμμετοχή της χορωδίας New Jersey Mass Choir, έφτασε στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες και αποτελεί το σήμα κατατεθέν τους.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Mick Jones. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος: “Δεν ξέρω πώς το έγραψα, ήρθε από ένα ανώτερο μέρος, σχεδόν σαν να το κατέβασα από κάπου”!

Πέρα βέβαια από τον παραπάνω ύμνο, το Agent Provocateur έβγαλε και άλλες επιτυχίες, μία εκ των οποίων το αγαπημένο μου “That Was Yesterday“, ένα τραγούδι που εκφράζει την αίσθηση της απογοήτευσης και της νοσταλγίας για μια αγάπη που έχει χαθεί, αλλά με την ελπίδα πως η ζωή συνεχίζεται και πως τα καλύτερα πράγματα βρίσκονται μπροστά.

Το χαρακτηριστικό του “80s” στυλ, με τη δυναμική του κιθάρα και τα έντονα φωνητικά του Lou Gramm, συνέβαλαν στο να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των Foreigner…

…και αφού γνώρισαν τι είναι η αγάπη…

…κυκλοφόρησαν το Inside Information, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1987. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ του συγκροτήματος της δεκαετίας του 1980, καθώς αντικατοπτρίζει την προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στον πιο ραφιναρισμένο, συνθετικό ήχο της εποχής. Το άλμπουμ είχε εμπορική επιτυχία, με αρκετά singles να ξεχωρίζουν, αλλά σηματοδοτεί επίσης μια περίοδο αλλαγών και προκλήσεων για το συγκρότημα. Διαφοροποιείται από τα προηγούμενα άλμπουμ, καθώς εισάγει περισσότερα synthesizers και drum machines, επηρεασμένο από τη synth-pop και την AOR (Album-Oriented Rock) αισθητική της εποχής.

Ξεχώρισαν τα singles “Say You Will“, “I Don’t Want to Live Without You“, “Heart Turns to Stone” και το ομώνυμο…

Μεταγενέστερα Χρόνια και Αλλαγές Μελών

Στη δεκαετία του 1990, οι Foreigner αντιμετώπισαν εσωτερικές διαμάχες, με τον Lou Gramm να αποχωρεί και να επιστρέφει αρκετές φορές. Επίσης άλλαξαν πολλές φορές σύνθεση. Παρά τις δυσκολίες, το συγκρότημα συνέχισε να περιοδεύει και να κυκλοφορεί μουσική, αν και χωρίς την ίδια εμπορική απήχηση.

Τον Απρίλιο του 1997, ο Lou Gramm αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, όταν διαγνώστηκε με έναν καλοήθη όγκο στον εγκέφαλο, γνωστό ως κρανιοφαρυγγίωμα. Αν και ο όγκος δεν ήταν καρκινικός, η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του προκάλεσε ζημιά στον υποθάλαμο, κάτι που οδήγησε σε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του, όπως αύξηση βάρους και μείωση της αντοχής και της φωνητικής του ικανότητας.

Το 2005, ο Mick Jones επανασχημάτισε τους Foreigner με νέο τραγουδιστή τον Αμερικανό Kelly Hansen, ο οποίος έδωσε νέα πνοή στο συγκρότημα. Οι Foreigner συνεχίζουν να περιοδεύουν, προσφέροντας εκρηκτικές εμφανίσεις και ξυπνώντας νοσταλγικές αναμνήσεις στους φαν.

Το Can’t Slow Down, που κυκλοφόρησε το 2009, είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ των Foreigner και το πρώτο με τον νέο τραγουδιστή Kelly Hansen, ο οποίος αντικατέστησε τον Lou Gramm το 2005. Το άλμπουμ σηματοδότησε την επιστροφή του συγκροτήματος στο στούντιο μετά από σχεδόν 15 χρόνια (μετά το Mr. Moonlight του 1994) και θεωρείται μια ισχυρή αναβίωση της κλασικής τους ροκ κληρονομιάς. Αυτό ήταν ωστόσο και το τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, καθώς στον τελικό απολογισμό δεν κατάφεραν ποτέ τις τεράστιες επιτυχίες της δεκαετίας του ’80…

Foreigner …for ever!

Το 2024, οι Foreigner επιλέχθηκαν για να εισαχθούν στο Rock and Roll Hall of Fame. Τα μέλη που εισήχθησαν είναι τα ιδρυτικά Mick Jones, Lou Gramm, Dennis Elliott, Al Greenwood, ο εκλιπών Ian McDonald, και ο εκλιπών Ed Gagliardi, καθώς και ο αντικαταστάτης του Gagliardi, ο μακροχρόνιος μπασίστας Rick Wills.

Μάλιστα με αφορμή την εισαγωγή τους στο Rock and Roll Hall of Fame, τον Αύγουστο του 2024, οι Foreigner παρουσίασαν ένα νέο single από το αρχείο τους, με τίτλο “Turning Back the Time”. Το κομμάτι είχε γραφτεί και ηχογραφηθεί ως demo το 1996 από τον Mick Jones, τον Lou Gramm και τον Marti Frederiksen. Χρησιμοποίησαν τα αρχικά φωνητικά του Gramm, ενώ ο Jones πρόσθεσε κιθάρα και πλήκτρα, ο Frederiksen έπαιξε κιθάρα και μπάσο, και ο γιος του Frederiksen, Evan, ανέλαβε τα ντραμς. Στο κομμάτι δεν συμμετείχε κανένα άλλο μέλος του συγκροτήματος. Το “Turning Back the Time” κυκλοφόρησε ως single και έδωσε το όνομά του σε μια νέα συλλογή τραγουδιών του συγκροτήματος.

Foreigner …περιοδεύοντες (ακόμα)

Οι Foreigner συνεχίζουν να περιοδεύουν, παρόλο που τα αρχικά μέλη είναι πλέον ελάχιστα ενεργά λόγω ηλικίας ή προβλημάτων υγείας. Οι συναυλίες τους παραμένουν δυναμικές και γεμάτες ενέργεια, με τους σύγχρονους μουσικούς του συγκροτήματος να αποδίδουν τις κλασικές επιτυχίες με σεβασμό στο αυθεντικό ύφος. Ο τραγουδιστής Kelly Hansen, που εντάχθηκε στο συγκρότημα το 2005, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις για την εξαιρετική του φωνή και την ικανότητά του να συνδέεται με το κοινό.

Παρότι ο ιδρυτής του συγκροτήματος Mick Jones εμφανίζεται πλέον σπάνια στις συναυλίες λόγω προβλημάτων υγείας (πάσχει από Πάρκινσον), συμμετέχει σε ειδικές περιστάσεις, προσφέροντας μια νοσταλγική πινελιά. Οι Foreigner ξεκίνησαν μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία το 2023, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι το 2025 ή και το 2026, για να γιορτάσουν την 50ή τους επέτειο.

Η σκηνική τους παρουσία παραμένει μια αξέχαστη εμπειρία για τους θαυμαστές, με τη μπάντα να συνδυάζει τον ροκ δυναμισμό της με μια αίσθηση γιορτής της πλούσιας μουσικής κληρονομιάς τους.

Οι Foreigner έχουν πουλήσει πάνω από 80 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και παραμένουν ένα από τα πιο δημοφιλή κλασικά ροκ συγκροτήματα. Τα τραγούδια τους έχουν διασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί σε ταινίες, σειρές και διαφημίσεις, ενώ οι ζωντανές τους εμφανίσεις παραμένουν εντυπωσιακές.

Με τραγούδια που συνδυάζουν συναίσθημα, δυναμισμό και δεξιοτεχνία, οι Foreigner συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές ακροατών, αποδεικνύοντας ότι το ροκ παραμένει διαχρονικό.