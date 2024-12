Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Ο Jack Savoretti, με την αισθαντική του φωνή και τη μοναδική ικανότητα να μεταδίδει συναίσθημα μέσα από τη μουσική του, έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των ακροατών παγκοσμίως. Η πορεία του, από τις πρώτες δειλές του νότες μέχρι την καθιέρωσή του ως ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς της εποχής μας, είναι γεμάτη πάθος, αφοσίωση και μουσικές ανακαλύψεις.

Οι Ρίζες και τα Πρώτα Βήματα

Γεννημένος στις 10 Οκτωβρίου 1983 στο Westminster του Λονδίνου, ο Giovanni Edgar Charles Galletto-Savoretti, όπως είναι το πλήρες όνομά του, έχει ιταλικές ρίζες, κάτι που επηρεάζει σημαντικά την αισθητική και τη μουσική του προσέγγιση. Μεγάλωσε ανάμεσα στην Αγγλία και την Ιταλία, γεγονός που του χάρισε μια πολυπολιτισμική προοπτική.

Ως έφηβος, ανακάλυψε την αγάπη του για τη μουσική μέσω των στίχων, εμπνευσμένος από καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan και ο Leonard Cohen. Παρότι ξεκίνησε ως ποιητής, γρήγορα συνειδητοποίησε ότι οι στίχοι του αποκτούσαν άλλη διάσταση όταν τους συνόδευε με τη φωνή και την κιθάρα του.

Η Μουσική Πορεία

Το ντεμπούτο του Savoretti ήρθε το 2007 με το άλμπουμ “Between the Minds”, το οποίο ξεχώρισε για την ακουστική του αισθητική και τις βαθιά προσωπικές συνθέσεις. Το τραγούδι “Dreamers” έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές, ενώ το άλμπουμ ανέδειξε τον Jack ως έναν καλλιτέχνη με μεγάλη υποσχόμενη πορεία.

Το δεύτερο άλμπουμ του Savoretti, Harder Than Easy (2009), δείχνει τη μουσική του ωρίμανση, ενσωματώνοντας soul και blues στοιχεία. Παρότι δεν είχε την εμπορική επιτυχία που του άξιζε, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στη διαμόρφωση του ήχου του.

Το άλμπουμ που ακολούθησε το 2012, ήταν το “Before the Storm” με το οποίο σηματοδοτεί μια επιστροφή σε πιο ακουστικές και μελωδικές βάσεις. Το Before the Storm έλαβε θετικές κριτικές, χωρίς πάντως να “απογειώσει” και την καριέρα του καλλιτέχνη. Ξεχώρισαν τα “Knock Knock” και “Take Me Home”

Το άλμπουμ που εκτόξευσε την καριέρα του, εξερευνώντας πιο δυναμικούς ρυθμούς και πολιτικά φορτισμένα θέματα, ήρθε το 2015 και έφερε τον τίτλο “Written in Scars“. Το άλμπουμ έφτασε στην 7η θέση του UK Albums Chart και έχει πουλήσει πάνω από 150.000 αντίτυπα. Ξεχώρισε το “Back to me” και το “Home”…

Το 2016 ήταν σειρά για το album “Sleep No More“. Εμπνευσμένο από την προσωπική του ζωή και την οικογένεια, αυτό το άλμπουμ είναι πιο ρομαντικό και συναισθηματικό. Έφτασε στην 6η θέση του UK Albums Chart.

Το 2019 όμως, ήρθε το album που νομίζω τον έκανε γνωστό παγκοσμίως και έβγαλε πραγματικά τεράστιες επιτυχίες, που και στη χώρα μας ακούστηκαν -και ακούγονται ακόμα- πάρα πολύ! Ο λόγος για το “Singing to Strangers“, το album μέσα από το οποίο προέκυψαν τα πολύ γνωστά και αγαπημένα “Candlelight”, “Love Is on the Line”, “What More Can I Do?”

«Είναι αληθινή ιστορία – ρώτησαν την κόρη μου τι δουλειά κάνει ο πατέρας της. Και εκείνη απάντησε: “Πηγαίνει σε όλο τον κόσμο και τραγουδάει σε αγνώστους”, που είναι ένας υπέροχος και ακριβής τρόπος να περιγράψεις αυτό που κάνω» είπε σε συνέντευξή του στη Βρετανία, ο Jack Savoretti για τον τίτλο του album “Singing to Strangers”!

Δύο χρόνια αργότερα, το 2021, ήρθε η “Europiana“! Εμπνευσμένο από την αγάπη του για τη μουσική της δεκαετίας του 1970, το Europiana είναι γεμάτο νοσταλγία. Το άλμπουμ τιμά τις ευρωπαϊκές μουσικές ρίζες του Savoretti και είναι γεμάτο καλοκαιρινή ενέργεια.

Το “Who’s Hurting Who”, από τα δυνατά κομμάτια του άλμπουμ, είναι ένα ντίσκο-εμπνευσμένο ντουέτο που περιλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή του Nile Rodgers, του θρυλικού κιθαρίστα και παραγωγού από τους Chic.

Προσωπικά όμως θα ξεχωρίσω το μελωδικό “The Way You Said Goodbye” όπου ο Savoretti εξερευνά τις λεπτές στιγμές ενός αποχαιρετισμού, όπου τα συναισθήματα και οι λέξεις αποκτούν έναν ιδιαίτερο βάρος.

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Savoretti, το οποίο τιμά την ιταλική του κληρονομιά, είναι το φετινό “Miss Italia“. Το άλμπουμ έχει έντονες επιρροές από την ιταλική pop και μια αύρα καλοκαιρινή. Ξεχωρίζουν το ομώνυμο, το “Canzoni romantiche” και το “Come posso raccontare”.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, όπως οι Natalie Imbruglia, Miles Kane, Zucchero, Carla Morrison, Delilah Montagu…

Η Φωνή και το Στυλ του

Ο Jack Savoretti διακρίνεται για τη βραχνή και αισθαντική φωνή του, που μεταφέρει έντονα συναισθήματα. Η μουσική του είναι επηρεασμένη από την παραδοσιακή ιταλική μουσική, τη folk, τη rock και την pop, δημιουργώντας έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και τη δύναμη.

Οι στίχοι του είναι συχνά ποιητικοί και αυτοβιογραφικοί, αγγίζοντας θέματα όπως η αγάπη, η απώλεια, η ελπίδα και η ανθρώπινη εμπειρία.

Προσωπική Ζωή

Ο Savoretti είναι παντρεμένος με την Jemma Powell, ηθοποιό στο επάγγελμα. Ζουν στην Οξφόρδη -με τα τρία τους παιδιά- μια ήσυχη ζωή, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και την οικογενειακή ευτυχία.

Μια Διαχρονική Παρουσία

Ο Jack Savoretti έχει αποδείξει ότι η μουσική μπορεί να είναι τόσο προσωπική όσο και καθολική. Με τη ζεστή του φωνή και την αφοπλιστική του ειλικρίνεια, συνεχίζει να εμπνέει και να συγκινεί κοινό από κάθε γωνιά του κόσμου, παραμένοντας ένας από τους πιο αυθεντικούς τραγουδοποιούς της εποχής μας. Οι συναυλίες του είναι εμπειρίες γεμάτες πάθος, με κοινό που ταξιδεύει συναισθηματικά μαζί του σε κάθε νότα… Μάλιστα δηλώνει ότι αγαπάει πολύ τη χώρα μας, όπου έχει δώσει αρκετές συναυλίες στο παρελθόν, οι τελευταίες μάλιστα ήταν φέτος τον Σεπτέμβρη και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη…