Δεν πολεμάνε τα κράτη μεταξύ τους….πολεμάει η ανθρωπότητα!!!

45 καλλιτέχνες από την Κατερίνη ενώνονται δημιουργώντας μια φωνή υπέρ της ειρήνης.

Η ιδέα του να βρεθούν και να ενώσουν τις φωνές τους διαφορετικοί καλλιτέχνες ξεκινάει από το “We are the world” του Michael Jackson to 1985 και έρχεται ξανά στο προσκήνιο με το υπέροχο “Stand by me” – Playing for change.

Η ίδια ιδέα γιγαντώθηκε μέσα στην καραντίνα και ακούσαμε πολλές και μοναδικές συνεργασίες σε όλο τον κόσμο.

Η Κατερίνη ενώνει τις φωνές της τραγουδώντας το Ederlezi σε μία παραγωγή που υπογράφει ο Γιάννης Παρλαπάνος τόσο στην Οργάνωση παραγωγής όσο και στην ενορχήστρωση.

Μουσική: Παραδοσιακό

Ελληνικοί στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Τραγουδούν αλφαβητικά:

Ανδρέου Χάρης, Βασιλειάδης Βασίλης, Γεωργιάδου Χριστίνα, Γκανάς Νίκος,

Γκραίκος Θάνος, Δεληγιαννίδου Φρόσω, Δημούση Μαριάννα, Δραγασιά Μαρία,

Δριστάς Δημήτρης, Δρούγκας Χρήστος, Ευαγγελοπούλου Χρυσάνθη, Ζάρα Γεωργία,

Ηλιάδης Αλέξης, Καλλιφατίδης Αλέξανδρος, Καραβασίλης Πάρης, Καψάλης Κώστας, Κεραμιδιώτης Κώστας, Κοντοδήμος Στέλιος, Κούπελη Εβελίνα, Κωστίδου Μαρία, Κωστοπούλου Βασιλική, Λάιος Βασίλης, Λεοχάρη Γιάννα, Λυναίου Δέσποινα,

Μαργαρίτη Έλενα, Μαρινοπούλου Γεωργία, Μαστορογιάννη Χρύσα, Μέρκας Νίκος, Μιχαηλίδης Σωκράτης, Μουσδράκα Λυδία, Μπάκας Νίκος, Μπαλαούρα Βάνα, Μπίνος Νίκος, Παναγιωτίδου Αναστασία, Παπαναστάση Στέλλα, Παρλαπάνος Γιάννης, Παρουσιάδου Ρένα,

Πιπέρης Βαγγέλης, Πολυδώρου Σίσσυ, Πολυζόπουλος Νίκος, Σέρβου Φιλιώ, Τζέπα Ορνέλα, Τσαχουρίδης Βασίλης, Φωτιάδης Νίκος, Φωτοπούλου Μαρίκα.

Πιάνο : Γιώργος Μίγκας

Κρουστά : Πέτρος Σακκούλας

Τύμπανα : Γιάννης Πετρακίδης

Κιθάρες : Γιάννης Παρλαπάνος

Μπάσο : Δημήτρης Δριστάς