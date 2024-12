Το “Shadow on the Wall” είναι ένα single που κυκλοφόρησε το 1983 από την Virgin Records. To τραγουδά ο Άγγλος ροκάς Roger Chapman και το κομμάτι προέρχεται από το άλμπουμ Crises του Oldfield.

Το μουσικό βίντεο του “Shadow on the Wall” απεικονίζει μια σκηνή ανάκρισης και σκηνοθετήθηκε από τον Keith McMillan.

Η σύνθεση συνδυάζει τον ατμοσφαιρικό ήχο του Oldfield με τη σφιχτή και έντονη ερμηνεία του Chapman, που δημιουργεί μια ισχυρή, συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Οι στίχοι μιλούν για την ένταση και την αίσθηση του εγκλωβισμού, ενώ το μουσικό θέμα ενσωματώνει τόσο ροκ όσο και προοδευτικά στοιχεία.

Το “Crime of Passion” είναι ένα single που κυκλοφόρησε το 1984 από την Virgin Records, και περιλαμβάνει τα φωνητικά του Barry Palmer. Αξιοσημείωτο είναι ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ Discovery, αλλά δεν περιλήφθηκε σε αυτό, κάτι που το καθιστά μια μοναδική μουσική στιγμή στην καριέρα του. Ιδιαίτερο ήταν το video clip του με την έντονη σουρεαλιστική ατμόσφαιρα…