Η Ελεονόρα Μανόνα μέσα από το προσωπικό της project “Νora’s Cinematic” μας παρουσιάζει το “Sunrise“, το τραγούδι που θα ανοίγει τον πρώτο της ολοκληρωμένο δίσκο που δουλεύει αυτή την περίοδο.

Σε στίχους της αδερφής της, Μαρίας Μανόνα και της ίδιας, και μουσική της Ελεονόρας, το κομμάτι μιλάει για τη δύναμη που βρίσκουμε κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από μία δύσκολη κατάσταση (ή και κακοποίηση που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα να έρχεται στην επιφάνεια) και να πιστέψουμε πραγματικά στον εαυτό μας! Το Sunrise είναι η καινούρια μέρα που ξημερώνει, η καινούρια αρχή. Η στιγμή που ανοίγω τα φτερά μου και πετάω μακριά από οτιδήποτε μου προκαλεί φόβο.

Το όραμα της σκηνοθέτιδας Luna Al Masri ήταν να δείξει πώς μέσα από διαφορετικά υλικά και υφάσματα, που το καθένα αναπαριστά μία ιδιαίτερη στιγμή, όταν τα ενώσουμε δημιουργείται το νέο μας φόρεμα- ο νέος μας, δυναμικός εαυτός!

Όλη αυτή την ιδέα μετέφερε η καλλιτεχνική επιμελήτρια Marcelle Fivaz, στην Ρομίνα Καραμανέα και τους μαθητές της. Με την βοήθεια και την έμπνευσή τους, το όραμα πήρε μορφή ενός ξεχωριστού φορέματος φτιαγμένου αποκλειστικά από παλαιότερα ρούχα, δωρεά της Δανάης Ντανάκα.

“Περάσαμε όλοι δύσκολα τα τελευταία δύο χρόνια και πολλές φορές είναι δύσκολο να δούμε το μέλλον. Θέλουμε να μην νιώθει κανένας μόνος/η. Θέλουμε να συνεχίσουμε να λέμε δυνατά πως ξημερώνει, πως πρέπει να δίνονται ευκαιρίες και πως ως γυναίκες, άνθρωποι και καλλιτέχνες, θα συνεχίζουμε να προχωράμε ανεβάζοντας η μία την άλλη.

Φτιάξε το Sunrise σου με τα χρώματα που αγαπάς και διεκδίκησε τα όνειρα σου!”

Eleonora, Marcelle, Luna

I can walk alone again, not missing anyone

I can spend time with myself, feeling loved

Like the sunrise in the sky, i can’t wait to light the world

Got my wings ready to fly, i have it all

Saw a rainbow in the sky, tried to take the colors in

Now I have the strength to fight, daddy said:

Make a wish and try to find, a world you’re happy in

cause you’re brighter than the sunrise

Like the sunrise in the sky I can’t wait to light the world

Now I have the strength to fight

Now I have the wings to fly

Sun sun sunrise, sun sun sunrise…