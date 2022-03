Η Πένυ Ραμαντάνη και ο Δημήτρης Νίτης, οι γνωστοί μας Nto Diesi, επανέρχονται με την κυκλοφορία του αντιπολεμικού τραγουδιού “Goodnight Kiss“.

Το “Goodnight Kiss” είναι ένα τρυφερό τραγούδι ευχή για το τέλος των πολέμων γραμμένο με αφορμή το δράμα των Ουκρανών μετά τη Ρωσική εισβολή.

Η Πένυ Ραμαντάνη σημειώνει:

Κανένα πλάσμα δε βγαίνει απ’ την κοιλιά της μάνας του για να πονά, να αδικείται, να βασανίζεται. Για όλους μας αυτός ο κόσμος έπρεπε να είναι «σπιτικό». Όμως δεν είναι.

Μέχρι να γίνει, θα τραγουδάμε με την Ελπίδα.

Μέχρι ο Παράδεισος να στείλει ένα φιλί για καληνύχτα.

Και που ξέρετε, αν οι ευχές των αθώων ανθρώπων ενωθούν με τα όμορφα τραγούδια, ίσως κάποτε οι πολεμικοί παιάνες δώσουν τη θέση τους στις κιθάρες της ειρήνης.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα music video που αποτυπώνει μια ειρηνική στιγμή δημιουργίας συνοδευμένη από αγωνία γι’ αυτούς που αγωνίζονται για τη ζωή τους εν μέσω καταστροφής. Μια από αυτές τις στιγμές που όλοι οι άνθρωποι του κόσμου έχουν δικαίωμα ανενόχλητοι να ζουν.

Clouds are burning

Above our lives

Silence is bleeding

Bombs cut like knives

World is not place

For angels and peace

Heaven is sending

A goodnight kiss

Roses will always

Be bleeding by guns

Tears from a child’s eyes

Will tear us apart

It’s time we made

this house a home

For love to live in

Instead of war