Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η Olivia Newton-John υπήρξε ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και του κινηματογράφου. Με χαρακτηριστική φωνή, αξεπέραστη παρουσία και βαθιά συναισθηματική σύνδεση με το κοινό της, κατάφερε να γίνει σύμβολο της ποπ και κάντρι μουσικής, ενώ παράλληλα άφησε το στίγμα της ως ηθοποιός και ακτιβίστρια.

Πρώτα Χρόνια

Η Olivia Newton-John γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1948, στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας. Σε ηλικία μόλις πέντε ετών, η οικογένειά της μετακόμισε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου μεγάλωσε. Επεδίωξε να αποκτήσει την αυστραλιανή υπηκοότητα το 1981, υποβάλλοντας αίτηση που ο Πρωθυπουργός Μάλκολμ Φρέιζερ κλήθηκε να επισπεύσει. Ωστόσο, τελικά έγινε Αυστραλή πολίτης το 1994.

Η καλλιτεχνική της φλέβα φάνηκε από νωρίς, καθώς αγαπούσε τη μουσική και το τραγούδι. Ως έφηβη, συμμετείχε σε διαγωνισμούς ταλέντων και ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα με εμφανίσεις σε μουσικά σόου. Η μουσική της καριέρα απογειώθηκε τη δεκαετία του 1970 με τραγούδια όπως το “If Not for You”, το οποίο ήταν η πρώτη της μεγάλη επιτυχία.

Η Newton-John έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Let Me Be There” το 1973. Το ομώνυμο τραγούδι της χάρισε το πρώτο της βραβείο Grammy στην κατηγορία Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Κάντρι.

Με τις επιτυχίες “Have You Never Been Mellow” και “I Honestly Love You”, η Newton-John έγινε σύμβολο της δεκαετίας του 1970. Το τελευταίο μάλιστα της χάρισε δύο βραβεία Grammy και αποτελεί μία από τις πιο γνωστές μπαλάντες της.

Στη Eurovision!

Το 1974, η Olivia Newton-John εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι “Long Live Love”. Το τραγούδι επιλέχθηκε για εκείνη από το βρετανικό κοινό μέσα από έξι υποψήφια τραγούδια, αν και η ίδια αργότερα παραδέχθηκε ότι δεν της άρεσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Στον διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον, η Newton-John κατέλαβε την τέταρτη θέση, με τη Σουηδία και το τραγούδι “Waterloo” των ABBA να κατακτούν την πρωτιά.

Όλα τα έξι υποψήφια τραγούδια για την Eurovision -“Have Love, Will Travel”, “Lovin’ You Ain’t Easy”, “Long Live Love”, “Someday”, “Angel Eyes” και “Hands Across the Sea”- ηχογραφήθηκαν από την Newton-John και συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ της Long Live Love, που ήταν το πρώτο της με τη δισκογραφική εταιρεία EMI Records.

Η Μεταμόρφωση με το “Grease”

Το 1978, η καριέρα της εκτινάχθηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα με τη συμμετοχή της στο μιούζικαλ “Grease”, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον John Travolta! Η ερμηνεία της ως Sandy έμεινε αξέχαστη, ενώ τα τραγούδια της ταινίας, όπως τα “Hopelessly Devoted to You”, “You’re the One That I Want”, και “Summer Nights”, έγιναν κλασικά.

Το soundtrack του Grease πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ στην ιστορία. Η Newton-John επαναπροσδιόρισε την εικόνα της, μεταμορφώνοντας τη Sandy από αθώα μαθήτρια σε δυναμική γυναίκα, κάτι που συμβόλιζε και τη δική της μουσική μετάβαση σε πιο ποπ ήχο.

Η Εποχή του “Physical”

Το 1981, η Olivia Newton-John κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Physical”, το οποίο την καθιέρωσε ως μία από τις πιο μοντέρνες και προοδευτικές καλλιτέχνιδες της εποχής. Το ομώνυμο τραγούδι αποτέλεσε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο Νο.1 του Billboard για δέκα συνεχόμενες εβδομάδες! Με αισθησιακούς στίχους και πρωτοποριακό βιντεοκλίπ, το “Physical” έφερε επανάσταση στη δεκαετία του 1980.

Πέρα από το περίφημο Physical από το album ξεχώρισαν και τα “Make a Move on Me” και “Landslide”, δικό μου αγαπημένο όμως υπήρξε το “Carried Away”

Άλλες Μουσικές Επιτυχίες

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Olivia Newton-John κυκλοφόρησε περισσότερα από 25 άλμπουμ.

Κάποιες από τις σημαντικότερες επιτυχίες της περιλαμβάνουν:

“Magic” και “Xanadu” (από την ταινία Xanadu)

“Heart Attack”

Η ποικιλομορφία του ρεπερτορίου της, από μπαλάντες έως δυναμικά ποπ τραγούδια, απέδειξε την ευελιξία και τη μοναδικότητα της φωνής της. Με περισσότερα από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, η Olivia Newton-John συγκαταλέγεται στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων όλων των εποχών και είναι η γυναίκα καλλιτέχνης με τις υψηλότερες πωλήσεις δίσκων στην ιστορία της Αυστραλίας!

Η Olivia Newton-John ως Ηθοποιός

Η Olivia Newton-John, πέρα από τη λαμπρή καριέρα της στη μουσική, είχε αξιοσημείωτη παρουσία και στον χώρο της υποκριτικής, με τη συμμετοχή της σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές να προσθέτει ακόμη μία διάσταση στο ταλέντο της.

Η μεγαλύτερη κινηματογραφική της επιτυχία ήρθε το 1978, όταν πρωταγωνίστησε δίπλα στον John Travolta στη θρυλική μιούζικαλ ταινία Grease. Η Newton-John υποδύθηκε την αθώα Sandy Olsson, της οποίας η μεταμόρφωση σε «κακό κορίτσι» για να κερδίσει την αγάπη του Danny Zuko έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία έγινε μία από τις πιο κερδοφόρες μιούζικαλ ταινίες όλων των εποχών, ενώ το soundtrack της γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Το 1980, η Newton-John πρωταγωνίστησε στην ταινία Xanadu, όπου υποδύθηκε μια μούσα που βοηθά έναν άνδρα να δημιουργήσει ένα επιτυχημένο ντίσκο-παγοδρόμιο. Αν και η ταινία δεν έλαβε θετικές κριτικές, το soundtrack της γνώρισε μεγάλη επιτυχία, με τραγούδια όπως το “Magic” και το ομώνυμο “Xanadu,” που τραγούδησε μαζί με τους Electric Light Orchestra.

Το 1983, πρωταγωνίστησε ξανά δίπλα στον John Travolta στο Two of a Kind, μια ρομαντική κωμωδία που, παρά τη μέτρια εμπορική επιτυχία, περιείχε επιτυχημένα τραγούδια όπως το “Twist of Fate.”

Η Newton-John συμμετείχε επίσης σε διάφορες τηλεοπτικές παραγωγές, κυρίως καλλιτεχνικού περιεχομένου, όπως το Olivia (1978) και το Hollywood Nights (1980). Επιπλέον, είχε και μικρότερους ρόλους σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές και εκπομπές, ενώ το 1990 έκανε μια έκτακτη εμφάνιση στο A Mom for Christmas, μια ταινία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους θαυμαστές της.

Παρότι η κινηματογραφική της καριέρα δεν ήταν τόσο εκτενής όσο η μουσική της, η Olivia Newton-John άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της και στον χώρο του κινηματογράφου, με την παρουσία της να είναι συνώνυμη με νοσταλγικές και αγαπημένες στιγμές για εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Η σχέση της με τον Travolta

Η σχέση της Olivia Newton-John με τον John Travolta είναι γνωστή κυρίως λόγω της συνεργασίας τους στην ταινία Grease (1978), η οποία τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια της εποχής. Στην ταινία, έπαιξαν τον ρόλο του Danny και της Sandy, δύο νέων που ερωτεύονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ζουν μια ιστορία αγάπης γεμάτη μουσική και χορό.

Παρόλο που η σχέση τους στην οθόνη ήταν ρομαντική, η σχέση τους στην πραγματικότητα ήταν φιλική και επαγγελματική. Ο Travolta και η Newton-John ανέπτυξαν μια στενή φιλία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Grease, και έκτοτε διατηρούσαν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Αν και υπήρξαν φήμες για ρομαντική σχέση μεταξύ τους, οι ίδιοι το διέψευσαν επανειλημμένα, επισημαίνοντας ότι η σχέση τους ήταν πάντα φιλική και ότι δεν υπήρξε ποτέ κάτι παραπάνω.

Μετά την επιτυχία του Grease, οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν ξανά το 1983 στο άλμπουμ Two of a Kind, το οποίο συνόδευσε την ομώνυμη ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσαν μαζί. Επίσης, το 2012 επανενώθηκαν για τη συναυλία του Travolta στο Λας Βέγκας, όπου τραγούδησαν το You’re the One That I Want, το διάσημο ντουέτο από το Grease.

Η Newton-John και ο Travolta παρέμειναν καλοί φίλοι καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Ο Travolta, μάλιστα, ήταν πολύ υποστηρικτικός κατά τη διάρκεια της μάχης της Newton-John με τον καρκίνο και δήλωσε ότι ήταν δίπλα της όποτε χρειάστηκε.

Η Αγάπη της Olivia Newton-John για τα Δελφίνια

Η Olivia Newton-John ήταν ένθερμη υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων και ιδιαίτερα των θαλάσσιων πλασμάτων. Η αγάπη της για τα δελφίνια υπήρξε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της περιβαλλοντικής της ευαισθησίας.

Το 1978, έδειξε την αφοσίωσή της σε αυτά τα πλάσματα ακυρώνοντας μια προγραμματισμένη περιοδεία της στην Ιαπωνία. Ο λόγος ήταν η σφαγή δελφινιών που πιάνονταν ως παγίδες στα δίχτυα για την αλίευση τόνου. Η Newton-John χρησιμοποίησε τη φωνή και τη φήμη της για να φέρει το ζήτημα αυτό στη δημοσιότητα. Η περιοδεία επαναπρογραμματίστηκε μόνο όταν έλαβε διαβεβαιώσεις από την ιαπωνική κυβέρνηση ότι η συγκεκριμένη πρακτική θα περιοριζόταν!

Η βαθιά της αγάπη για τα δελφίνια εκφράστηκε και μέσα από τη μουσική της. Στο άλμπουμ “Physical” (1981), η Newton-John έγραψε και ηχογράφησε το τραγούδι “The Promise (The Dolphin Song)”. Το τραγούδι είναι μια λυρική υπόσχεση προστασίας και αγάπης προς τα δελφίνια, εκφράζοντας την προσωπική της σύνδεση με αυτά τα πλάσματα. Οι στίχοι και η ευαίσθητη μελωδία του τραγουδιού υπογραμμίζουν την ανάγκη προστασίας του φυσικού κόσμου και την αρμονική συνύπαρξη με τη φύση.

Η Olivia Newton-John δεν έπαψε ποτέ να χρησιμοποιεί την επιρροή της για να προωθήσει την περιβαλλοντική ευαισθησία, αποτελώντας πρότυπο υπεράσπισης της άγριας ζωής.

Η Μάχη της με τον Καρκίνο και το Φιλανθρωπικό Έργο

Η Newton-John διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 1992. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να ξεπεράσει τη νόσο και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στην ενημέρωση για τον καρκίνο. Ίδρυσε το Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre στη Μελβούρνη, προσφέροντας υποστήριξη και θεραπείες σε χιλιάδες ασθενείς.

Η ίδια μιλούσε ανοιχτά για την εμπειρία της, εμπνέοντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Επανήλθε στη σκηνή αρκετές φορές, αποδεικνύοντας τη δύναμη και την αφοσίωσή της στη μουσική και το κοινό της.

Προσωπική Ζωή

Η Olivia Newton-John ήταν παντρεμένη δύο φορές. Το 1984 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Matt Lattanzi, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Chloe Rose Lattanzi. Μετά το διαζύγιό τους το 1995, παντρεύτηκε τον επιχειρηματία John Easterling το 2008.

Η σχέση της με την κόρη της ήταν ιδιαίτερα στενή, και μάλιστα συνεργάστηκαν σε μουσικά projects.

Με τον Matt Lattanzi Με τον John Easterling

Με την κόρη της Chloe Rose Lattanzi

Το τέλος…

Η Olivia Newton-John πέθανε στις 8 Αυγούστου 2022, αφήνοντας πίσω της μία ανεκτίμητη κληρονομιά. Το έργο της στη μουσική, τον κινηματογράφο και τη φιλανθρωπία εξακολουθεί να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους.

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η Olivia Newton-John κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο και η ανθρωπιά μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Η φωνή της και το μήνυμά της για αγάπη, ελπίδα και δύναμη θα αντηχούν για πάντα.