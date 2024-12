Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Οι Pet Shop Boys, το θρυλικό δίδυμο από τη Μεγάλη Βρετανία, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μουσική σκηνή από τη δεκαετία του 1980. Ο Neil Tennant (φωνητικά) και ο Chris Lowe (keyboards), με τον μοναδικό τους συνδυασμό synth-pop με στοιχεία dance και ηλεκτρονικής μουσικής, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την παρουσία τους στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Η Αρχή μιας Επανάστασης (1981–1985)

Η ιστορία των Pet Shop Boys ξεκινά το 1981, όταν ο Neil Tennant, δημοσιογράφος τότε στο περιοδικό Smash Hits, συναντά τυχαία τον Chris Lowe σε ένα κατάστημα μουσικών οργάνων στο Λονδίνο. Οι δυο τους ανακαλύπτουν την κοινή τους αγάπη για την pop και την ηλεκτρονική μουσική και ξεκινούν να γράφουν τραγούδια. Το όνομα “Pet Shop Boys” προέρχεται από φίλους τους που εργάζονταν σε ένα κατάστημα κατοικιδίων.

Η μεγάλη επιτυχία έρχεται το 1984 με το single “West End Girls”, που αναδεικνύεται νούμερο 1 σε Βρετανία και Αμερική. Το τραγούδι, με τους έντονους κοινωνικούς του στίχους και τον χαρακτηριστικό ηλεκτρονικό ήχο, σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής στη synth-pop. Η θεματολογία του “West End Girls” αναφέρεται στην αντίθεση μεταξύ της σκληρής πραγματικότητας και του glamour του Λονδίνου.

Η Δεκαετία του ’80: Από την Pop στη Δόξα

Η δεκαετία του 1980 ήταν για τους Pet Shop Boys γεμάτη επιτυχίες. Κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Please” το 1986, που περιείχε επιτυχίες όπως τα “Suburbia”, “Opportunities (Let’s Make Lots of Money)“, και φυσικά το “West End Girls”. Το άλμπουμ καθιέρωσε το συγκρότημα ως πρωτοπόρους της synth-pop.

Το “Suburbia” μιλάει για την ζωή στα προάστια την οποία απεικονίζει ως εγκλωβισμένη σε μια ρουτίνα, γεμάτη περιορισμούς και υποκρισία.

Το 1987, το “Actually”, με κομμάτια όπως το “It’s a Sin”, το “Heart“, το “Rent” και το ντουέτο με τη Dusty Springfield, “What Have I Done to Deserve This?“, εκτοξεύει την καριέρα τους ακόμα περισσότερο.

Το “It’s a Sin”, με τις δραματικές του ενορχηστρώσεις, είναι μια προσωπική εξομολόγηση του Tennant για την καθολική του ανατροφή και την ενοχή που ένιωθε για την ομοφυλοφιλία του. Οι στίχοι είναι γεμάτοι ενοχές και αναφορές στην αίσθηση καταπίεσης που βίωσε ως μαθητής σε καθολικό σχολείο. Το τραγούδι μιλά για την κρίση που αισθάνεται κάποιος όταν του διδάσκεται ότι η κάθε του πράξη είναι αμαρτία. Το κομμάτι σημείωσε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες.

Με έντονη χρήση των synthesizers, ηλεκτρονικών beats και χορωδιακών φωνητικών, το “It’s a Sin” δίνει την αίσθηση μιας ηλεκτρονικής όπερας.

Το 1987, οι Pet Shop Boys παρουσίασαν μια εκδοχή synth-pop του τραγουδιού “Always on My Mind” στην εκπομπή Love Me Tender, που προβλήθηκε από το ITV στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκπομπή που παρουσίαζε ένα αφιέρωμα για τη δέκατη επέτειο από τον θάνατο του Presley, είχε καλέσει διάφορους δημοφιλείς καλλιτέχνες της εποχής να ερμηνεύσουν διασκευές των τραγουδιών του Presley. Η ερμηνεία των Pet Shop Boys έτυχε τόσο θετικής υποδοχής, που το δίδυμο αποφάσισε να ηχογραφήσει το τραγούδι και να το κυκλοφορήσει ως single!

Η εκδοχή των Pet Shop Boys διαφέρει σημαντικά από την πρωτότυπη του Presley. Αντί για την πιο ήρεμη και συναισθηματική ερμηνεία του Elvis, οι Pet Shop Boys έφεραν ένα πιο σύγχρονο και ρυθμικό άγγιγμα στην ενορχήστρωση, συνδυάζοντας ηλεκτρονικούς ήχους και ποπ ρυθμούς. Η επιτυχία του είναι εντυπωσιακή, καθώς ανέβηκε στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες, κερδίζοντας διάφορα βραβεία και αναγνωρίσεις.

Το 1988 κυκλοφορούν το “Introspective”, ένα πιο πειραματικό άλμπουμ με dance κομμάτια μεγαλύτερης διάρκειας, όπως το “Left to My Own Devices“ και το κλασικό “Domino Dancing”.

Η δεκαετία κλείνει με το θεατρικό άλμπουμ “Behaviour” (1990), που περιλαμβάνει το συναισθηματικό “Being Boring”. Ο Neil Tennant έγραψε τους στίχους ως φόρο τιμής σε έναν παιδικό του φίλο που πέθανε από AIDS. Παράλληλα, το κομμάτι αναφέρεται στην απώλεια, στη φιλία και στο πέρασμα του χρόνου. Ο τίτλος προέρχεται από ένα απόσπασμα της Zelda Fitzgerald: “She refused to be bored chiefly because she wasn’t boring” (“Αρνήθηκε να βαρεθεί, κυρίως επειδή η ίδια δεν ήταν βαρετή“)…

Ο παραγωγός του άλμπουμ, Harold Faltermeyer, ενσωμάτωσε απαλά synthesizers, ακουστική κιθάρα και μια υποβλητική μελωδία που τονίζουν τη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού. Το video clip από τον Bruce Weber είναι ασπρόμαυρο και παρουσιάζει σκηνές από ένα πάρτι, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει εικόνες ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και φύλων, αποτυπώνοντας την ποικιλομορφία και την έννοια της ζωής που περνά.

Στο ίδιο album περιλαμβάνεται και το “So hard“. Το τραγούδι, που συνδυάζει το synth-pop και τη dance-pop, έγινε μεγάλη επιτυχία στα charts και είναι γνωστό για την έντονη συναισθηματική του φόρτιση, με τους στίχους να αναφέρονται στην ένταση και τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις ανθρώπινες σχέσεις. Η φωνητική ερμηνεία του Neil Tennant αποδίδει τον πόνο και την απογοήτευση που βιώνει το άτομο που αγωνίζεται να καταλάβει τι πραγματικά θέλει από τη ζωή και τις σχέσεις του.

Η Εξέλιξη της Ταυτότητάς τους (1990 – 2000)

Η δεκαετία του 1990 βρίσκει τους Pet Shop Boys να πειραματίζονται με διάφορα στυλ και συνεργασίες. Το άλμπουμ “Very” (1993), με τα χορευτικά hits “Go West” και “Can You Forgive Her?“, είναι πιο ζωντανό και εξωστρεφές, ενώ θεωρείται και το πρώτο τους «εξώδικο» για τη σεξουαλική τους ταυτότητα.

Ακολουθεί το “Bilingual” (1996), που αντλεί έμπνευση από λατινοαμερικάνικους ρυθμούς, και το πιο σκοτεινό “Nightlife” (1999), το οποίο συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή παγκόσμια περιοδεία.

Οι Σύγχρονες Εποχές (2000–Σήμερα)

Στα 2000s, οι Pet Shop Boys παραμένουν ενεργοί, με δίσκους όπως το “Fundamental” (2006), μια πολιτική δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και το “Elysium” (2012), που χαρακτηρίζεται από μια πιο ήπια και ώριμη προσέγγιση.

Το “Electric” (2013) και το “Super” (2016) επαναφέρουν το χορευτικό vibe, αποδεικνύοντας ότι οι Pet Shop Boys εξακολουθούν να εξελίσσονται. Το 2020 κυκλοφόρησαν το “Hotspot”, που συμπεριλαμβάνει το αισιόδοξο “Dreamland”.

Τα studio album τους έως σήμερα

Please (1986)

(1986) Actually (1987)

(1987) Introspective (1988)

(1988) Behaviour (1990)

(1990) Very (1993)

(1993) Bilingual (1996)

(1996) Nightlife (1999)

(1999) Release (2002)

(2002) Fundamental (2006)

(2006) Yes (2009)

(2009) Elysium (2012)

(2012) Electric (2013)

(2013) Super (2016)

(2016) Hotspot (2020)

(2020) Nonetheless (2024)

Οι Pet Shop Boys έχουν κερδίσει τον τίτλο του πιο επιτυχημένου ντουέτου στην ιστορία της Βρετανικής pop μουσικής, με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις. Έχουν διαμορφώσει τη synth-pop σκηνή, ενώ παράλληλα εξερεύνησαν θέματα όπως η σεξουαλικότητα, η μοναξιά και οι κοινωνικές ανισότητες με έξυπνους και συχνά σαρκαστικούς στίχους.

Το οπτικό τους στυλ, με τα εντυπωσιακά κοστούμια και τις θεατρικές τους εμφανίσεις, έχει επηρεάσει πολλές γενιές καλλιτεχνών.

Οι Pet Shop Boys μπήκαν στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής. Από τη στιγμή που υπέγραψαν με τη δισκογραφική εταιρεία Parlophone Records το 1985, έχουν καταφέρει 42 singles στην πρώτη 30άδα των βρετανικών charts, συμπεριλαμβανομένων 22 hits στην πρώτη 10άδα και τεσσάρων νούμερο 1 επιτυχιών.

Παραμένουν ένα συγκρότημα που συνεχίζει να γοητεύει το κοινό, διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα στη νοσταλγία και την καινοτομία. Με τραγούδια που έχουν περάσει στη διαχρονικότητα και μια στάση που τους καθιστά πρωτοπόρους, το ντουέτο αυτό απέδειξε πως η pop μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από διασκέδαση: μπορεί να είναι τέχνη…