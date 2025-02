Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Ο Phil Collins είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς μουσικούς των τελευταίων δεκαετιών, με μια καριέρα που εκτείνεται από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα. Τόσο ως ντράμερ και τραγουδιστής των Genesis όσο και ως σόλο καλλιτέχνης, ο Collins κατάφερε να δημιουργήσει μια μοναδική μουσική ταυτότητα, στηριζόμενος στη pop/rock κουλτούρα…

Τα Πρώτα Βήματα και οι Genesis

Ο Philip David Charles Collins όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε το 1951 στο Λονδίνο και από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική. Σε νεαρή ηλικία ξεκίνησε να παίζει ντραμς, ενώ η πρώτη του μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 1970, όταν εντάχθηκε στους Genesis, αντικαθιστώντας τον ντράμερ John Mayhew. Αρχικά, η μπάντα ήταν γνωστή για τον προοδευτικό ροκ ήχο της, με τον Peter Gabriel στα φωνητικά.

Από το 1970 έως το 1975, ο Collins έπαιζε ντραμς, κρουστά και έκανε δεύτερες φωνές στα άλμπουμ και τις συναυλίες των Genesis. Ο Rutherford σχολίασε ότι ο Collins έδωσε αμέσως τεράστια ενέργεια στο συγκρότημα: «Δεν είχαμε ποτέ ξανά τέτοια δύναμη από τα ντραμς. Ήταν ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο».

Ο Rutherford και ο Banks συνέχισαν να τραγουδούν δεύτερες φωνές, αλλά σύντομα ο Collins έγινε ο κύριος δεύτερος τραγουδιστής του γκρουπ. Διαπίστωσαν ότι οι φωνές του Collins και του Gabriel έδεναν τόσο καλά, που όταν τραγουδούσαν μαζί ακουγόταν σαν μία εξαιρετικά δυνατή φωνή. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο επιτυχημένο single τους, I Know What I Like (In Your Wardrobe).

Το 1975, μετά την αποχώρηση του Gabriel, ο Collins ανέλαβε τον ρόλο του τραγουδιστή, δίνοντας νέα πνοή στο συγκρότημα. Οι Genesis υιοθέτησαν έναν πιο εμπορικό ήχο, κυκλοφορώντας μεγάλες επιτυχίες όπως “Follow You Follow Me“, “Turn It On Again” και “Invisible Touch“, με το τελευταίο να γίνεται ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ τους.

Δεν είμαι τραγουδιστής που παίζει λίγο ντραμς. Είμαι ντράμερ που τραγουδάει λίγο…

Η Σόλο Καριέρα και η Απόλυτη Επιτυχία

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Collins ξεκίνησε σόλο καριέρα, διατηρώντας παράλληλα τη συμμετοχή του στους Genesis. Το ντεμπούτο άλμπουμ του, “Face Value” (1981), γνώρισε τεράστια επιτυχία, κυρίως χάρη στο εμβληματικό “In the Air Tonight“, ένα τραγούδι που παραμένει διαχρονικό.

Οι στίχοι και οι τίτλοι των τραγουδιών αντικατόπτριζαν το διαζύγιό του…

Είχα σύζυγο, δύο παιδιά, δύο σκύλους… και την επόμενη μέρα δεν είχα τίποτα. Αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν επειδή περνούσα μεγάλες συναισθηματικές αλλαγές…

Το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, Hello, I Must Be Going!, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1982. Οι δυσκολίες στον γάμο του συνέχισαν να επηρεάζουν τους στίχους του, όπως φαίνεται σε τραγούδια όπως I Don’t Care Anymore και Do You Know, Do You Care.

Το 1984, ο Phil Collins έγραψε και ερμήνευσε το “Against All Odds“, το βασικό τραγούδι της ομώνυμης ρομαντικής ταινίας. Το κομμάτι είχε πιο εμπορικό και pop προσανατολισμό σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά του και έγινε το πρώτο solo single του που έφτασε στο Νο.1 του Billboard Hot 100.

Το τραγούδι του χάρισε ένα Grammy για την Καλύτερη Ανδρική Pop Ερμηνεία και του απέφερε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Ωστόσο, δεν του επετράπη να το ερμηνεύσει στην τελετή των Όσκαρ, καθώς οι παραγωγοί της εκδήλωσης έδωσαν την ερμηνεία του κομματιού στην Ann Reinking. Η απόδοσή της δέχθηκε αρνητικές κριτικές, με την Los Angeles Times να αναφέρει ότι “κατέστρεψε ολοκληρωτικά ένα υπέροχο τραγούδι”. Ο Collins σαρκαστικά σύστηνε το κομμάτι του στις συναυλίες λέγοντας:

Λυπάμαι που η Ann Reinking δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε… οπότε μάλλον πρέπει να τραγουδήσω το δικό μου τραγούδι!

Την ίδια χρονιά, συμμετείχε στην παραγωγή του Chinese Wall του τραγουδιστή των Earth, Wind & Fire, Philip Bailey, όπου μαζί ηχογράφησαν το επιτυχημένο ντουέτο Easy Lover, που έμεινε στην κορυφή των βρετανικών charts για τέσσερις εβδομάδες και έφτασε στο Νο.2 στις ΗΠΑ.

Το 1985, ο Collins κυκλοφόρησε το No Jacket Required, ένα άλμπουμ που σήμανε μια νέα κατεύθυνση στη μουσική του. Απομακρύνθηκε από τα προσωπικά, συναισθηματικά τραγούδια και επικεντρώθηκε σε πιο ρυθμικά, χορευτικά κομμάτια με έντονα hooks. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν οι Sting, Peter Gabriel και Helen Terry στα φωνητικά. Το άλμπουμ έγινε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Ξεχώρισαν τα “Sussudio”, “One More Night”, “Don’t Lose My Number” και “Take Me Home”

Το άλμπουμ τιμήθηκε με τρία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου για το Άλμπουμ της Χρονιάς, και δύο Brit Awards (Καλύτερος Βρετανός Άνδρας Καλλιτέχνης και Καλύτερο Βρετανικό Άλμπουμ).

Το 1989, ο Phil Collins ηχογράφησε το τέταρτο άλμπουμ του, …But Seriously. Σε αυτό το άλμπουμ, οι στίχοι του απέκτησαν πιο έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1989 και σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, παραμένοντας για 15 εβδομάδες στην κορυφή των βρετανικών charts και για τρεις στις ΗΠΑ.

Το Another Day in Paradise, το πρώτο single του άλμπουμ, είχε θέμα την έλλειψη στέγης και είχε στα φωνητικά τον David Crosby. Το 1991, το κομμάτι κέρδισε το Grammy για την Ηχογράφηση της Χρονιάς.

Παρότι ήταν μεγάλη επιτυχία, το τραγούδι προκάλεσε αντιδράσεις, με πολλούς να κατηγορούν τον Collins για υποκρισία λόγω της οικονομικής του άνεσης. Ο ίδιος απάντησε λέγοντας:

Όταν οδηγώ στον δρόμο, βλέπω τα ίδια πράγματα που βλέπει ο καθένας. Είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι αν έχεις χρήματα, είσαι αποκομμένος από την πραγματικότητα…

Άλλα τραγούδια που ξεχώρισαν από το album ήταν το Something Happened on the Way to Heaven, το Do You Remember? και το I Wish It Would Rain Down, με τον Eric Clapton στην κιθάρα.

Το 1991, ο Phil Collins ενώθηκε ξανά με τους Tony Banks και Mike Rutherford για τη δημιουργία ενός νέου άλμπουμ των Genesis, το We Can’t Dance. Περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα Jesus He Knows Me, I Can’t Dance, No Son of Mine και Hold on My Heart. Ο Collins συμμετείχε στην περιοδεία των Genesis το 1992, ενώ το 1993 το συγκρότημα κέρδισε το βραβείο Favorite Pop/Rock Band, Duo, or Group στα American Music Awards.

Την περίοδο 1992-1993, ο Collins εργάστηκε πάνω στο πέμπτο προσωπικό του άλμπουμ, Both Sides. Σε αντίθεση με τον πιο προσεγμένο και ρυθμικό ήχο των προηγούμενων δίσκων του, εδώ επέλεξε να κινηθεί σε πιο πειραματικά μονοπάτια, παίζοντας όλα τα όργανα και αναλαμβάνοντας μόνος του την παραγωγή. Ο ίδιος εξήγησε ότι τα τραγούδια ήταν τόσο προσωπικά που δεν ήθελε καμία εξωτερική παρέμβαση. Ο δίσκος επηρεάστηκε έντονα από την κρίση στον δεύτερο γάμο του. Τα δύο πιο επιτυχημένα singles του ήταν το Both Sides of the Story και το Everyday.

Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράγματα που ποτέ δεν πίστευες ότι θα μπορούσες…

Στις 29 Μαρτίου 1996, ανακοινώθηκε επίσημα η απόφασή του να αποχωρήσει από τους Genesis, προκειμένου να επικεντρωθεί στην προσωπική του καριέρα. Τους μήνες μετά από την αποχώρησή του από τους Genesis, ο Phil Collins σχημάτισε την Phil Collins Big Band, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τα ντραμς.

Τον Οκτώβριο του 1996, ο Collins κυκλοφόρησε το έκτο προσωπικό του άλμπουμ, Dance into the Light. Οι κριτικές ήταν αρνητικές, με το Entertainment Weekly να σχολιάζει σαρκαστικά πως «ακόμη και ο Phil Collins πρέπει να ξέρει ότι έχουμε κουραστεί από τον Phil Collins»!

Ωστόσο δύο τραγούδια του album έκαναν επιτυχία. Ο λόγος για τα singles Dance into the Light και It’s in Your Eyes.

Τον Οκτώβριο του 1998, κυκλοφόρησε η πρώτη συλλογή του με τίτλο …Hits, η οποία περιείχε ένα νέο κομμάτι, το True Colors (διασκευή του τραγουδιού της Cyndi Lauper).

Τον Ιούνιο του 1999, ο Collins απέκτησε αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Το 2000, έχασε μερικώς την ακοή του από το ένα αυτί λόγω ιογενούς λοίμωξης.

Στη μάθηση διδάσκουμε και στη διδασκαλία μαθαίνουμε…

Στις 11 Νοεμβρίου 2002, κυκλοφόρησε το έβδομο άλμπουμ του, Testify. Το Metacritic το χαρακτήρισε ως το χειρότερο άλμπουμ που είχε βαθμολογηθεί μέχρι τότε! Παρόλα αυτά, το single Can’t Stop Loving You (διασκευή του Leo Sayer) έκανε σημαντική επιτυχία…

Στις 4 Μαρτίου 2011, λόγω προβλημάτων υγείας και άλλων ανησυχιών, ο Collins ανακοίνωσε ότι θα έπαιρνε χρόνο από την καριέρα του, προκαλώντας φήμες για αποχώρησή του από τη μουσική. Στις 7 Μαρτίου, ο εκπρόσωπός του διέψευσε τις φήμες λέγοντας ότι δεν είχε πρόθεση να αποσυρθεί. Ο Collins επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να αποσυρθεί, εστιάζοντας στην οικογενειακή του ζωή.

Τον Μάιο του 2015, ο Collins υπέγραψε συμφωνία με τη Warner Music Group για την επανέκδοση των σόλο άλμπουμ του με remastered ήχο και προηγουμένως αδημοσίευτο υλικό. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ανακοίνωσε ότι δεν είχε αποσυρθεί πλέον και ότι είχε ξεκινήσει σχέδια για περιοδεία και νέο άλμπουμ. Μέχρι τα μέσα του 2016, όλα τα οκτώ άλμπουμ του είχαν επανεκδοθεί, με το εξώφυλλο να έχει ανανεωθεί για να δείχνει τον Collins στην πιο ώριμη ηλικία του, εκτός από το “Going Back”, το οποίο είχε νέο εξώφυλλο.

Ποτέ δεν θα μάθεις πόσο κοντά ήμασταν…

Συνεργασία με τη Disney

Ο Collins δεν περιορίστηκε μόνο στη σόλο καριέρα του, αλλά ασχολήθηκε και με soundtracks για ταινίες. Το 1999, έγραψε τη μουσική για την ταινία της Disney “Tarzan”, κερδίζοντας Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι “You’ll Be in My Heart”.

Υγεία και Αποχώρηση από τη Σκηνή

Τα τελευταία χρόνια, η υγεία του Collins επιδεινώθηκε λόγω προβλημάτων στη σπονδυλική του στήλη, γεγονός που τον οδήγησε σε μερική απόσυρση από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ωστόσο, το 2017 πραγματοποίησε μια περιοδεία με τίτλο “Not Dead Yet Tour”, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του για τη μουσική παραμένει αμείωτη.

Η απάντηση είναι μέσα στο κεφάλι σου. Είναι εύκολο να τη βρεις αν την προσεγγίσεις λογικά…

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δίσκους τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως μέλος των Genesis, ο Phil Collins είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς όλων των εποχών. Η χαρακτηριστική φωνή του, το μοναδικό drumming style του και η ικανότητά του να γράφει τραγούδια με έντονο συναισθηματικό βάθος, τον καθιστούν διαχρονική φιγούρα στη μουσική ιστορία.

Είτε μέσα από τα συγκινητικά του κομμάτια είτε από τις δυνατές του ροκ επιτυχίες, ο Collins συνεχίζει να εμπνέει γενιές ακροατών και μουσικών, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη.