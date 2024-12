Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η Sandra Ann Lauer, γνωστή απλώς ως Sandra, αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της δεκαετίας του ’80, με καριέρα που συνδέθηκε άρρηκτα με την άνοδο της synthpop. Γεννημένη στις 18 Μαΐου 1962 στη Σααρμπρίκεν της Γερμανίας, η Sandra κατάφερε να κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση χάρη στη μοναδική φωνή της, το ιδιαίτερο στυλ και τις αξέχαστες μελωδίες που χαρακτηρίζουν τα τραγούδια της.

Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 33 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, η Sandra καθιερώθηκε ως η πιο επιτυχημένη Γερμανίδα τραγουδίστρια!

Η Αρχή της Πορείας της

Η Sandra έδειξε από μικρή ηλικία το ενδιαφέρον της για τη μουσική. Το 1976, σε ηλικία μόλις 14 ετών, κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ με τίτλο “Andy, mein Freund“. Παρά την περιορισμένη επιτυχία, αυτό το ξεκίνημα άνοιξε τον δρόμο για την ένταξή της στο γυναικείο γκρουπ Arabesque, το οποίο υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ιαπωνία και τη Μέση Ανατολή. Με το συγκρότημα, η Sandra απέκτησε εμπειρία στη σκηνή και γνώρισε τον μελλοντικό συνεργάτη και σύζυγό της, τον Michael Cretu.

Η Σόλο Καριέρα

Το 1984, η Sandra άφησε το γκρουπ και ξεκίνησε σόλο καριέρα. Το σινγκλ “Maria Magdalena“ (1985) αποτέλεσε την εκρηκτική της είσοδο στη διεθνή σκηνή. Το τραγούδι κατέκτησε την κορυφή των charts σε περισσότερες από 21 χώρες και παραμένει μια από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της. Ο Michael Cretu ανέλαβε την παραγωγή των τραγουδιών της, ενσωματώνοντας το χαρακτηριστικό synthpop ύφος που ταυτίστηκε με τη μουσική της.

Το “In the Heat of the Night“ αποτελεί το δεύτερο single από το πρώτο άλμπουμ της Sandra, The Long Play (1985). Το τραγούδι συνεχίζει την επιτυχία του “Maria Magdalena” και καθιερώνει τη Sandra ως ένα από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο της!

Το κομμάτι είναι γραμμένο από τους Hubert Kemmler (γνωστός από το συγκρότημα Hubert Kah), Michael Cretu, και άλλους συνεργάτες της. Η παραγωγή ανήκει εξ ολοκλήρου στον Michael Cretu, ο οποίος χρησιμοποίησε μια πλούσια μίξη ηλεκτρονικών ήχων, συνθεσάιζερ και ρυθμικών στοιχείων.

Έφτασε στην κορυφή των charts σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, και η Σουηδία. Συνοδευόταν από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο που τόνιζε τη μυστηριώδη και ερωτική αισθητική του τραγουδιού.

Ο Michael Cretu συμμετείχε στα φωνητικά του τραγουδιού…

Το δεύτερο άλμπουμ της Sandra, Mirrors, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1986 και περιλάμβανε τα επιτυχημένα κομμάτια “Innocent Love” και “Hi! Hi! Hi!“, τα οποία έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ευρώπη.

Το 1987, η Sandra κυκλοφόρησε μια διασκευή του “Everlasting Love“, που ήταν ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια από την παιδική της ηλικία. Το κομμάτι γνώρισε μεγάλη διεθνή επιτυχία, κατακτώντας το Top 10 στις γερμανόφωνες χώρες και φτάνοντας στο Top 20 σε πολλές άλλες. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στην πρώτη συλλογή μεγάλων επιτυχιών της, το Ten on One (The Singles).

Με το τρίτο της άλμπουμ Into a Secret Land, η Sandra απομακρύνθηκε από τον ηλεκτρονικό ήχο της synth-pop και εξερεύνησε πιο εξελιγμένα pop μονοπάτια. Το πρώτο single, “Heaven Can Wait“, έδειξε αυτή την αλλαγή, ενώ το δεύτερο single, “Secret Land”, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα solo hits της, αγαπημένο στους θαυμαστές και τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Το “We’ll Be Together”, το τρίτο single του άλμπουμ, ήταν το πρώτο τραγούδι που η Sandra έγραψε μαζί με άλλους, κάτι που σήμανε μια σημαντική καλλιτεχνική εξέλιξη για εκείνη.

Το 1990, η Sandra κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της, Paintings in Yellow, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία κυρίως στην πατρίδα της, τη Γερμανία. Το τραγούδι “Hiroshima“, το οποίο έγινε το πρώτο single, ήταν ένα χορευτικό hit, ενώ τα “(Life May Be) A Big Insanity” και “One More Night”, που κυκλοφόρησαν ως το δεύτερο και τρίτο single, δεν είχαν ανάλογη επιτυχία.

Το 1992, το πέμπτο άλμπουμ της, Close to Seven, παρουσίασε έναν πιο ώριμο ήχο, λιγότερο προσανατολισμένο στον χορό. Το πρώτο single, “Don’t Be Aggressive”, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές, αλλά το δεύτερο single, “I Need Love”, ήταν το πρώτο από το 1984 που δεν κατάφερε να μπει στα charts.

Το 1995, ενώ ήταν έγκυος σε δίδυμα, η Sandra κυκλοφόρησε το άλμπουμ Fading Shades. Σε αυτό το άλμπουμ, ο νέος συνεργάτης Jens Gad ανέλαβε τη σύνθεση και την παραγωγή μαζί με τον Michael Cretu. Το πρώτο single, μια διασκευή του κλασικού “Nights in White Satin“ των Moody Blues, είχε χαμηλή απήχηση στα charts. Παρά τις προσπάθειες, το άλμπουμ έλαβε μέτριες κριτικές και η εμπορική του επιτυχία ήταν περιορισμένη.

Το 2001 κυκλοφόρησε η μπαλάντα “Forever“, που σημείωσε σχετική επιτυχία και προετοίμασε το έδαφος για το άλμπουμ The Wheel of Time, το οποίο κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2002, ύστερα από πολλές καθυστερήσεις. Το άλμπουμ σημείωσε επιτυχία στα charts και έλαβε θετικές κριτικές. Ανάμεσα στα singles του άλμπουμ ήταν το “Such a Shame“, μια διασκευή του τραγουδιού των Talk Talk και η μπαλάντα “I Close My Eyes”.

Μετά από αρκετά χρόνια αποχής, το 2006, η Sandra συνεργάστηκε με τον Ελβετό τραγουδιστή DJ BoBo στο ντουέτο “Secrets of Love“, που συμπεριλήφθηκε στη συλλογή του Greatest Hits.

Το άλμπουμ The Art of Love κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2007, σημειώνοντας περιορισμένη διεθνή επιτυχία. Για πρώτη φορά, ο Michael Cretu δεν συμμετείχε στην παραγωγή του, καθώς ήταν απασχολημένος με το project των Enigma. Την παραγωγή ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Jens Gad, ενώ η Sandra συμμετείχε ενεργά στη σύνθεση και τη συγγραφή των τραγουδιών. Το άλμπουμ ήταν βαθιά προσωπικό, αντανακλώντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο στη ζωή της.

Το επόμενο άλμπουμ της, Back to Life, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2009 και παρουσίασε έναν πιο σύγχρονο ήχο σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές της. Το άλμπουμ περιλαμβάνει up-tempo τραγούδια με έντονες επιρροές από latin pop, dance, και R&B, κάτι που έδειξε μια νέα κατεύθυνση στην καριέρα της. Τα singles “In a Heartbeat” και “The Night Is Still Young”, στο οποίο συμμετείχε ο Thomas Anders από τους Modern Talking, είχαν μέτρια επιτυχία.

Το άλμπουμ σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να επαναλάβει τη διεθνή απήχηση των προηγούμενων.

Το 2012, η Sandra παρουσίασε το δέκατο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ της, Stay in Touch. Υπό την παραγωγή του γερμανικού DJ duo Blank & Jones, το άλμπουμ ανέδειξε ήχους της δεκαετίας του 1980, που θύμιζαν τα πρώτα της άλμπουμ. Ξεχώρισε το “Maybe tonight”

Η σχέση της με τον Michael Cretu

Η Sandra και ο Michael Cretu γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν ο Cretu εργαζόταν ως παραγωγός και συνθέτης. Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 1984, με το πρώτο σόλο single της Sandra, το “Japan Ist Weit”, μια διασκευή του “Big in Japan” των Alphaville. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Sandra, “Maria Magdalena”, που κυκλοφόρησε το 1985, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή του Cretu, σηματοδοτώντας την αρχή μιας εντυπωσιακής κοινής πορείας.

Ο Michael Cretu ήταν ο βασικός παραγωγός όλων των άλμπουμ της Sandra μέχρι το 2002. Δημιούργησε έναν χαρακτηριστικό ήχο, συνδυάζοντας electro-pop και μελωδικές μπαλάντες, που συνέβαλε στην επιτυχία της στη Γερμανία και διεθνώς. Παράλληλα, η Sandra συμμετείχε ως φωνητικά σε πολλά τραγούδια του project Enigma, με πιο γνωστό το παγκόσμιο hit “Sadeness (Part I)”.

Η επιτυχία της Sandra ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργικότητα του Cretu, αλλά και το προσωπικό τους δέσιμο, το οποίο έδινε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στις δουλειές τους. Η Sandra περιέγραφε τον Cretu ως μια ιδιοφυΐα στη μουσική παραγωγή, ενώ ο Cretu επαινούσε τη φωνή και τη σκηνική παρουσία της.

Η Sandra και ο Michael Cretu παντρεύτηκαν το 1988 και εγκαταστάθηκαν σε μια εντυπωσιακή βίλα στην Ίμπιζα, που ονομάστηκε “A.R.T. Studios”. Εκεί ηχογραφήθηκαν πολλά από τα άλμπουμ της Sandra αλλά και του Enigma. Το ζευγάρι απέκτησε δίδυμα αγόρια, τον Nikita και τον Sebastian, το 1995.

Η σχέση τους άρχισε να φθίνει στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και το 2007 ανακοινώθηκε το διαζύγιό τους. Σύμφωνα με αναφορές, οι διαφορετικές προτεραιότητες και το έντονο πρόγραμμα εργασίας τους συνέβαλαν στο τέλος του γάμου τους. Μετά το διαζύγιο, η Sandra επικεντρώθηκε στην προσωπική της ζωή και συνέχισε την καριέρα της με διαφορετικούς παραγωγούς.

Η σχέση τους, γεμάτη δημιουργικότητα και προκλήσεις, διαμόρφωσε την καριέρα της Sandra και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη μουσική βιομηχανία.

Συμμετοχή σε Φιλανθρωπικές Δράσεις

Η Sandra είναι γνωστή για τη συμμετοχή της σε φιλανθρωπικές εκστρατείες και δράσεις που αφορούν τα ζώα και το περιβάλλον. Για παράδειγμα, το 1989, συμμετείχε στη σύνθεση του τραγουδιού “Yes We Can“ μαζί με άλλους 15 καλλιτέχνες, για το project “Artists United for Nature”, το οποίο είχε σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την προστασία της φύσης και των ζώων. Η καμπάνια αυτή ανέδειξε θέματα όπως η καταπολέμηση της παράνομης κυνηγετικής δραστηριότητας και η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η Sandra έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο πάθος της για την προστασία των ζώων και της φύσης, και η στάση της αυτή αντικατοπτρίζεται και στη μουσική της, αλλά και στις προσωπικές της επιλογές. Ειδικότερα, στην προσωπική της ζωή, έχει δείξει την προτίμησή της για τη φροντίδα των ζώων, ενισχύοντας τη φήμη της ως υποστηρίκτρια αυτών των σκοπών.

Η σύνδεση με τα δικαιώματα των ζώων και το περιβάλλον έχει επίσης επηρεάσει την εικόνα της ως καλλιτέχνιδα, καθώς θεωρεί ότι η τέχνη και η προσωπική της ζωή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στείλουν μηνύματα υποστήριξης σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Η Sandra Σήμερα

Παρά την υποχώρηση της δημοτικότητας της synthpop, η Sandra συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη μουσική. Εμφανίζεται σε συναυλίες, διατηρώντας μια αφοσιωμένη βάση θαυμαστών.

Η Sandra παραμένει ένα σύμβολο μιας εποχής γεμάτης μουσική καινοτομία και αισθητική. Η μουσική της συνεχίζει να εμπνέει και να συντροφεύει γενιές ακροατών.