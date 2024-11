Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η Tina Turner, γνωστή ως η “Βασίλισσα του Rock ‘n’ Roll”, ήταν μια από τις πιο δυναμικές και επιδραστικές καλλιτέχνιδες της σύγχρονης μουσικής. Γεννήθηκε ως Anna Mae Bullock στις 26 Νοεμβρίου 1939 στο Nutbush του Τενεσί, και με την ισχυρή, χαρακτηριστική φωνή και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία κατέκτησε τη μουσική βιομηχανία, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα σε είδη όπως η rock, η soul, η R&B και η pop.

Καριέρα και Επιτυχίες

Η καριέρα της Turner ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, όταν εντάχθηκε στην μπάντα του Ike Turner, που αργότερα μετονομάστηκε σε Ike & Tina Turner Revue. Μαζί, το ντουέτο ανέδειξε μεγάλες επιτυχίες όπως το “River Deep – Mountain High” και την κλασική διασκευή του “Proud Mary”, τραγούδι των Creedence Clearwater Revival, που απογείωσε την καριέρα της. Ωστόσο, ο γάμος τους χαρακτηρίστηκε από κακοποιητικές συμπεριφορές, και η Tina τελικά χώρισε και ακολούθησε σόλο καριέρα.

Η σόλο καριέρα της απογειώθηκε τη δεκαετία του 1980 με το άλμπουμ “Private Dancer” (1984), το οποίο περιείχε τις τεράστιες επιτυχίες “What’s Love Got to Do with It”, “Better Be Good to Me”, και το ομώνυμο “Private Dancer”. Το τραγούδι “What’s Love Got to Do with It” έγινε το σήμα κατατεθέν της και κέρδισε τέσσερα Grammy Awards, συμπεριλαμβανομένου του Record of the Year. Στη συνέχεια ακολούθησαν τραγούδια όπως το “We Don’t Need Another Hero” (για την ταινία Mad Max Beyond Thunderdome), το “The Best” και το “I Don’t Wanna Lose You”, που έγιναν διεθνή hits.

Προσωπική Ζωή

Η προσωπική της ζωή σημαδεύτηκε από δοκιμασίες, κυρίως από τον κακοποιητικό γάμο της με τον Ike Turner. Όμως, η Turner επέδειξε σθένος και θέληση να αφήσει πίσω της αυτή την οδυνηρή περίοδο. Μετά το διαζύγιό της, συνέχισε να εξελίσσεται και να ακμάζει καλλιτεχνικά, ενώ οι εμπειρίες της ενέπνευσαν πολλές γυναίκες παγκοσμίως. Αργότερα στη ζωή της, βρήκε την αγάπη και την ηρεμία στο πρόσωπο του Γερμανού παραγωγού Erwin Bach, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2013 και μετακόμισε στην Ελβετία, όπου και έζησε έως το τέλος της ζωής της.

Σημαντικά Βραβεία και Διακρίσεις

Η Tina Turner τιμήθηκε με οκτώ Grammy Awards, μεταξύ των οποίων βραβεία για το Best Female Rock Vocal Performance και το Record of the Year. Επιπλέον, το 1991 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Ike & Tina Turner, ενώ το 2021 επανήλθε στην ίδια λίστα ως σόλο καλλιτέχνις. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια, ενώ το τραγούδι “Proud Mary” έλαβε μια από τις υψηλότερες διακρίσεις από το Grammy Hall of Fame.

Κληρονομιά και Επιρροή

Η Tina Turner δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια, αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η ενέργεια, η αυθεντικότητα και η δύναμή της ενέπνευσαν πολλούς καλλιτέχνες, ενώ η ιστορία της αποτελεί υπόδειγμα αντοχής και αναγέννησης. Το 1993, η ταινία “What’s Love Got to Do with It”, με την Angela Bassett στον ρόλο της Turner, αφηγήθηκε τη ζωή της και έγινε σημείο αναφοράς για την καριέρα και το προσωπικό της ταξίδι.

Η Turner αποχώρησε από τη μουσική το 2009, αφήνοντας όμως μια τεράστια παρακαταθήκη και μια αίσθηση αθάνατης φήμης. Πέθανε στις 24 Μαΐου 2023, στο σπίτι της στην Ελβετία, σε ηλικία 83 ετών. Η απώλειά της προκάλεσε θλίψη και συγκίνηση παγκοσμίως, ωστόσο το έργο της συνεχίζει να εμπνέει τους θαυμαστές και τους καλλιτέχνες.

Δισκογραφία

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και πολιτογραφημένη Ελβετή Tina Turner κυκλοφόρησε εννέα στούντιο άλμπουμ, τρία live άλμπουμ, δύο soundtracks και έξι συλλογές. Αναγνωρισμένη παγκοσμίως ως η “Βασίλισσα του Rock ‘n’ Roll”, η Turner έχει πουλήσει συνολικά περίπου 100 έως 150 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, με ορισμένες πηγές να αναφέρουν πωλήσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση την κατατάσσει στις πιο επιτυχημένες γυναικείες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Στις ΗΠΑ μόνο, σύμφωνα με την Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας Αμερικής, οι πιστοποιημένες πωλήσεις της ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια άλμπουμ!

Κορυφαίοι Δίσκοι και Επιτυχίες

Private Dancer (1984) – με επιτυχίες όπως What’s Love Got to Do with It, Better Be Good to Me

(1984) – με επιτυχίες όπως What’s Love Got to Do with It, Better Be Good to Me Break Every Rule (1986) – περιλαμβάνει το Typical Male, Two People

(1986) – περιλαμβάνει το Typical Male, Two People Foreign Affair (1989) – περιλαμβάνει το The Best, Steamy Windows, I Don’t Wanna Lose You

Όλα τα studio album

Tina Turns the Country On! (1974)

Acid Queen (1975)

Rough (1978)

Love Explosion (1979)

Private Dancer (1984)

Break Every Rule (1986)

Foreign Affair (1989)

Wildest Dreams (1996)

Twenty Four Seven (1999)