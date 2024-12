Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η Marianne Faithfull γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1946 στο Λονδίνο και αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της βρετανικής μουσικής σκηνής. Καλλιτέχνιδα με πολύπλευρο ταλέντο, η Faithfull διακρίθηκε τόσο για τη μουσική της όσο και για τη βαθιά και έντονη προσωπικότητά της, που σφράγισε την καριέρα της με τρόπο μοναδικό.

Τα Πρώτα Χρόνια και η Άνοδος στη Δόξα

Η Marianne Faithfull μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον καλλιτεχνικής ευαισθησίας. Η μητέρα της ήταν χορεύτρια και η πατρική της καταγωγή περιελάμβανε έναν καθηγητή ψυχολογίας. Ξεκίνησε τη μουσική της πορεία στα μέσα της δεκαετίας του ’60, όταν την ανακάλυψε ο Andrew Loog Oldham, μάνατζερ των Rolling Stones. Το ντεμπούτο της ήταν το “As Tears Go By“, ένα τραγούδι που έγραψαν οι Mick Jagger, Keith Richards και Oldham, και σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθιστώντας τη μία από τις πιο γνωστές φωνές της εποχής.

Οι Δεκαετίες του ’60 και ’70

Η Marianne Faithfull έγινε σύμβολο της εποχής των ’60s, τόσο για τη μουσική της όσο και για τον θυελλώδη τρόπο ζωής της. Η σχέση της με τον Mick Jagger και οι στενές επαφές της με τους Rolling Stones την έφεραν στο επίκεντρο της ροκ σκηνής. Ωστόσο, τα προβλήματα υγείας και οι καταχρήσεις σημάδεψαν τη ζωή της τη δεκαετία του ’70.

Η Faithfull τερμάτισε τη σχέση της με τον Jagger τον Μάιο του 1970, αφού ξεκίνησε μια σχέση με τον Αγγλο-Ιρλανδό ευγενή “Paddy” Rossmore. Την ίδια χρονιά, έχασε και την επιμέλεια του γιου της Nicholas που είχε αποκτήσει νωρίτερα, to 1965, με τον John Dunbar, έναν Βρετανό καλλιτέχνη και γκαλερίστα, γεγονός που την οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας. Η προσωπική της ζωή άρχισε να καταρρέει, ενώ η καριέρα της πέρασε σε ελεύθερη πτώση.

Έφρασε μάλιστα το 1979 να συλληφθεί στη Νορβηγία για κατοχή μαριχουάνας. Κάτι όμως που φαίνεται να αποτέλεσε την αιτία να αποφασίσει να αφήσει πίσω τις εξαρτήσεις και να στραφεί και πάλι στην καριέρα της και μάλιστα άμεσα!

Να σημειώσουμε εδώ πως γενικά η Marianne είχε μάλλον μια “πλούσια” προσωπική ζωή! Έχει παντρευτεί τρεις φορές και χώρισε και τις τρεις:

John Dunbar (1965-1966), με τον οποίο απέκτησε τον γιο της, Nicholas Dunbar.

Ben Brierly (1979-1986), μέλος του πανκ συγκροτήματος The Vibrators.

Giorgio Della Terza (1988-1991)

Επιπλέον, είχε αρκετές γνωστές σχέσεις, μεταξύ των οποίων:

Gene Pitney (1964), Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός.

Mick Jagger (1966-1970), τραγουδιστής των Rolling Stones, με τον οποίο είχε μια από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της.

William Warner Westenra, 7th Baron Rossmore (1970), γνωστός ως “Paddy Rossmore”

Jean De Breteuil (1971), Γάλλος αριστοκράτης που συνδέθηκε με τον κόσμο της ροκ.

David Bowie (1971-1972), θρυλικός καλλιτέχνης της ροκ.

François Ravard (1994-2009), Γάλλος παραγωγός.

Οι σχέσεις αυτές, μαζί με τους γάμους της, αντικατοπτρίζουν την έντονη και γεμάτη ζωή της, που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον καλλιτεχνικό και αριστοκρατικό κόσμο.

Το Μεγάλο Comeback

Η Faithfull επανήλθε δυναμικά το 1979 με το άλμπουμ Broken English, ένα έργο που την καθιέρωσε ως ώριμη καλλιτέχνιδα. Με πιο βαριά φωνή και στίχους που εξέφραζαν τις εμπειρίες της, το άλμπουμ γνώρισε μεγάλη επιτυχία και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της καριέρας της. Από εκεί και πέρα, η Marianne Faithfull συνέχισε να κυκλοφορεί άλμπουμ με υψηλή καλλιτεχνική αξία, όπως τα Dangerous Acquaintances (1981), Strange Weather (1987) και Vagabond Ways (1999).

Όλη η δισκογραφία της

Marianne Faithfull (1965)

Come My Way (1965)

Go Away from My World (1965)

North Country Maid (1966)

Faithfull Forever (1966)

Love in a Mist (1967)

Dreamin’ My Dreams (1976)

Broken English (1979)

Dangerous Acquaintances (1981)

A Child’s Adventure (1983)

Rich Kid Blues (1985, recorded in 1971)

Strange Weather (1987)

A Secret Life (1995)

The Seven Deadly Sins (1998)

Vagabond Ways (1999)

Kissin Time (2002)

Before the Poison (2005)

Easy Come, Easy Go (2008)

Horses and High Heels (2011)

Give My Love to London (2014)

Negative Capability (2018)

She Walks in Beauty (2021)

Ηθοποιία και Προσωπική Ζωή

Εκτός από τη μουσική, η Marianne Faithfull ασχολήθηκε και με την ηθοποιία. Συμμετείχε σε ταινίες και θεατρικές παραγωγές, ενώ το αυτοβιογραφικό της βιβλίο, “Faithfull: An Autobiography”, έριξε φως στις πιο σκοτεινές και λαμπερές στιγμές της ζωής της.

Ο κύριος λόγος που την αγαπήσαμε στην Ελλάδα

…ήταν μάλλον το τραγούδι “So sad” που ακούσαμε το 1981 στο album της “Dangerous Acquaintances” και ξεχωρίζει για τη μελαγχολική του ατμόσφαιρα και τη συναισθηματική ένταση…

Το Dangerous Acquaintances είναι ένα από τα άλμπουμ που συνεχίζουν τη μετάβασή της από το παραδοσιακό pop στυλ των αρχών της καριέρας της σε μια πιο ώριμη, rock κατεύθυνση.

Η Marianne Faithfull παραμένει μια από τις πιο σημαντικές καλλιτέχνιδες της ροκ και ποπ κουλτούρας. Η επιρροή της είναι αισθητή τόσο στη μουσική όσο και στον τρόπο που οι καλλιτέχνες εκφράζουν την προσωπικότητά τους μέσα από την τέχνη.

Σήμερα, η Marianne Faithfull αποτελεί σύμβολο δημιουργικότητας, εμπνέοντας τόσο το κοινό όσο και τους νέους καλλιτέχνες.

Χρόνια Πολλά, Marianne!