Ο Στέλιος Σαλβαδόρ με “Λονδρέζικο αέρα” αναβιώνει την ένδοξη ιστορία του συγκροτήματος των Μωρά Στη Φωτιά και μας παρουσιάζει την νέα έκδοση του τραγουδιού ορόσημου για την Ελληνική Ροκ “Κάτω Στην Πόλη”!

To “Κάτω στην Πόλη” αποτελεί μια πρώτη “χορταστική” ηχητική γεύση, προάγγελο μιας κυκλοφορίας έκπληξης, που θα περιλαμβάνει μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της μακροχρόνιας πορείας του Στέλιου Σαλβαδόρ και των Μωρά Στη Φωτιά και θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο 180 gr από την Plus Rec. Η σημαντικότητα της έγκειται στο γεγονός ότι το τραγούδι που όλοι έχουμε τραγουδήσει, χορέψει και αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια παρουσιάζεται για πρώτη φορά ξανά με μια νέα εκτέλεση, που όμως κρατά την φρεσκάδα και την ψυχή της αρχικής!

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό The Friary Studios του Λονδίνου μπροστά στην SSL G, aka “Jaqueline” θρυλική κονσόλα του Prince, στην οποία έχουν ηχογραφηθεί album από καλλιτέχνες όπως Eric Clapton, Robert Plant, Duran Duran, Rolling Stones και άλλων, ενώ στην παραγωγή του συντέλεσαν καταξιωμένοι βρετανοί μουσικοί και συνεργάτες του Στέλιου Σαλβαδόρ!

Ο Στέλιος Σαλβαδόρ η «ψυχή και το μυαλό» των Μωρά Στη Φωτιά, επιμελείται την αναβίωση του τραγουδιού “Κάτω Στην Πόλη” και μας ξανά φέρνει σε γνωριμία με την καλή γνήσια Ελληνική Ροκ που τόσο αγαπήσαμε!

To Best Of του Στέλιου Σαλβαδόρ & των Μωρά Στη Φωτιά, θα κυκλοφορήσει σε Βινύλιο 180gr και Ψηφιακά αρχές Μαρτίου του 2020 από την Plus Rec.

Πώς θα σου φαινότανε λοιπόν φιλαράκο

Αν απόψε το βράδυ βγαίναμε όλοι μαζί

Μια νυχτιάτικη βόλτα μέσ’ το κέντρο της πόλης

Στο ρυθμό που σκοτώνει όπως ξέρουν αυτοί;

Πάμε!

Ήρθαμε απόψε από τόσο μακριά

Με τέρμα το γκάζι και βρώμικα μυαλά

Φτερά στο κεφάλι τα μάτια μας θολά

Τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά

Στα φορτηγά, στα φορτηγά

Από τα προάστια κι απ’ τα γύρω χωριά

Άραβες και νέγροι Βεδουίνοι με σπαθιά

Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά

Μα κάποιος από μας στο δρόμο πέταξε τη λέξη

Φωτιά, τη λέξη φωτιά

Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μας

Ουρλιάζοντας πιο δυνατά

Λα λα λα

Πενήντα χρόνια περιμέναμε για αυτή τη βραδιά

Θα τραγουδάμε όλη τη νύχτα κι ούτε πόνος ούτε χαρά

Οι εραστές έχουν ανάψει κι ορκιστήκαν να’ ναι πιστοί

Πενήντα χρόνια περιμέναμε για αυτή τη γιορτή

Περπατάμε στην πόλη σα μια μηχανή

Και νιώθουμε σα βόμβα έτοιμη να εκραγεί

Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός

Μιλάω για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της

Αλλιώς, κάπως αλλιώς

Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους

Πιάσ’ το νόημα

πιάσ’ το νόημα, πάει να πει

Λα λα λα

Πενήντα χρόνια περιμέναμε για αυτή τη βραδιά

Θα τραγουδάμε όλη τη νύχτα κι ούτε πόνος ούτε χαρά

Οι εραστές έχουν ανάψει κι ορκιστήκαν να’ ναι πιστοί

Πενήντα χρόνια περιμέναμε για αυτή τη γιορτή

Ο χρόνος είναι τώρα και ο τόπος είναι εδώ

Έτοιμος να μπει στον καινούργιο χορό

είμαι πάνω, είμαι κάτω, είμαι κει, είμαι εδώ