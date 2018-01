“A Little Theatre Music”, με τις Φανή Γέμτου και Έλλη Δαδήρα…

Η Φανή Γέμτου και η Έλλη Δαδήρα, μετά την πρώτη επιτυχημένη τους συναυλία στο ατμοσφαιρικό El Convento Del Arte, ανανεώνουν το ραντεβού τους. Οι δύο performers ερμηνεύουν δεξιοτεχνικά, με συνοδεία πιάνου, τραγούδια υψηλών απαιτήσεων που έγιναν γνωστά μέσα από τις φωνές σημαντικών πρωταγωνιστριών των μιούζικαλ, όπως οι Lea Salonga, Barbra Streisand, Elaine Page, Bernadette Peters, Linda Eder, Sarah Brightman κ.α. Στη δίωρη μουσική τους παράσταση προσεγγίζουν μια μεγάλη γκάμα ρόλων και ερμηνευτικών δυναμικών του μουσικού θεάτρου, καθώς λειτουργούν τόσο ως παρουσιάστριες και αφηγήτριες, όσο κι ως ηθοποιοί και τραγουδίστριες, ξεδιπλώνοντας τα δεδομένα των μιούζικαλ που παρουσιάζουν.

Τραγούδια αγαπημένα – Memory (“Cats”), Don’t cry for me Argentina («Evita”), I could have danced all night (“My fair Lady”) κ.α.-, τόσο από μεγάλα μιούζικαλ που άφησαν εποχή- “Les Miserables”, “Miss Saigon”, “Grease”, “West Side Story” κ.α. – όσο κι από σημαντικά μιούζικαλ λιγότερο γνωστά στην Ελλάδα – “Little night music”, “Scarlet Pimpernel”, “Follies” κ.α. – παρουσιάζονται και ερμηνεύονται μοναδικά σαν αυτοτελείς μουσικές ιστορίες.

Στο πιάνο ο Νίκος Δρογώσης.

Κείμενα, επιλογή ρεπερτορίου: Φανή Γέμτου

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ώρα έναρξης 22:00

EL CONVENTO DEL ARTE

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο

Τηλ.: 210 5200602

Είσοδος: 8 ευρώ