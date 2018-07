Από Υποχθόνιο μέχρι Πάολα! Όλες οι μουσικές χωράνε στο φετινό επετειακό River Party, στο Νεστόριο Καστοριάς!

Χορηγός Επικοινωνίας: MusicCorner.gr

Το River Party είναι το μεγαλύτερο και ιστορικότερο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα! Διοργανώνεται τα τελευταία 39 χρόνια στην πανέμορφη φυσική τοποθεσία του Νεστορίου Καστοριάς και υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 50.000 επισκέπτες.

Φέτος η ιστορική εκδήλωση συμπληρώνει τα 40 της χρόνια και ξαναγεννιέται σε μια επετειακή παραγωγή με τίτλο «REBORN» με διάρκεια από 1 έως 5 Αυγούστου 2018.

«Imagine all the people…»

Η ιστορία μας ξεκινά την δεκαετία του 1970, όταν μια καλοκαιρινή παρέα νεαρών μεταναστών και κατοίκων του Νεστορίου, ακούμπησαν τη βελόνα του πικ-απ στο πρώτο τραγούδι, «σκάβοντας» τα αυλάκια του δίσκου σαν να ήθελαν να ετοιμάσουν το έδαφος δίπλα στον Αλιάκμονα για σπορά μιας συναρπαστικής συνέχειας την οποία ούτε οι δημιουργοί του οι ίδιοι μπορούσαν να φανταστούν εκείνες τις ιστορικές στιγμές.

Ήταν η εποχή που ο John Lennon ακούγονταν στο σύμπαν με στίχους όπως:

«Φαντάσου όλους τους ανθρώπους

να ζουν με ειρήνη…

Ίσως πεις πως είμαι ονειροπόλος

αλλά δεν είμαι μόνο ένας.

Ελπίζω κάποια μέρα εσύ θα μας ενώσεις

και ο κόσμος θα ζει σαν ένας…

Μία αδελφοσύνη.

Φαντάσου όλους τους ανθρώπους

να μοιράζονται όλο το κόσμο»

Στο Νεστόριο, ο …σπόρος «έπιασε» και τα επόμενα χρόνια κάθε καλοκαίρι εκείνες οι πρώτες μέρες του Αυγούστου έγραφαν κάθε φορά και από ένα νέο επεισόδιο της ιστορικής μετέπειτα εκδήλωσης. Η μικρή αυθόρμητη παρέα γέννησε μια ιδέα που έμελε να μεταμορφωθεί σε θρυλικό Φεστιβάλ το οποίο γεύθηκαν καλλιτέχνες ενός μεγάλου φάσματος του Ελληνικού πενταγράμμου σε ζωντανές εμφανίσεις.

Στο River Party που ξεκίνησε με βινύλιο, εμφανίστηκαν καλλιτέχνες κάθε μουσικής σκηνής. Rock, έντεχνο, Pop, Hip Hop, Λαϊκό, Φολκλόρ, Ethnic, Dj set, κλπ.

Αν μπορούσε να παραβρεθεί κάποια στιγμή στο RIVER PARTY ο Gustave Le Bon, θα έδινε νέο ορισμό στην «συλλογική ψυχή».

Αν γινόταν να είναι μαζί μας ο John Lehnon …θα φώναζε μελωδικά: «Imagine all the people…»

Αυτή είναι η φιλοσοφία:

Το River Party είναι μεγάλο και τους χωράει όλους!

Το LINE UP

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

KIKO NAVARRO

ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΣ

YUNG LIGHT

MADCLIP

CHRIS LOW

SKIVE

DJ SKINNY

KIKI BOTONAKI

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

KINGS

VEGAS

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ

SCARS OF TEARS

BIG DADDY

AND US

PIT ASS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ – ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ROUS

JOEY

BAZE-L

SERGIO T

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΑΟΛΑ

ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

KOZA MOSTRA

BO

BAZE-L

SERGIO T

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

BAZE-L

SERGIO T