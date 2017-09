“Ερμηνείες γυμνές” – δωρικές μουσικές βραδιές στον Ιανό!

Η νέα σεζόν ξεκινά με “Ερμηνείες Γυμνές στον ΙΑΝΟ”. Μια σειρά πρωτότυπων μουσικών παραστάσεων που ετοιμάστηκαν και παρουσιάζονται αποκλειστικά στη μουσική σκηνή του ΙΑΝΟΥ, σε συνεργασία με σημαντικούς έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές.

Η σκηνή “αδειάζει” και οι προβολείς ανάβουν για να φωτίσουν άγνωστες πτυχές της μουσικής μέσα από την προσωπική οπτική και αισθητική των ίδιων των δημιουργών. Η ποίηση και οι στίχοι έρχονται σε πρώτο πλάνο μέσα από μια φωνή και ένα όργανο.

Σπουδαίοι και αγαπημένοι ερμηνευτές συμμετέχουν στις “Ερμηνείες Γυμνές στον ΙΑΝΟ” επιλέγοντας τραγούδια που αγάπησαν, τραγούδια που τους σημάδεψαν ακόμα και τραγούδια που δεν έχουν τολμήσει ποτέ ως τώρα να πουν.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, σημαντικοί καλλιτέχνες τολμούν “Ερμηνείες Γυμνές” και συστήνουν στο κοινό αγαπημένα τους τραγούδια, αλλιώς.

Η Σαβίνα Γιαννάτου, η Γιώτα Νέγκα, ο Χρήστος Θηβαίος και η Κατερίνα Πολέμη ξεκινούν τις “Ερμηνείες Γυμνές στον ΙΑΝΟ ” τον Οκτώβριο. Ένα καθηλωτικό δίωρο μουσικό πρόγραμμα που θα μας χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις αναπάντεχες επιλογές τραγουδιών που ετοίμασαν και παρουσιάζουν ο καθένας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα :

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Σαβίνα Γιαννάτου και τον Σπύρος Μάνεσης

Η Σαβίνα Γιαννάτου και ο πιανίστας Σπύρος Μάνεσης, ύστερα από τις κοινές τους εμφανίσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης του Μεντέγιν στην Κολομβία, συναντιούνται τώρα ξανά στην Αθήνα, στη σκηνή του ΙΑΝΟΥ.

Η Σαβίνα Γιαννάτου είναι γνωστή εδώ και χρόνια για την πρόθεση της να συνδυάζει στοιχεία ελεύθερου αυτοσχεδιασμού με την παράδοση της Μεσογείου.

Ο Σπύρος Μάνεσης ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων μουσικών της τζαζ, με πολύχρονες σπουδές σε Ελλάδα και Ολλανδία και καλλιτεχνική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη.

Με την συνεργασία τους, η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Σπύρος Μάνεσης επιχειρούν την αλληλεπίδραση διαφορετικών μουσικών κόσμων, όπου μεταξύ άλλων θα συνυπάρχουν η μουσική της Μεσογείου με τη μελοποιημένη ποίηση αλλά και τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι και της Λένας Πλάτωνος.

Η βραδιά θα μεταδίδεται ζωντανά από τo IANOS RADIO

Πληροφορίες :



Ώρα έναρξης: 21.30

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

IANOS

τηλ. 210 32 17 810,

Σταδίου 24 – Αθήνα

Είσοδος (με κρασί ή μπύρα): 18€

Προπώληση εισιτηρίων στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ: Σταδίου 24 & Golden Hall (Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι) και στο www.ianos.gr

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Χρήστος Θηβαίος

Από τις «Μέρες Αδέσποτες» στο «Σιδερένιο Νησί». 22 χρόνια δισκογραφίας και ο Χρήστος Θηβαίος συγκεντρώνει τις καλύτερες στιγμές του και παρουσιάζει στην σκηνή του ΙΑΝΟΥ ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, μελωδία και σπουδαίες επιτυχίες.

Μαζί του οι: Μάξιμος Δράκος και Καλλίστρατος Δρακόπουλος (κρουστά).

Τραγουδοποιός σπάνιας ευαισθησίας και ερμηνευτής υψηλών επιδόσεων ο Χρήστος Θηβαίος διαλέγει τα αγαπημένα του τραγούδια από την πορεία του στη μουσική αλλά και άλλα που έχει αγαπήσει, από εκλεκτούς συναδέλφους του.

Ταυτόχρονα παρουσιάζει και τα νέα τραγούδια από τον σπουδαία δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε τον περασμένο Χειμώνα, με τίτλο «Σιδερένιο Νησί».

Ο Χρήστος Θηβαίος μαζί με δύο εξαιρετικούς μουσικούς υπόσχονται μια αξέχαστη συναυλία που θα συγκινήσει και θα διασκεδάσει, με τα δικά του σπουδαία τραγούδια, όπως το «Ημερολόγιο» και τις «Περικοπές Ενός Απόκρυφου Ημερολογίου» αλλά με τραγούδια από τις συνεργασίες του με μεγάλους δημιουργούς, όπως το Θάνο Μικρούτσικο, το Γιώργο Ανδρέου, το Βασίλη Δημητρίου κ.ά.

Οργάνωση Παραγωγής: STRAY MUSIC

Πληροφορίες :



Είσοδος (με κρασί ή μπύρα): 16€

Ώρα έναρξης: 21.30 Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Η βραδιά θα μεταδίδεται ζωντανά από τo IANOS RADIO

Πληροφορίες IANOS | τηλ. 210 32 17 810, Σταδίου 24 – Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ: Σταδίου 24 & Golden Hall (Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι) και στο www.ianos.gr

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Κατερίνα Πολέμη

Η Κατερίνα Πολέμη στα 29 της, αφού κέρδισε την αγάπη του κοινού με τη μουσική της σύνθεση στη «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη αλλά και με τις συνθέσεις της για το θέατρο «Ευρυδίκη» και «Μεγάλη Χίμαιρα», παίρνει την κιθάρα της, κάθεται στο πιάνο του ΙΑΝΟΥ για μια και μοναδική βραδιά.

Η Κατερίνα γεννήθηκε στο Λονδίνο από Βραζιλιάνα μητέρα και Έλληνα πατέρα. Σπούδασε μουσική στο φημισμένο Berklee College of Music στις ΗΠΑ οπού έζησε 5 χρόνια. Το 2011 ηχογράφησε το πρώτο της δίσκο “Spread the Music not the Name” με υψηλές κριτικές και από τότε κάνει συναυλίες στην Αμερική, Ελλάδα και Βραζιλία. Πέρα από τα αναρίθμητα μικρά τζαζ μπαρ ανά τον κόσμο, έχει τραγουδήσει στο Carnegie Hall, στο Boston Symphony Hall, Stravinsky Auditorium στην Ελβετία, στον Κήπο Μεγάρου Αθηνών και το Καλλιμάρμαρο στη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλο φέτος.

Το 2012 έγραψε την μουσική για την θεατρική παράσταση – μιούζικαλ, «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» της Sarah Ruhlσε σκηνοθεσία Δ. Τάρλου όπου και ηχογράφησε τον δεύτερο της δίσκο “Ευρυδίκη” και πήρε το 1ο βραβείο μουσικής στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2013 του περιοδικού «ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ». Το 2013 έγραψε το soundtrarack της ταινίας “Μικρά Αγγλία” του Παντελή Βούλγαρη και σενάριο της Ιωάννας Καρυστιάνη, για το οποίο ήταν υποψήφια για καλύτερη μουσική από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου το 2014. Επίσης η ταινία κέρδισε τρία βραβεία στο 17ο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ της Σαγκάης, καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερης γυναικείας ερμηνείας (για την Πηνελόπη Τσιλίκα). Έπειτα έγραψε μουσική για τις θεατρικές παραστάσεις “Τρωικός Πόλεμος” σε σενάριο του Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία της Σοφία Σπυράτου και για το “Blasted” της Sarah Kane σε σκηνοθεσία Δ. Τάρλοου και το 2014 για την παράσταση “Η Μεγάλη Χίμαιρα” βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Καραγάτση για το φεστιβάλ Αθηνών 2014, σε σκηνοθεσία του Δ.Τάρλοου στο οποίο πήρε το 1ο βραβείο μουσικής στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2015 του περιοδικού «ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ» και παίζεται ακόμα για 4τη χρονιά. Το 2017 έγραψε μουσική για τη παράσταση “Θερισμός” του Δημήτρη Δημητριάδη στο Εθνικό Θέατρο, συμμετείχε στις παραστάσεις του “Όλοι μαζί μπορούμε” στο Καλλιμάρμαρο και στη Κύπρο του Διονύση Σαββόπουλου και από πέρσι το χειμώνα παίζει στις παραστάσεις “Το Φορτηγό” του Διονύση Σαββόπουλου. Το καλοκαίρι έκανε συναυλίες στην άλλη της πατρίδα τη Βραζιλία και ετοιμάζει έναν καινούριο δίσκο.

Πληροφορίες :

Είσοδος (με κρασί ή μπύρα): 15€.

Ώρα έναρξης: 21.30 Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Η βραδιά θα μεταδίδεται ζωντανά από τo IANOS RADIO

Πληροφορίες IANOS | τηλ. 210 32 17 810, Σταδίου 24 – Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ: Σταδίου 24 & Golden Hall (Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι) και στο www.ianos.gr

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Γιώτα Νέγκα

Η Γιώτα Νέγκα, έχοντας στις αποσκευές της την προσωπική της δισκογραφία και τη μεγάλη επιτυχία των καλοκαιρινών της εμφανίσεων, κάνει μια φθινοπωρινή στάση στη σκηνή του αγαπημένου βιβλιοπωλείου της πόλης.



«Τα τραγούδια που λες» αποκαλύπτουν την ουσία και την αιτία που επιλέχθηκαν μέσα από μια διαφορετική, unplugged εκδοχή, ειδικά για τη σκηνή του ΙΑΝΟΥ. Οι ιστορίες που κρύβουν και οι ξεχωριστές τους διαδρομές θα καταλήξουν σε έναν κοινό τόπο.

Μαζί της οι μουσικοί: Νίκος Κατσίκης (μπουζούκι, λαούτο), Τάσος Αθανασιάς (ακορντεόν). Φωτογραφίες : Δημήτρης Χώνος

Πληροφορίες :

Είσοδος (με κρασί ή μπύρα): 18€

Ώρα έναρξης: 21.30 Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Η βραδιά θα μεταδίδεται ζωντανά από τo IANOS RADIO

Πληροφορίες IANOS | τηλ. 210 32 17 810, Σταδίου 24 – Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ: Σταδίου 24 & Golden Hall (Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι) και στο www.ianos.gr

Επόμενες προγραμματισμένες “Ερμηνείες Γυμνές στον ΙΑΝΟ”

Παρασκευή 3 & 10 Νοεμβρίου Στέλιος Βαμβακάρης

Σάββατο 4 & 11 Νοεμβρίου Μελίνα Κανά

Σάββατο 18 Νοεμβρίου Νότης Μαυρουδής & Μόρφω Τσαϊρέλη

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, 1 & 8 Δεκεμβρίου Παναγιώτης Μάργαρης & Guests

Σάββατο 2, 9 & 16 Δεκεμβρίου Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη

22 Δεκεμβρίου Κώστας Θωμαΐδης