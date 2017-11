Εύα Τσάχρα – “Στο Κύμα Του Χρόνου”

Η Εύα Τσάχρα μας παρουσιάζει το τέταρτο single της “Στο Κύμα Του Χρόνου“. Μια διασκευή του αρμένικου τραγουδιού Yareh martou yara gouda για πιάνο,ούτι και παραδοσιακά κρουστά. Η Ανατολή συναντάει τη Δύση και μέσα από ένα ταξίδι στο χρόνο γεμάτο εικόνες και συναισθήματα ξαναγυρνάει στο σήμερα, έχοντας πια σαν παρακαταθήκη τις εμπειρίες του ταξιδιού φυλαγμένες στο κιτάπι της ψυχής!

Συνθέτης : Asough (Gousan) Havasi.

Real name – Armenak Markosyan of Parsam.

Date of birth : 19/01/1896

Date of death : 24/02/1978