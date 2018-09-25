Φέτος, θα μυρίσει… Χριστούγεννα από τον Νοέμβριο, στο νέο Christmas Theater! Δείτε το πρόγραμμα των παραστάσεων…
Αυτές τις Γιορτές, η Αθήνα υποδέχεται μια νέα θεατρική πρόταση. Στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και ετοιμάζεται το Christmas Theater! Το μεγαλύτερο και ομορφότερο θέατρο της πόλης!
Το Christmas Theater θα είναι χωρητικότητας 3.000 θεατών και θα είναι το μεγαλύτερο θέατρο της Αθήνας. Ετοιμάζεται για να φιλοξενήσει παραστάσεις που φιλοδοξούν να μας ταξιδέψουν στις ομορφότερες Χριστουγεννιάτικες πρωτεύουσες όλου του κόσμου. Από την Πράγα και την Βιέννη μέχρι την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, φυσικά τη Νέα Υόρκη αλλά και το Λας Βέγκας!
Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο! Με παραστάσεις αλλά και με γεύσεις. Έξω από το Christmas Theater θα σας περιμένει ένα μοναδικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό με ξύλινα σπιτάκια που θα προσφέρουν γεύσεις γλυκές και αλμυρές από όλο τον κόσμο, το πρώτο και μοναδικό στην Αθήνα Christmas Street Food village!
Αυτά τα Χριστούγεννα, βγάλτε το εισιτήριο σας και ταξιδέψτε στις ομορφότερες Χριστουγεννιάτικες πόλεις όλου του κόσμου!
Βγάλτε το εισιτήριό σας για το Christmas Theater!
Ετοιμάζεται και σας περιμένει από 23 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και 6 Ιανουαρίου 2019 στο Κλειστό Ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου, μια ανάσα από το κέντρο, στη Βεΐκου!
CHRISTMAS THEATER
ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Λεωφόρος Βεΐκου 137, Γαλάτσι
Πληροφορίες: τηλ. 211 7701700
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Προπώληση εισιτηρίων: τηλ. 211 7701700, viva.gr, christmastheater.gr
Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα
Αυτά τα Χριστούγεννα βγάλτε εισιτήριο για τις ομορφότερες Χριστουγεννιάτικες πόλεις όλου του κόσμου!
Χριστούγεννα στην Μόσχα!
CHRISTMAS GALA ΜΠΑΛΕΤΟΥ
ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΣΟΛΙΣΤ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΠΟΛΣΟΪ ΚΑΙ ΜΑΡΙΙΝΣΚΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΛΑΤΕΙΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
VIP ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 60 ΕΥΡΩ
Α΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 50 ΕΥΡΩ
Β΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 40 ΕΥΡΩ
ΚΕΡΚΙΔΑ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ)
Γ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 30 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 15 ΕΥΡΩ
Δ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 24 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 12 ΕΥΡΩ
Ε΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 18 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 9 ΕΥΡΩ
Χριστουγεννιάτικο ταξίδι στο Πεκίνο!
JACKIE CHAN LONG YU KUNG FU TROUPE
KUNG FU WARRIORS
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 17:30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΔΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
VIP ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 54 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 27 ΕΥΡΩ
Α΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 44 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 22 ΕΥΡΩ
Β΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 36 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 18 ΕΥΡΩ
ΚΕΡΚΙΔΑ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ)
Γ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 26 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 13 ΕΥΡΩ
Δ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 18 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 9 ΕΥΡΩ
Ε΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 10 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 5 ΕΥΡΩ
Τζαζ Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη!
MADELEINE PEYROUX
ΠΕΜΠΤΗ, 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΛΑΤΕΙΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
VIP ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 58 ΕΥΡΩ
Α΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 48 ΕΥΡΩ
Β΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 40 ΕΥΡΩ
ΚΕΡΚΙΔΑ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ)
Γ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 30 ΕΥΡΩ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ: 25 ΕΥΡΩ
Δ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25 ΕΥΡΩ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ: 20 ΕΥΡΩ
Ε΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20 ΕΥΡΩ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ: 15 ΕΥΡΩ
Χριστούγεννα στην Πράγα
ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 16:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 12:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 16:00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΔΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
VIP ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 54 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 27 ΕΥΡΩ
Α΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 44 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 22 ΕΥΡΩ
Β΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 36 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 18 ΕΥΡΩ
ΚΕΡΚΙΔΑ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ)
Γ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 26 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 13 ΕΥΡΩ
Δ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 18 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 9 ΕΥΡΩ
Ε΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 10 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 5 ΕΥΡΩ
Χριστούγεννα στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κάτω από τη βροχή!
DANCING IN THE RAIN
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΔΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
VIP ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 54 ΕΥΡΩ
Α΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 44 ΕΥΡΩ
Β΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 36 ΕΥΡΩ
ΚΕΡΚΙΔΑ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ)
Γ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 26 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 13 ΕΥΡΩ
Δ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 18 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 9 ΕΥΡΩ
Ε΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 10 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 5 ΕΥΡΩ
Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη!
PINK MARTINI
ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΛΑΤΕΙΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
VIP ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 68 ΕΥΡΩ
Α΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 58 ΕΥΡΩ
Β΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 48 ΕΥΡΩ
ΚΕΡΚΙΔΑ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ)
Γ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 38 ΕΥΡΩ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ: 32 ΕΥΡΩ
Δ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 32 ΕΥΡΩ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ: 26 ΕΥΡΩ
Ε΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 26 ΕΥΡΩ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ: 20 ΕΥΡΩ
Χριστούγεννα στην Αγία Πετρούπολη!
«ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ»
ST. PETERSBURG BALLET THEATRE OF RUSSIA
Με την συμμετοχή της 60μελούς ορχήστρας του θεάτρου
Συμμετέχουν σολίστ του θεάτρου Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΠΕΜΠΤΗ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 16:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 12:30 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 17:30
ΤΡΙΤΗ, 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΤΕΤΑΡΤΗ, 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 16:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 20:00
ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 16:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ, 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 12:30 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 17:30
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΔΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
VIP ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 54 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 27 ΕΥΡΩ
Α΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 44 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 22 ΕΥΡΩ
Β΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 36 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 18 ΕΥΡΩ
ΚΕΡΚΙΔΑ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ)
Γ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 26 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 13 ΕΥΡΩ
Δ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 18 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 9 ΕΥΡΩ
Ε΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 10 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 5 ΕΥΡΩ
Πρωτοχρονιά στην Βιέννη
ΒΙΕΝΕΖΙΚΑ ΒΑΛΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ FRANZ LEHAR ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΟΛΙΣΤ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 20:00
ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 20:00
ΠΕΜΠΤΗ, 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 20:00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΔΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
VIP ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 60 ΕΥΡΩ
Α΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 50 ΕΥΡΩ
Β΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 42 ΕΥΡΩ
ΚΕΡΚΙΔΑ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ)
Γ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 32 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 16 ΕΥΡΩ
Δ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 24 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 12 ΕΥΡΩ
Ε΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 18 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 9 ΕΥΡΩ
Χριστούγεννα στο Λας Βέγκας!
CHRISTMAS MAGIC FESTIVAL
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 16:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ, 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 12:00 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 16:00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΛΑΤΕΙΑ (ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
VIP ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 54 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 27 ΕΥΡΩ
Α΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 44 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 22 ΕΥΡΩ
Β΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 34 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ: 17 ΕΥΡΩ
ΚΕΡΚΙΔΑ (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ)
Γ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 24 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 12 ΕΥΡΩ
Δ΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 16 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 8 ΕΥΡΩ
Ε΄ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 10 ΕΥΡΩ, ΠΑΙΔΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – 65+, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 5 ΕΥΡΩ