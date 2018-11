Η Hindi Zahra, επιστρέφει σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα!

H «απόλυτη» Γαλλομαροκινή θεά του τραγουδιού, Hindi Zahra, επιστρέφει στην Ελλάδα για να μαγέψει το κοινό!

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου

Θεσσαλονίκη, Principal Club Theater

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου

Αθήνα, Fuzz Club

Παρά την μεγάλη επιτυχία των τραγουδιών της και τη δημοφιλία της στην Ελλάδα, κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για την διονυσιακή, εκστατική, σαγηνευτική performance της μικροκαμωμένης Γαλλομαροκινής, που «καταβρόχθισε» στην κυριολεξία τη σκηνή του θεάτρου Παλλάς!

Ή ίδια είχε δηλώσει πέρυσι σε συνέντευξη της: «Δεν παίζω απλά στις συναυλίες μου, αισθάνομαι πράγματα τα οποία θέλω να μεταδώσω στο κοινό, γι’ αυτό και δεν βαριέμαι ποτέ. Αυτή είναι η δουλειά μου άλλωστε, η δουλειά του τραγουδιστή στη βάση της είναι αυτή ακριβώς, να έρχεται σε επαφή με το κοινό, μια σχέση που χάνεται στα βάθη των χρόνων, από τότε που οι άνθρωποι τραγουδούσαν στα χωριά για την κοινότητά τους».

Αβίαστα, αληθινά και αποκαλυπτικά, ξεδίπλωσε το τεράστιο ταλέντο της, πότε σαν εύθραυστη ερωμένη και πότε σαν μαινάδα. Τραγούδησε για όλους εμάς με πάθος και χόρεψε σαν αγρίμι, ήταν το κάλεσμα της ερήμου, μια Σαμάνα μάγισσα.

Κοινό, δημοσιογράφοι, κριτικοί, παραγωγοί ακόμη – ακόμη και οι ανυποψίαστοι εργαζόμενοι του θεάτρου, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στη δίνη του τυφώνα Ζάχρα και παρασύρθηκαν σε μυστηριακούς χορούς σαν μια μάζα στις πρώτες θέσεις του Παλλάς, που ομολογουμένως δεν είχε ποτέ ζήσει ανάλογες στιγμές.

Ήλθε, είδε, νίκησε …και τώρα επιστρέφει για τα υπόλοιπα.

Τη Hindi Zahra τη γνωρίσαμε το 2010, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, Handmade. Το άλμπουμ ανοίγει με μια επιτυχία της, που αγαπήθηκε πολύ, το Beautiful Tango, αλλά το τραγούδι που την έκανε διάσημη ήταν το Stand Up, που έφτασε τα 26.000.000 (!) views στο YouTube… και έγινε και το τραγούδι της επίσημης καμπάνιας της Western Union.

Όπως η Hindi Zahra έχει απλωμένες τις ρίζες σε δύο ηπείρους, στη Βόρεια Αφρική και στην Ευρώπη, έτσι είναι και τα ρυθμικά στοιχεία των τραγουδιών της. Ενώ οι μελωδίες τους είναι δυτικότροπες, η ρυθμική βάση των τραγουδιών της έχει έντονες ethnic επιρροές. Εάν τολμούσαμε να περιγράψουμε τη μουσική της, θα λέγαμε ότι είναι ένα μείγμα από soul-folk και τζαζ, που έχει της ρίζες του στο μαροκινό νότο, στα σύνορα της μαύρης κουλτούρας.

Την αποκάλεσαν, «Patti Smith της Βόρειας Αφρικής» και το δεύτερο άλμπουμ της, Homeland (που κυκλοφόρησε το 2015), περιγράφηκε σαν «blues της ερήμου με αφροαμερικάνικες επιρροές». Άλλοι την αποκαλούν σύγχρονη Beth Gibbons και πολλοί την συγκρίνουν με τη Νorah Jones … Όπως και να έχει … το κοινό την λατρεύει!

Η Hindi Zahra είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση καλλιτέχνη… Όχι μόνο τραγουδά και γράφει τους στίχους, αλλά και ενορχηστρώνει και κάνει η ίδια την παραγωγή των δίσκων της. Η Hindi Zahra σχολιάζει για τη μουσική της: «… είναι σαν ένα παζλ… Πρώτα γράφω τους στίχους, μετά ηχογραφώ τα κρουστά, μετά προσθέτω τις κιθάρες και τότε εμφανίζεται η μελωδία. Όταν οι κιθάρες αποκαλύπτουν τη μελωδία, είναι η ώρα των στίχων που έχω γράψει, πολλές φόρες μόνο τέσσερις φράσεις. Είναι η στιγμή που η μελωδία αρχίζει να αφηγείται την ιστορία του τραγουδιού…».

Τα κομμάτια του παζλ της μουσικής προσωπικότητας της Hindi Zahra περιλαμβάνουν τις Βερβερίνικες ρίζες της καταγωγής της, τη μουσική της Βραζιλίας, του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Ινδίας και του Ιράν. Όλα τα μουσικά είδη διασταυρώνονται και αλληλεπιδρούν το ένα στο άλλο και αναμειγνύονται στη μουσική της, όπως ακριβώς το Μαρόκο αποτελεί το σταυροδρόμι τόσων πολιτισμών.

Όλα ξεκινούν με τον ρυθμό… «Είναι σαν την καμήλα, αυτό το πανέμορφο ζώο…» λέει γελώντας η Hindi Zahra. «έχει το δικό της ρυθμό, αλλά ο ρυθμός της είναι γεμάτος δύναμη. Αυτό το ρυθμό θέλω να κατακτήσω. Έχω εμμονή με τα κρουστά. Ακούω ένα ρυθμό από το Πράσινο Ακρωτήριο και αμέσως θέλω να το ακούσω στον παραδοσιακό λαϊκό ήχο του Μαρόκο, στο chabii. Ακούω τους Animal Collective, τον José González, hip-hop, τους Tinariwen. Είμαι επίσης φαν της Θιβετιανής μουσικής».

Η ζωή της Hindi Zahra είναι ένα ταξίδι. Εκτός από τη μουσική, ασχολείται με τη ζωγραφική και έχει παίξει και στις ταινίες των Fatih Akin: The Cut (Η Μαχαιριά) και Tala Hadid: Itar el-layl (The Narrow Frame of Midnight). Όταν την ρωτούν για την ηθοποιία δηλώνει: «… είναι σαν το κολύμπι… δεν ξέρεις να κολυμπάς αλλά όταν χρειαστεί, απλά πηδάς στο νερό… Είναι μια τρέλα… πως θα μπορούσα να πω όχι;».

Ούτε εμείς μπορέσαμε να πούμε όχι στην δεύτερη αυτή ευκαιρία.

Αυτήν τη φορά θα απολαύσουμε χωρίς φραγμούς την απόλυτη Γαλλομαροκινή θεά την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στο Principal στη Θεσσαλονίκη, και το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στο Fuzz Club στην Αθήνα … Προβλέπονται δυνατές συγκινήσεις!… Ελάτε προετοιμασμένοι…!

Τιμές Εισιτηρίων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην έναρξη προπώλησης η τιμή θα είναι 22 ευρώ (early bird)

Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή προπώλησης θα διαμορφωθεί στα 24 ευρώ

Στο Ταμείο την ημέρα της συναυλίας θα διαμορφωθεί 26 ευρώ

ΑΘΗΝΑ

Στην έναρξη προπώλησης η τιμή θα είναι 24 ευρώ (early bird)

Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή προπώλησης θα διαμορφωθεί στα 27 ευρώ

Στο Ταμείο την ημέρα της συναυλίας θα διαμορφωθεί 30 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων

ηλεκτρονικά: www.viva.gr

τηλεφωνικά: 11876

Φυσικά Σημεία: Seven Spots, Reload, Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva kiosk στο Σύνταγμα, Viva spot στην Τεχνόπολη, αθηνόραμα.gr, Yioleni’s

Principal Club Theater

26ης Οκτωβρίου 15

576 27 Θεσσαλονίκη

Τηλ.:231 0428088

info@principalclub.com

Fuzz Live Music Club

Πατριάρχου Ιωακείμ 1

177 78 Ταύρος

Τηλ.: 210 3450817