Οι ιστορικοί Nazareth έρχονται στη Θεσσαλονίκη.

Οι θρύλοι της hard rock, οι Σκωτσέζοι Nazareth, ένα συγκρότημα που εδώ και πέντε δεκαετίες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της μουσικής, αυτό το καλοκαίρι θα «ηλεκτρίσουν» την Ελλάδα!

Ο Pete Agnew, ο Jimmy Murrison, ο Lee Agnew και ο Carl Sentance θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό τα τραγούδια που δεν λείπουν από καμία rock συλλογή, τα τραγούδια που ενέπνευσαν καλλιτέχνες όπως οι Guns N’ Roses κ.α., Love Hurts, This Flight Tonight, Razamanaz, Dream On, Hair of the Dog και πολλές ακόμη επιτυχίες από ένα συγκρότημα που έχει δώσει χιλιάδες συναυλίες.

Στις 16 Ιουνίου οι rock μνήμες ζωντανεύουν στο Principal Club-Theater με τους Nazareth να ροκάρουν όπως μόνο οι Rock Legends γνωρίζουν!

Τη συναυλία ανοίγουν οι Skelters, μια σύγχρονη Rock μουσική μπάντα με αγγλόφωνο στίχο.

Στην παρούσα τους μορφή αποτελούνται από τους: Άγγελο Χαραβιτσίδη (Κιθάρα, Φωνητικά, Πιάνο), Δανιήλ Χαραβιτσίδη (Ντραμς, Κρουστά, Φωνητικά, Πιάνο), Κωστή Βογιατζόγλου (Κιθάρα, Φωνητικά) και Θοδωρή Νικολάου (Μπάσο).

Έχουν συνεργαστεί σε live εμφανίσεις τους με καλλιτέχνες και συγκροτήματα σε όπως οι ZZ Top,Pavlov’s Dog, Louisiana Red, Paul Di Anno(Iron Maiden), Don Dokken, Iron Butterfly, Steve Harley & Cockney Rebel, Puressence κ.α.

Χαρακτηριστικό στοιχείο των live εμφανίσεων τους, είναι το show που προσφέρουν, η χορευτική διάθεση που δημιουργούν στο κοινό, τα φωνητικά τους και η δυναμική σκηνική τους παρουσία.

Παρασκευή 16 Iούνιου 2017

**Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30

Principal Club Theater

26ης Οκτωβρίου 15

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος

Early birds : 18 ευρώ ( τα πρώτα 500 )

Προπώληση : 22 ευρώ, Ταμείο : 26 ευρώ

ΑΜΕΑ : 15 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων

www.ticketservices.gr – PUBLIC

Ticket House, Stereodisc, Rover