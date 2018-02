Η Νάνα Μούσχουρη κυκλοφορεί το …134ο album της! (όχι, ο αριθμός δεν είναι λάθος!) Θέμα του επανεκτελέσεις γνωστών τραγουδιών!

Η Νάνα Μούσχουρη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες του κόσμου έχοντας πουλήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 300 εκατομμύρια albums παγκοσμίως, ενώ έχει ταξιδέψει σε όλη τη γη έχοντας δώσει περισσότερες από 10.000 συναυλίες.

Στην καριέρα της, έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 1500 τραγούδια στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Γιαπωνέζικα, Ολλανδικά…

Το 2018, η Νάνα γιορτάζει 60 χρόνια επιτυχίας στη μουσική και κυκλοφορεί τον 134ο δίσκο της με τίτλο “Forever Young”. Ο δίσκος περιέχει αποκλειστικά δεύτερες εκτελέσεις αγαπημένων της τραγουδιών των Amy Winehouse, Bob Dylan, Leonard Cohen, Bryan Adams, John Lennon & Paul McCartney, Barbara, Udo Lindberg…

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου της album η Νάνα Μούσχουρη πραγματοποιεί παγκόσμια περιοδεία, στο πλαίσιο της οποίας δε θα μπορούσε να μην έρθει και στη γενέτειρά της, την Ελλάδα. Έτσι, στις 5 Ιουλίου 2018 θα εμφανιστεί στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στο Φεστιβάλ Αθηνών σε μία ιδιαίτερη συναυλία με τίτλο “Ένα μύθο θα σας πω”.

Ένα μύθο που ξεκίνησε με ένα Χάρτινο Φεγγαράκι και έκανε αληθινά όσα είχε ονειρευτεί. Ένα μύθο που τη συνέδεσε για πάντα με τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Νίκο Γκάτσο και την Μελίνα Μερκούρη που αποτέλεσαν για εκείνη τους μουσικούς της “φάρους” στις θάλασσες του κόσμου.

TRACKLIST “Forever Young”

1/ ‘In The Ghetto‘

(Scott / Mac Davis)

2/ ‘Love Is A Losing Game’

(Amy Winehouse)

3/ ‘Sa Jeunesse’

(Charles Aznavour)

4/ ‘Forever Young’

(Bob Dylan)

5/ ‘Lili Marlène’

(Hans Leip / Norbert Schultze)

6/ ‘Hallelujah’

(Léonard Cohen)

7/ ‘Lonely Street’

(Carl Belew / Kenny Sowder / W.S Stevenson)

8/ ‘Lei Pikake’

(Barry Flanagan / Kiope Raymond)

9/ ‘Everything I Do, I Do It For You’

(Bryan Adams – Robert Lange / Michael Kamen)

10/ ‘Dis Quand Reviendras-Tu ?’

(Barbara)

11/ ‘Hey Jude’

(John Lennon – Paul McCartney)

12/ ‘Durch Die Schweren Zeiten’

(Udo Lindenberg / Simon Triebel / Alexander Zuckowski)

13/ ‘Jamaica Farewell’

(Lord Burgess)

14/ ‘Salma Ya Salama’

(Jahine Salah – Pierre Delanoë / Jeff Barnel)

15/ ‘Wallflower’

(Bob Dylan)