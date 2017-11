«The American Dream» με τη Σία Κοσκινά στο El Convento Del Arte

Η Σία Κοσκινά τις Δευτέρες 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου, θα φυγαδεύσει το μυαλό του κοινού του El Convento del Arte, στις μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες, στα φαντασμαγορικά show του Broadway στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στις σκοτεινές γειτονιές του Μπρούκλιν, στα πολύχρωμα στενά δρομάκια της Νέας Ορλεάνης, σε ένα κόσμο ζωηρό, γεμάτο ηχοχρώματα και λάμψη…

Το πάθος, ο έρωτας, ο θυμός, το γέλιο, η αγάπη θα ζωντανέψουν επι σκηνής, μέσα απο γνωστά και αγαπημένα ακούσματα απο Musical, Jazz, Country μέχρι Soul, με σχόλια και τραγούδια, με την υπογραφή του σεναριογράφου/σκηνοθέτη Πάνου Αμαραντίδη στην σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια, σε ενορχηστρώσεις του μαέστρου Κωνσταντίνου Παγιάτη.

Το μενού με «γεύση» Αμερικής θα δημιουργήσει για το κοινό ο Chef Μιχάλης Ντουνέτας και οι μπύρες και το καλιφορνέζικο κρασί θα ρέουν άφθονα σε μια βραδιά με χρώμα «Big apple»…

Η Σία Κοσκινά συστήνεται:

H Σία Κοσκινά, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Βραβευμένη με υποτροφία στην Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών «URDANG ACADEMY OF PERFORMING ARTS» στο West End του Λονδίνου, με μαθήματα επάνω στο χορό, το τραγούδι και την υποκριτική, αποφοίτησε με πτυχίο ειδικότητας Musical Theatre Performer. Έλαβε πτυχίο Μπαλέτου Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου “ROYAL ACADEMY OF DANCING”. Στην Αθήνα παρακολούθησε μια σειρά από σημαντικά masterclass όπως, υποκριτικής με τον Αμερικανό «γκουρού» Bernard Hiller, musical με τη βραβευμένη με Tony Award, Gillian Gregory, καθώς και με τον βοηθό του Bob Fosse, John Sharp. Ταξίδεψε στο Λος Άντζελες με το «BEST OF BROADWAY» και «BROADWAY IN CONCERT», δίπλα στους Αμερικανούς performers του Derick LaSalla. Συνεχίζοντας την δια βίου εκπαίδευση της στο αντικείμενο του μιούζικαλ, το 2010, παρακολούθησε το σεμινάριο «Jacob`s Pillow-Broadway in Athens” στο θέατρο Badminton και βραβεύτηκε με την υποτροφία «JACOB`S PILLOW SCHOLARSHIP AWARD». Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην διεθνούς φήμης σχολή JACOB`S PILLOW, στη Μασαχουσέτη της Αμερικής, παίρνοντας μαθήματα από τους σπουδαιότερους δασκάλους του Broadway: Chet Walker, Dana Moore, Bill Hastings, Ric Rider, Timothy Kasper, Lainie Sakakura, Emanuel Abruzzo, Steve Marzullo και Teri Ralston. Έχει δανείσει τη φωνή της σε ταινίες της Disney, της DreamWorks ενώ είναι η επίσημη φωνή της Barbie στην Ελλάδα. Εχει πρωταγωνιστήσει και συμμετάσχει σε πολλές και μουσικοθεατρικές μεγάλες παραγωγές/musical στην Αθήνα και το εξωτερικό και σε τηλεοπτικά σήριαλ. Για δύο συνεχόμενες χρονιές (2013-2014) συμμετείχε στο επιτυχημένο τηλεοπτικό show του ΑΝΤ1 “YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR” ως εκπαιδεύτρια – Acting Coach. Διευθύνει και διδάσκει στην πρώτη Επαγγελματική Σχολή Μουσικού Θεάτρου στην Ελλάδα, ‘’SCHOOL OF PROFESSIONAL MUSICAL THEATRE PERFORMANCE” που ίδρυσε το 2010 στην Αθήνα, όπου διδάσκει με την κατοχυρωμένη μέθοδο διδασκαλίας “P.M.T.P. method by Sia Koskina”.

Συντελεστές:

Ερμηνεία : Σία Κοσκινά

Σκηνοθεσία / Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Πάνος Αμαραντίδης

Μαέστρος/Ενορχηστρωτής: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Πού:

El Convento Del Arte

Διεύθυνση: Βιργινίας Μπενάκη 7 Μεταξουργείο, Αθήνα

Παράσταση: ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ «The American dream»

Ενότητα 4 – Αμερική (USA) – Μουσική παράσταση



Παραστάσεις:

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου

Διάρκεια: 2:30 ώρες με διάλειμμα

Ώρα προσέλευσης: 21:30 – ‘Ωρα έναρξης: 22:00

Ο χώρος λειτουργεί από τις 21:15 για ποτό και φαγητό

Πληροφορίες – Κρατήσεις: El Convento Del Arte – τηλ. 2105200602 –email: info@elconvento.gr

Είσοδος: 12 euro