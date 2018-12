Οι StarWound παρουσιάζουν την Eve στην παράσταση “Eternally”

Οι StarWound μας συστήνουν την Eve, ένα ονειρικό πλάσμα εγκλωβισμένο στην καθημερινότητά μας.

Η Eve είναι όλα όσα θέλεις, είναι όλα όσα ονειρεύεσαι, είναι η αναπάντεχη ομορφιά μετά το σκοτάδι.

“Πρόσωπα. Πρόσωπα ανθρώπινα. Πρόσωπα μη ανθρώπινα….. αυτά είναι τα καλύτερα! Ποιο να διαλέξω; Και γιατί;

Καλύτερα να έχω πολλά, απ’ το να μην έχω κανένα!”

Ακροβατώντας ανάμεσα στα μουσικά κομμάτια των δύο δίσκων των StarWound, η Eve αφηγείται, εκμυστηρεύεται, παραληρεί και αναζητά ένα νέο παρόν.

Μια rock μουσική παράσταση με στοιχεία σύγχρονου καμπαρέ.

Οι στίχοι και τα κείμενα μας μεταφέρουν εσωτερικά στον κόσμο της. Έναν κόσμο σκοτεινό με έντονα συναισθήματα και αλλόκοτα πλάσματα. Εκεί για δύο ώρες θα γνωρίσουμε πως είναι να ζεις σε ένα άλλο σώμα αναπνέοντας στο δικό σου.

Name – like an old affair

Voice – always calm and fair

Face – you just want to share

After dark you can find me everywhere

Παίζουν:

Κωνσταντίνα Σταυροπούλου / Eve

Πέτρος Μπούρας / Πιάνο

Γιάννης Σταυρόπουλος / Κιθάρα

Γιώργος Κοκκινάρης / Μπάσο

Δημήτρης Αζοράκος / Drums

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Αντώνης Στελιανέσης

Οργάνωση Παραγωγής: Αναστασία Παπαγεωργίου

Κείμενα: Κωνσταντίνα Σταυροπούλου

Επιμέλεια Κειμένων – Σύλληψη – Ήχος: Νίκος Καραπιπέρης

Τετάρτη 19/12/2018

Ώρα έναρξης: 21.45

Faust Bar-Theatre-Arts

Καλαμιώτου 11, Αθήνα

Τηλ Κρατήσεων: 2103234095

Γενική Είσοδος 5€ / Καθήμενοι: 7€