Οι String Demons συνεχίζουν ακάθεκτοι την περιοδεία τους με αρχή το Mani Sonnenlink Festival στην Πελοπόννησο! Δείτε τους υπόλοιπους σταθμούς τους!

Μετά από έναν εγχορδικό χειμώνα ανατρεπτικών συναυλιών και παραστάσεων σε Ελλάδα (Μέγαρο,Ηρώδειο, κ.α) – εξωτερικό (Ιταλία,Βέλγιο,Γερμανία) οι String Demons έρχονται με μουσική ορμή για δεύτερη φορά στο μαγικό Mani Sonnenlink Festival..οπότε..καθίστε αναπαυτικά , όρθιοι ή όπως αλλιώς θέλετε , δέστε τις μουσικές ζώνες σας και να είστε σίγουροι ότι έρχονται σε εσάς για να σας πάνε μια καλοκαιρινή εκδρομή με πολλές επεισοδιακές εκπλήξεις στον Stringdemoνικό τους Κόσμο !

Η περιπέτεια τους στον κόσμο έχει ξεκινήσει από την Αθήνα. Με μοναδικό και εκρηκτικό τρόπο συμφιλιώνουν την κλασική μουσική με το Heavy Metal και την παραδοσιακή / λαϊκή με το Ροκ ..και όπου φτάνει η μουσική με ρυθμό, τρέλα, χιούμορ , κρουστά – τύμπανα και Έγχορδα … !!! και το αποτέλεσμα είναι μαγικά εκρηκτικό. Το βιολοντσέλο του Κωνσταντίνου, το βιολί της Λυδίας, η ματιά τους πάνω στις συνθέσεις των Iron Maiden, των Queen , του Vivaldi, του Βαμβακάρη και πολλών άλλων, εκεί που η Lady Gaga θα συναντηθεί με τα Λαικοδημοτικά , οι Abba με τα Ποντιακά , οι εξ’ ολοκλήρου δικές τους, ο ηλεκτρισμός σε αντίθεση με την κλασική παιδεία των δύο αδελφών, οι επιρροές από Χριστιανικούς και Βυζαντινούς ύμνους ,οι μουσικές εκπλήξεις και οι συνεχώς καινούργιες διασκευές-συνθέσεις που ετοιμάζουν μαγεύουν κάθε ακροατή και η ατμόσφαιρα γίνεται τουλάχιστον διονυσιακή όταν τα δάχτυλα τους ακουμπήσουν τα έγχορδα.

Και οι δύο πήραν τα διπλώματα τους με άριστα παμψηφεί και Α ‘Βραβείο, έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς και λάβει ενεργά μέρος σε σεμινάρια μεγάλων δασκάλων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουν εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο Ηρώδειο και σε πολλές άλλες σκηνές και θέατρα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ευρώπη-Κύπρος-Αμερική). Στην μέχρι τώρα πορεία τους σαν σχήμα, που ξεκίνησε μόλις το 2014-15, έχουν καταφέρει να σταθούν πανάξια δίπλα στα κορυφαία ξένα σχήματα του είδους με τους ανατρεπτικούς-ψυχαγωγικούς δίσκους και τις sold out παραστάσεις τους έχοντας αποκτήσει κιόλας φανατικό κοινό .

Αυτή τη περίοδο ‘’μαγειρεύουν’’ τον τρίτο τους Stringdemoniko δίσκο που θα κυκλοφορήσει από την MINOS-EMI UNIVERSAL.

Στις 23 Ιουνίου του 2016 κυκλοφόρησε ο δεύτερος stringdemoνικός δίσκος. Φέρει τον τίτλο ” Fear of the Bach ” και περιέχει εκρηκτικούς συνδυασμούς της Heavy Metal, της Παραδοσιακής και της Κλασσικής μουσικής! Όταν τον εντοπίσετε, να γνωρίζετε ότι περιλαμβάνει: επιθετικά Ικαριώτικα Δοξάρια, Iron Maiden και Queen με … ” εγχορδικό ” αέρα, έναν Bach … ροκ, ολοκαίνουργια δικά τους κομμάτια, θεατράλε διάθεση, διονυσιακά κρουστά και … όλα τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψετε πατώντας το ” PLAY ”! Πάντα με την προσωπική τους αισθητική και σφραγίδα, ο δίσκος ” Fear of the Bach ”, ο οποίος απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από δημοσιογράφους και ακροατές, κλείνει μέσα του ένα χορταστικό ”Συμφωνικό Πανηγύρι’’!

O Κωνσταντίνος και η Λυδία Μπουντούνη, το «δαιμονικό» ντουέτο εγχόρδων είναι δύο νέοι μουσικοί που με απίστευτο συγχρονισμό μεταξύ τους, με φαντασία στις διασκευές και μείξεις ετερόκλητων τραγουδιών και βέβαια με δικές τους συνθέσεις που χαρακτηρίζονται από την διακριτή τους ταυτότητα και το προσωπικό τους στίγμα, θα μας ταξιδέψουν από το ροκ μέχρι την κλασική και την παραδοσιακή μουσική με ευρηματικότητα και έντονη επικοινωνία.

Πρόγραμμα περιοδείας :

11/8 Πελοπόννησος – Μάνη Mani Sonnenlink Music Festival

18/8 Σύμη

16/9 Θεσσαλονίκη Φεστιβάλ

27/9 Ελευσίνα , Φεστιβάλ Αισχύλεια

20/10 Γερμανία Φεστιβάλ